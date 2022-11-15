ФНС зафиксировала сокращение числа ИП впервые за полтора года

В октябре число закрытых ИП впервые за полтора года превысило число открытых, следует из данных ФНС. Было зарегистрировано на 25% меньше предпринимателей, чем в сентябре. Отчасти на это могла повлиять мобилизация, считают эксперты

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Число действующих индивидуальных предпринимателей (ИП) в России за октябрь 2022 года сократилось на 1,53 тыс., следует из данных Федеральной налоговой службы (ФНС), проанализированных РБК. Снижение, хотя и символическое (на 0,04%, до 3,857 млн), произошло впервые с апреля 2021 года — на протяжении последних 18 месяцев количество зарегистрированных ИП стабильно превосходило число упраздненных.

Такая динамика в основном явилась результатом резкого — на 25% по сравнению с сентябрем — сокращения количества зарегистрированных ИП, которое опустилось до минимума с января 2021 года. Эксперты, опрошенные РБК, отметили, что отчасти это может быть связано с объявлением в России частичной мобилизации 21 сентября (о ее завершении президент Владимир Путин заявил 31 октября).

Федеральная налоговая служба не усматривает значительного сокращения количества зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в текущем году, возразили в пресс-службе ФНС. «По итогам десяти месяцев 2022 года, как и по итогам десяти месяцев 2021 года, количество вновь зарегистрированных ИП превышает количество прекративших деятельность ИП (без учета исключенных из ЕГРИП [единого государственного реестра ИП] в административном порядке недействующих ИП)», — указали в ведомстве. По данным ФНС, за январь—октябрь 2022 года в стране было зарегистрировано 664,2 тыс. ИП и фермерских хозяйств, а прекратили деятельность по разным причинам — 512,9 тыс.

Сокращение регистраций по всей России

За октябрь в России было ликвидировано 52,3 тыс. ИП и крестьянских фермерских хозяйств — это на 34% больше, чем в октябре 2021 года, хотя по сравнению с предыдущим месяцем лишь на 1,7% больше, раскрыла ФНС. Большинство из них (47,6 тыс.) самостоятельно приняли решение о прекращении деятельности, 3,3 тыс. были принудительно исключены из госреестра как недействующие. Кроме того, 862 ИП закрылись из-за смерти учредителя, а 413 — в связи с аннулированием документа, подтверждающего право проживать в России.

Начали работу в прошлом месяце 50,8 тыс. ИП. Для сравнения: в сентябре 2022 года было создано почти 68 тыс. ИП, в августе — 70,7 тыс. По регионам сокращение открытий ИП наблюдалось во всех субъектах, кроме Еврейской автономной области (минус 0,15–35%).

В результате чистое изменение числа индивидуальных предпринимателей (разница между открытиями и закрытиями) в октябре составило минус 1,53 тыс. В последний раз отрицательная динамика наблюдалась в апреле 2021 года: тогда ИП стало меньше на 10,5 тыс. На выходе из пандемического кризиса такая ситуация была типичной: так, в феврале 2021 года чистый отток ИП составил 42,2 тыс., а в январе — 132,8 тыс. Впрочем, основная часть январского снижения тогда была связана с ревизией госреестра ИП, следует из данных ФНС.

В Минэкономразвития сказали РБК, что количество индивидуальных предпринимателей в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) увеличивается. «Мы отмечаем, что темпы роста замедляются. По итогам августа текущего года в реестре числилось 3,59 млн индивидуальных предпринимателей, по итогам сентября — 3,63 млн, на начало ноября — 3,64 млн», — добавили там.

