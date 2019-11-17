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Экономика ,  
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Французские СМИ сообщили об успехе дедолларизации России
По данным издания Les Echos, Россия заключила соглашения об обмене валютами со странами, у которых похожие напряженные отношения с США, такими как Иран, Китай и Турция
Фото: Антон Белицкий / ТАСС

Центральный банк России заключил соглашения об обмене валютами со странами, находящимися в напряженных отношениях с США, такими как Иран, Китай и Турция. Об этом пишет французская газета Les Echos.  

На фоне напряженности в отношениях с Соединенными Штатами Россия начала процесс дедолларизации своей экономики и финансовой системы для того, чтобы обойти введенные санкции. «Для Москвы это средство протеста против американской гегемонии», — пишет издание.   

На доллар приходится чуть более трети всех активов российского суверенного фонда, который составляет $125 млрд, уточняет газета. Однако в 2020 году Фонд национального благосостояния сократит долю своих инвестиций в американской валюте в пользу других валют, таких как китайский юань, объявил ранее заместитель министра финансов России Владимир Колычев.   

По его словам, «геополитические риски» являются одним из основных факторов, определяющих структуру резервов Фонда национального благосостояния. «Валютная структура ФНБ «будет не идентичная [структуре золотовалютных резервов ЦБ], но она будет больше похожа».   

Уточняется, что президент России Владимир Путин напомнил на саммите стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), что товарооборот Москвы с государствами этого блока увеличился по итогам 2018 года до $125 млрд. Увеличивая свои резервы в валютах партнеров, страны БРИКС увеличивают свой товарооборот, пишет автор статьи.    

Кроме того, продажа доллара также позволяет России поднять и стабилизировать рубль, который в 2018 году упал на 17%. С начала года российская валюта восстановилась и выросла на 7,6% по сравнению с долларов (сегодня 64 руб. против 69 руб. — в январе). Стабилизируя свою валюту, Россия хочет увеличить долю своего экспорта, в том числе энергоносителей, в рублях, пишет французское издание. В настоящее время доллар США составляет более 60% объема его экспорта, а евро — почти 20%.      

Экономика
Орешкин выступил за дедолларизацию торговли с ЕС в нефтегазовой сфере

В августе США ввели санкции против российского ЦБ, Минфина и ФНБ, запретив своим банкам участвовать в первичных размещениях долговых обязательств, номинированных в иностранной валюте. В 2018 году ЦБ уже сократил долю доллара в структуре валютных запасов в пользу евро и юаня. По данным Bloomberg, из-за этого Россия в итоге недополучила $7,7 млрд. Как уточнялоагентство, за год американская валюта выросла на 6,5%, а курсы евро и юаня, в свою очередь, снизились на 6,4% и 8,8%. При сохранении в основном долларовой структуры валютных запасов России к марту 2019 года они бы смогли увеличиться примерно на 3,8%.    

В октябре глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил в интервью The Financial Times, что Москва хочет свести к минимуму зависимость от США, привлекая новых инвесторов рублевыми расчетами. Министр также выступил за расчеты в евро и рублях для транзакций с ЕС в сфере нефти и газа. «У нас очень хорошая валюта, она стабильная. Почему бы не использовать ее для глобальных транзакций?» — сказал Орешкин.      

Автор: Кристина Астафурова
Теги: доллар, рубль, СМИ, Минфин
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