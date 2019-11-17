Французские СМИ сообщили об успехе дедолларизации России

По данным издания Les Echos, Россия заключила соглашения об обмене валютами со странами, у которых похожие напряженные отношения с США, такими как Иран, Китай и Турция

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Центральный банк России заключил соглашения об обмене валютами со странами, находящимися в напряженных отношениях с США, такими как Иран, Китай и Турция. Об этом пишет французская газета Les Echos.

На фоне напряженности в отношениях с Соединенными Штатами Россия начала процесс дедолларизации своей экономики и финансовой системы для того, чтобы обойти введенные санкции. «Для Москвы это средство протеста против американской гегемонии», — пишет издание.

На доллар приходится чуть более трети всех активов российского суверенного фонда, который составляет $125 млрд, уточняет газета. Однако в 2020 году Фонд национального благосостояния сократит долю своих инвестиций в американской валюте в пользу других валют, таких как китайский юань, объявил ранее заместитель министра финансов России Владимир Колычев.

По его словам, «геополитические риски» являются одним из основных факторов, определяющих структуру резервов Фонда национального благосостояния. «Валютная структура ФНБ «будет не идентичная [структуре золотовалютных резервов ЦБ], но она будет больше похожа».

Уточняется, что президент России Владимир Путин напомнил на саммите стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), что товарооборот Москвы с государствами этого блока увеличился по итогам 2018 года до $125 млрд. Увеличивая свои резервы в валютах партнеров, страны БРИКС увеличивают свой товарооборот, пишет автор статьи.