Как открыть и ликвидировать ИП Регистрировать ИП сегодня необходимо по месту прописки, но осуществлять предпринимательскую деятельность можно в любом регионе страны. Для регистрации нужно заявление с указанием видов деятельности (ОКВЭД) и паспорт. Подать документы можно как лично в ФНС, так и по почте, через МФЦ или онлайн. Пошлина на регистрацию ИП составляет 800 руб. ФНС принимает решение в течение трех рабочих дней и присылает ответ на электронную почту. Чтобы ликвидировать ИП, нужно подать (онлайн, почтой или лично) заявление о прекращении деятельности, квитанцию об уплате госпошлины (160 руб.) и документ, подтверждающий представление сведений в территориальный орган Пенсионного фонда (необязательно). Решение принимается в течение пяти рабочих дней. После объявления в России частичной мобилизации власти разработали ряд мер для поддержки мобилизованных бизнесменов, в том числе индивидуальных предпринимателей. Им дали пять рабочих дней на передачу дел и оформление нотариальных доверенностей, гарантировали отсрочки по уплате налогов и налоговым проверкам. Мобилизованным также предоставили возможность закрыть ИП дистанционно без электронной подписи. Для этого достаточно заполнить на сервисе ФНС для бизнеса заявление в электронном виде, а также прикрепить фото паспорта или военного билета и селфи с этим документом.

Юридические лица в октябре 2022 года тоже продемонстрировали негативную динамику, следует из статистики ФНС. За месяц было ликвидировано 23,4 тыс. компаний и зарегистрировано 19,8 тыс. В результате чистое сокращение составило 3,5 тыс. юрлиц. Это далеко не худший результат: например, в июне юридических лиц стало меньше на 17 тыс., а в марте — на 10,7 тыс.

Причины снижения

Сокращение числа открытий новых ИП в октябре по сравнению с сентябрем говорит прежде всего о том, что на фоне кризиса люди заняли выжидательную, консервативную позицию, не предполагающую риска, связанного с предпринимательской деятельностью, сказал РБК исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин. «Мы наблюдаем снижение покупательского спроса, рост сбережений у населения. В результате, несмотря на наличие государственных мер поддержки и активную политику по развитию предпринимательства, у бизнеса снижаются торговые обороты. А мы помним, что ИП — это в основном торговля и услуги», — отметил Шубин.

Кроме того, на статистику также влияет и тот факт, что часть бизнесов закрывается из-за невозможности работать с увеличившимися издержками, указывает эксперт. «Многие не смогли выстроить логистику в новых условиях, кому-то перестали поставлять товары из-за ухода производителей из России, у кого-то дилерские центры закрыли», — перечислил он.

Из доклада министра обороны известно, что были мобилизованы 27 тысяч предпринимателей, отметил координатор «Деловой России» в Центральном ФО Дмитрий Аббакумов. «Понятно, что не все из 27 тысяч закрылись, но процент закрывшихся очень приличный. Поэтому то, что число ИП сократилось на 1,5 тысячи, — это еще хороший результат», — сказал он.

На общую картину стратегического развития и появление новых предпринимателей закономерно влияет и ситуация в экономике, добавил эксперт. «Санкции, ограничения по экспорту, а, кроме того, факт, что мобилизация затронула и сотрудников компаний, также создает турбулентность в бизнесе. Настрой не очень позитивный, у большинства предпринимателей сейчас такая позиция: сжаться в комок и продержаться этот непростой период», — говорит Аббакумов.

Единственный сегмент, по которому видны активность и серьезное оживление, — маркетплейсы. Они чувствуют себя уверенно и растут в том числе по числу предпринимателей резюмировал эксперт.

Сокращение численности ИП в октябре в первую очередь связано с частичной мобилизацией, и, в частности, с массовым отъездом россиян за границу, говорит бизнесмен, совладелец маркетплейса стройматериалов «Орлан Системс» Алексей Мостовщиков. «Люди, покинувшие страну, закрывали свои обязательства, чтобы избежать проблем с отчетностью и уплатой налогов. С территории другого государства проводить подобные операции без наличия посредников почти невозможно», — отметил он.

По мнению Шубина, октябрьская динамика открытия и ликвидации ИП не свидетельствует о каких-то разовых негативных изменениях, являясь логичным продолжением существующих трендов. «Мобилизация стала только одним из факторов, которые повлияли на нее», — заключает он.