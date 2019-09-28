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Власти предложили новый механизм компенсаций утильсбора для автопрома

Российское правительство предложило определить правила дифференцирования промышленных субсидий, которые фактически компенсировали бы автомобильной промышленности утилизационный сбор. Об этом заявил замглавы Минпромторга Александр Морозов на встрече вице-премьера Дмитрия Козака с автоконцернами, передает ТАСС.

По словам Морозова, принято решение определить минимальную базу гарантированного возврата по утилизационному сбору при наличии SKD-производства (сварка — окраска — сборка). Предложенный минимум составляет 60% от объема компенсации. «При этом 40% от объема блока промышленных субсидий являются дифференцированными и зависят от объема локализации, которого вы достигнете», — добавил замглавы Минпромторга.

Козак отметил, что принимать резкие решения по сильной дифференциации размера госсубсидий — нецелесообразно. По его мнению, нужно сделать это плавно и постепенно, «дать возможность всем адаптироваться к этим правилам».

Согласно представленной концепции, 2019 и 2020 годы станут переходным сроком. Как уточнил Морозов, по сути, вопрос, связанный с дифференциацией утильсбора, затронет период 2021–2028 годов.

Бизнес
СМИ сообщили о новом подорожании автомобилей из-за утильсбора

В начале сентября «Коммерсантъ» узнал о предложении Минпромторга правительству с 1 января 2020 года повысить утилизационный сбор на автомобили. Газета отмечала, что, по предварительным подсчетам, ставка в среднем вырастет на 80%, в легковом сегменте — на 110%.

Утильсбор ввели в 2012 году. Сначала его выплачивали только импортеры, но через два года сбор распространили на весь рынок. В 2018 году ставку повысили — в среднем рост составил 15%, но по отдельным позициям утильсбор увеличился на 90%. Эффект от повышения утильсбора в 2018 году, как говорилось в пояснительной записке к бюджету, составил 39,3 млрд руб., сбор от импортных машин составил 49,4 млрд руб., от отечественных — 159,6 млрд руб.

Теги: утилизационный сбор, правительство России, компенсации
Материалы по теме
СМИ сообщили о новом подорожании автомобилей из-за утильсбора
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