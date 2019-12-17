Размер субсидий автопроизводителям привяжут к уровню локализации

Размер компенсирующих утилизационный сбор выплат автопроизводителям будет зависеть от уровня локализации выпуска машин. Ранее сообщалось, что Минпромторг предлагал отказаться от дифференциации субсидий

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Размер субсидий, за счет которых автопроизводителям фактически компенсируют утилизационный сбор, будет зависеть от уровня локализации компаниями своего производства в России. О принятом правительством решении сообщил на встрече с представителями автоконцернов вице-премьер Дмитрий Козак, рассказал журналистам его официальный представитель Илья Джус.

«Принципиально такое решение правительства вчера озвучил Козак на встрече с концернами», — сказал Джус (цитата по ТАСС).

При этом представитель вице-премьера уточнил, что сейчас правила выплаты субсидий по каждому типу транспортных средств дорабатываются в Минпромторге. Джус также отметил, что для компаний, подписавших специальные инвестиционные контракты (СПИК), будет предусмотрен переходный период.

В конце сентября замглавы Минпромторга Александр Морозов говорил, что правительство предлагает дифференцировать субсидии автопроизводителям, установив минимальную базу в 60% гарантированного возврата по утилизационному сбору при наличии SKD-производства (сварка — окраска — сборка). «При этом 40% от объема блока промышленных субсидий являются дифференцированными и зависят от объема локализации, которого вы достигнете», — сказал тогда замминистра.

В начале ноября источник ТАСС сообщал, что Минпромторг предложил отказаться от дифференциации субсидий на утилизационный сбор, однако предложение не нашло поддержки всех компаний. «Если уровень локализации не будет критерием для выплаты утильсбора, это приведет к пересмотру планов со стороны тех участников рынка, которые ранее брали на себя повышенные обязательства по локализации», — пояснил источник агентства.