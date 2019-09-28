Власти предложили новый механизм компенсаций утильсбора для автопрома

Российское правительство предложило определить правила дифференцирования промышленных субсидий, которые фактически компенсировали бы автомобильной промышленности утилизационный сбор. Об этом заявил замглавы Минпромторга Александр Морозов на встрече вице-премьера Дмитрия Козака с автоконцернами, передает ТАСС.

По словам Морозова, принято решение определить минимальную базу гарантированного возврата по утилизационному сбору при наличии SKD-производства (сварка — окраска — сборка). Предложенный минимум составляет 60% от объема компенсации. «При этом 40% от объема блока промышленных субсидий являются дифференцированными и зависят от объема локализации, которого вы достигнете», — добавил замглавы Минпромторга.

Козак отметил, что принимать резкие решения по сильной дифференциации размера госсубсидий — нецелесообразно. По его мнению, нужно сделать это плавно и постепенно, «дать возможность всем адаптироваться к этим правилам».

Согласно представленной концепции, 2019 и 2020 годы станут переходным сроком. Как уточнил Морозов, по сути, вопрос, связанный с дифференциацией утильсбора, затронет период 2021–2028 годов.