 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Власти предложили увеличить зарплаты бюджетникам соцсферы на 13,2%

Правительство предложило увеличить зарплаты бюджетникам на 13,2% в 2025 году
Фото: Александр Легкий / Global Look Press
Фото: Александр Легкий / Global Look Press

Правительство предложило в следующем году провести индексацию зарплат бюджетников социальной сферы на 13,2% с учетом темпа роста номинальной начисленной заработной платы к предыдущему году, следует из внесенного в Госдуму проекта бюджета; внимание на пункт об индексации обратили «Ведомости». 

Индексация на 13,2% должна затронуть зарплаты врачей, медицинских работников, учителей, преподавателей вузов, ученых и соцработников. Судьям, работникам госучреждений, прокурорам, работникам Следственного комитета, госслужащим федерального уровня поднимут оклады на 4,5%.

Власти подготовили первый за 5 лет «структурно сбалансированный» бюджет
Экономика
Антон Силуанов

В прошлом году зарплаты бюджетных работников социальной сферы проиндексировали на 9,8%, а остальных служащих госучреждений — на 4,5%. По данным Росстата, в первом полугодии 2024 года в России насчитывалось 5,2 млн человек, которые трудятся в бюджетных учреждениях социального сектора.

В конце сентября премьер-министр Михаил Мишустин также анонсировал индексацию минимального размера оплаты труда (МРОТ) с начала 2025 года на 16,5%, до 22 440 руб. «Это поможет повысить зарплаты порядка 4 млн работников», — отметил глава правительства.

МРОТ в России на 1 января 2024 года установлен на уровне 19 242 руб. В некоторых городах и областях действуют региональные коэффициенты. В июне 2023 года президент Владимир Путин поручил к 2030 году увеличить МРОТ как минимум вдвое. На момент заявления он составлял 16 242 руб.

Бакальчук подал в суд из-за передачи домена Wildberries

Эксперты назвали города России, где дешевле всего отремонтировать машину

Средний бюджет покупки квартир в новостройках Москвы превысил 20 млн рублей

Какое жилье можно снять в Москве до 30 тыс. руб. в месяц

Средний бюджет покупки квартир в новостройках Москвы превысил 20 млн рублей

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Дуров заявил, Telegram раскрывает IP-адреса и номера телефонов еще с 2018 года

ВСУ решили вывести войска и технику из Угледара

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
индексация бюджетники правительство Зарплаты Инфляция
Материалы по теме
Власти заложили в бюджет индексацию тарифов ЖКХ
Экономика
Пенсионерам запланировали индексацию выплат с 1 января
Экономика
Мишустин сообщил об индексации МРОТ на 16,5% с 2025 года
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 104,45 (+0,8) Инвестиции, 02 окт, 17:28 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 94,51 (+1,15) Инвестиции, 02 окт, 17:28
Министр обороны Франции счел Россию «наибольшей угрозой»Политика, 14:42
Ранивший мурманского губернатора не признал вину в покушении на убийствоОбщество, 14:36
Из Бейрута в Москву вылетел самолет с членами семей дипломатовПолитика, 14:34
Курс доллара в октябре 2024-го: что может ослабить рубль этой осеньюИнвестиции, 14:33
В работе Telegram произошел крупный сбой во второй раз за три дняТехнологии и медиа, 14:31
Более 10 датчан подали прошение о получении вида на жительство в РоссииОбщество, 14:26
Работа уже не радует: пути выхода из кризиса среднего возраста в карьереPro, 14:21
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Криптобиржа Bybit открыла торговлю биржевыми индексами за USDTКрипто, 14:20
Песков не исключил военнослужащего на посту президента РоссииПолитика, 14:19
Минтранс объединит реестр «Такси» и систему розыска авто «Паутина»Бизнес, 14:08
Сафиуллин вышел во второй круг «Мастерса» в Шанхае, где его ждет БубликСпорт, 14:05
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 14:03
Замена титану и термолиз: над чем работает R&D в нефтехимииТренды, 14:01
В аэропорту Варшавы взорвался чемодан с биоматериаламиОбщество, 14:01