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Размер субсидий автопроизводителям привяжут к уровню локализации
Размер компенсирующих утилизационный сбор выплат автопроизводителям будет зависеть от уровня локализации выпуска машин. Ранее сообщалось, что Минпромторг предлагал отказаться от дифференциации субсидий
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Размер субсидий, за счет которых автопроизводителям фактически компенсируют утилизационный сбор, будет зависеть от уровня локализации компаниями своего производства в России. О принятом правительством решении сообщил на встрече с представителями автоконцернов вице-премьер Дмитрий Козак, рассказал журналистам его официальный представитель Илья Джус.

«Принципиально такое решение правительства вчера озвучил Козак на встрече с концернами», — сказал Джус (цитата по ТАСС).

При этом представитель вице-премьера уточнил, что сейчас правила выплаты субсидий по каждому типу транспортных средств дорабатываются в Минпромторге. Джус также отметил, что для компаний, подписавших специальные инвестиционные контракты (СПИК), будет предусмотрен переходный период.

В конце сентября замглавы Минпромторга Александр Морозов говорил, что правительство предлагает дифференцировать субсидии автопроизводителям, установив минимальную базу в 60% гарантированного возврата по утилизационному сбору при наличии SKD-производства (сварка — окраска — сборка). «При этом 40% от объема блока промышленных субсидий являются дифференцированными и зависят от объема локализации, которого вы достигнете», — сказал тогда замминистра.

В начале ноября источник ТАСС сообщал, что Минпромторг предложил отказаться от дифференциации субсидий на утилизационный сбор, однако предложение не нашло поддержки всех компаний. «Если уровень локализации не будет критерием для выплаты утильсбора, это приведет к пересмотру планов со стороны тех участников рынка, которые ранее брали на себя повышенные обязательства по локализации», — пояснил источник агентства.

Утилизационный сбор ввели в 2012 году. Сначала его выплачивали только импортеры, но через два года сбор распространили на весь рынок. В 2018 году ставку повысили — в среднем рост составил 15%, но по отдельным позициям утильсбор увеличился на 90%. Эффект от повышения утильсбора в 2018 году, как говорилось в пояснительной записке к бюджету, составил 39,3 млрд руб., сбор от импортных машин составил 49,4 млрд руб., от отечественных — 159,6 млрд руб.

С 1 января 2020 года ставку утилизационного сбора решено проиндексировать. В наибольшей степени поднимутся ставки на утилизацию легковых автомобилей — в среднем на 110,7%.

Опрошенные РБК эксперты предупредили, что повышение утилизационного сбора на автомобили в 2020 году приведет к росту стоимости машин.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Дмитрий Козак, утилизационный сбор, автопром
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