 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Совет Евросоюза выделил Украине более €1,8 млрд

Совет Евросоюза одобрил выделение Украине более €1,8 млрд
Киев, Украина
Киев, Украина (Фото: Oleksii Chumachenko / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Евросоюз одобрил выделение Украине более €1,8 млрд. Этот платеж станет пятым регулярным выделением поддержки в рамках Фонда Евросоюза для Украины. Об этом сообщается на официальном сайте Совета Евросоюза.

Как отмечается в заявлении, выделение этой суммы означает, что Украина выполнила девять обязательных шагов для получения транша. «Финансирование направлено в первую очередь на укрепление макрофинансовой стабильности Украины и поддержку непрерывной работы государственного управления», — следует из сообщения.

Сумма в Фонде для поддержки Украины составляет до €50 млрд в виде грантов и кредитов на период с 2024 по 2027 год. Средства потратят на «восстановление, реконструкции и модернизацию Украины». С момента начала работы фонда выделено €6 млрд в виде промежуточного финансирования, €1,89 млрд в виде авансового финансирования. Украина получила уже четыре транша в размере €4,2 млрд, €4,1 млрд, €3,5 млрд и €3,2 млрд соответственно.

В Британии заявили о давлении Трампа на Европу для усиления помощи Киеву
Политика
Фото:Дональд Трамп (Andrew Harnik / Getty Images)

О создании плана помощи Украине в июле 2025 года сообщала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Первоначальный капитал фонда составит €220 млн, а к 2026 году европейские союзники рассчитывают привлечь €500 млн.

Поддерживаемый Еврокомиссией фонд реконструкции Украины создан при сотрудничестве с Европейским инвестиционным банком, Францией, Германией, Италией и Польшей. Он будет способствовать развитию экосистемы прямых инвестиций на Украине, привлекая новый капитал и объединяя игроков рынка, отметила фон дер Ляйен.

На поддержку Украины Евросоюз за три прошедших года направил €165 млрд, а по состоянию на 2025 год финансирование из Брюсселя закрывает 84% бюджетных расходов Киева, заявила фон дер Ляйен.

Россия осуждает любую поддержку Украины со стороны Запада — как военную, так и финансовую.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WP назвала особенности «Посейдона»

Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве

Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона

Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта

Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке

WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Евросоюз Украина транш финансирование
Материалы по теме
В ЕС предупредили о риске отказа МВФ от помощи Киеву из-за Бельгии
Политика
Полянский рассказал об отношениях в ООН с дипломатами Запада и Украины
Политика
В НАТО увидели тупик в боях на Украине и призвали к переговорам
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
В Турции начали поиски пропавшей россиянки Общество, 15:27
Еврокомиссар рассказала об идее испытательного срока для новых членов ЕС Политика, 15:11
В Петербурге двух молодых людей задержали за стрельбу из каршеринга Общество, 15:09
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55
В Челябинске задержали женщину, подозреваемую в убийстве 5-летней дочери Общество, 14:52
Совет Евросоюза выделил Украине более €1,8 млрд Политика, 14:48
Тарасова назвала американца Малинина лучшим фигуристом мира Спорт, 14:47
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Умер бывший вице-президент США Дик Чейни Политика, 14:32
Уитакер рассказал о встрече с Зеленским в Киеве Политика, 14:31
Путин поручил запустить единый префрежим для бизнеса на Дальнем Востоке Общество, 14:28
Саммит стран Северной и Южной Америк отложили после ударов США Политика, 14:24
«Фиорентина» уволила главного тренера после 10 матчей без побед Спорт, 14:13
Telegram-каналы для инвестора: что читать без вреда #всенабиржу!, 14:10