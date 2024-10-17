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Власти решили измерить «выработку на человека» у врачей и учителей

Решетников: у врачей и учителей будут измерять выработку на человека
Минэкономразвития договорилось с социальными отраслями измерять производительность работников «выработкой на человека». Как именно это планируется делать, министр не уточнил
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Производительность труда работников социальной сферы будут измерять «выработкой на человека», заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на пленарном заседании форума «Производительность 360», передает корреспондент РБК.

По его словам, в течение года ведомство вело «очень непростые разговоры с социальными отраслями». Они предлагали измерять производительность труда доступностью услуг. «Для нас большого труда стоило все-таки вернуть их к теме, что доступность — это важно, но это одно из направлений, а надо заниматься еще эффективностью», — сказал Решетников, уточнив, что речь идет об организационных изменениях и вопросах, «связанных с цифрой».

«И все-таки мы социальщиков убедили, <...> что давайте брать именно показатели, связанные с выработкой на человека. Потому что это всегда так сложно вроде: «Ну к чему вы нас толкаете, значит, дополнительная нагрузка на учителей, на врачей». Мы им объясняли, что нет, это не об этом, это о другом. Это все-таки о производительности в целом на занятого», — отметил глава Минэкономразвития.

Решетников отметил, что социальные стандарты обслуживания при этом планируется сохранить. «Создаются отраслевые центры компетенций, заложили какие-то определенные средства в федеральный проект. Поэтому это следующий большой вызов, к которому надо идти», — заключил он.

Как именно планируется измерять «выработку на человека» у учителей и врачей, Решетников не уточнил.

В зарплату учителей ниже МРОТ запретили включать надбавки за переработки
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Фото:Владимир Мельников / Russian Look / Global Look Press
В феврале президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию призвал повысить производительность труда в социальной сфере. Необходимость в этом он объяснял негативными демографическими трендами и дефицитом кадров.

Ранее правительство предложило проиндексировать зарплаты бюджетников социальной сферы в 2025 году на 13,2%. Это затронет врачей, учителей, ученых и соцработников. Оклады судей, работников госучреждений, прокуроров, следователей и федеральных госслужащих увеличат на 4,5%.

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Россия Максим Решетников Минэкономразвития выработка учителя Врачи производительность труда
Максим Решетников фото

Максим Решетников

министр экономического развития России
11 июля 1979 года
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