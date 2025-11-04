Совет Евросоюза выделил Украине более €1,8 млрд

Киев, Украина (Фото: Oleksii Chumachenko / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Евросоюз одобрил выделение Украине более €1,8 млрд. Этот платеж станет пятым регулярным выделением поддержки в рамках Фонда Евросоюза для Украины. Об этом сообщается на официальном сайте Совета Евросоюза.

Как отмечается в заявлении, выделение этой суммы означает, что Украина выполнила девять обязательных шагов для получения транша. «Финансирование направлено в первую очередь на укрепление макрофинансовой стабильности Украины и поддержку непрерывной работы государственного управления», — следует из сообщения.

Сумма в Фонде для поддержки Украины составляет до €50 млрд в виде грантов и кредитов на период с 2024 по 2027 год. Средства потратят на «восстановление, реконструкции и модернизацию Украины». С момента начала работы фонда выделено €6 млрд в виде промежуточного финансирования, €1,89 млрд в виде авансового финансирования. Украина получила уже четыре транша в размере €4,2 млрд, €4,1 млрд, €3,5 млрд и €3,2 млрд соответственно.

О создании плана помощи Украине в июле 2025 года сообщала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Первоначальный капитал фонда составит €220 млн, а к 2026 году европейские союзники рассчитывают привлечь €500 млн.

Поддерживаемый Еврокомиссией фонд реконструкции Украины создан при сотрудничестве с Европейским инвестиционным банком, Францией, Германией, Италией и Польшей. Он будет способствовать развитию экосистемы прямых инвестиций на Украине, привлекая новый капитал и объединяя игроков рынка, отметила фон дер Ляйен.

На поддержку Украины Евросоюз за три прошедших года направил €165 млрд, а по состоянию на 2025 год финансирование из Брюсселя закрывает 84% бюджетных расходов Киева, заявила фон дер Ляйен.

Россия осуждает любую поддержку Украины со стороны Запада — как военную, так и финансовую.