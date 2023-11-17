ЦБ заявил об отсутствии казначейских обязательств США у России

У Центробанка России нет вложений в американские гособлигации, заявили в пресс-службе регулятора. Рост инвестиций российских резидентов мог произойти за счет частных компаний из России, объяснили РБК эксперты.

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В Центробанке заявили, что не могут прокомментировать рост вложений России в госдолг США, так как у ЦБ нет американских гособлигаций.

«У Банка России нет казначейских обязательств США, мы эти бумаги не приобретаем. Информацию по объему вложений различных стран в эти бумаги может прокомментировать только Казначейство США», — сообщили РБК в ЦБ.

Это могут быть «прямые счета в американских брокерах», рассказал РБК директор департамента корпоративных финансов инвестиционной компании «ИВА Партнерс» Артем Тузов. «Как ни странно, там граждане и компании РФ продолжают торговать вполне комфортно продолжают торговать. Если посмотреть раскрытые Минфином США данные по вложениям РФ в UST (гособлигации США), видно, что они практически полностью сократились с 2022 года. Различные «технические» покупки для обмена активами с иностранцами, через ценные бумаги могут быть. И возможно будут только нарастать, поскольку валютные платежи сейчас ограничены для таких операций. На обсуждаемые объемы частные инвесторы ничего купить не могли. Это явно крупный капитал. Впрочем, в инвестиционных целях, покупка UST имеет смысл при текущей ставке ФРС. Частные лица, с несколькими паспортами могут считать, что санкции их не затронут и инвестировать», — сказал Тузов.

«Держатели облигаций из России могли нарастить вложения из-за роста нефтяных котировок, давшей избыточную ликвидность, а также из-за увеличения доходностей гособлигаций США. Согласно первой оценке, в III кв. ВВП США вырос на 4,9%. Оставался открытым вопрос относительно еще одного этапа увеличения ключевой ставки ФРС», — рассказал РБК начальник отдела аналитики и продвижения «БКС Мир инвестиций» Оксана Холоденко.

Согласно данным американского Минфина, в сентябре Россия более чем в два раза увеличила объем вложений в американские гособлигации: с $31 млн в августе до $73 млн. В статистике Вашингтон учитывает как государственные, так и частные инвестиции.

Еще в 2022-м вложения России в госдолг США превышали в среднем по месяцам $2 млрд, пока в декабре не упали до $629 млн. В начале прошлого года вложения составляли $4,5 млрд.

Из данных за период с января 2020 года по август 2023-го наибольший уровень вложений был в феврале 2020-го — более $12,5 млрд.

Россия не раз заявляла о планах отказаться от доллара, в том числе и резервах. В январе 2022-го глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва сокращает долларовые резервы. Глава Минфина Антон Силуанов в мае того же года (то есть после начала введения против России санкций) называл доллар, а также евро токсичными валютами.

В июне прошлого года Минфин США отчитывался о заморозке $300 млрд активов Центробанка России. За четыре месяца до этого Силуанов обозначал ту же сумму, это была почти половина от золотовалютных резервов страны объемом $640 млрд.