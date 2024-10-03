Власти предложили увеличить зарплаты бюджетникам соцсферы на 13,2%

Правительство предложило увеличить зарплаты бюджетникам на 13,2% в 2025 году

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Правительство предложило в следующем году провести индексацию зарплат бюджетников социальной сферы на 13,2% с учетом темпа роста номинальной начисленной заработной платы к предыдущему году, следует из внесенного в Госдуму проекта бюджета; внимание на пункт об индексации обратили «Ведомости».

Индексация на 13,2% должна затронуть зарплаты врачей, медицинских работников, учителей, преподавателей вузов, ученых и соцработников. Судьям, работникам госучреждений, прокурорам, работникам Следственного комитета, госслужащим федерального уровня поднимут оклады на 4,5%.

В прошлом году зарплаты бюджетных работников социальной сферы проиндексировали на 9,8%, а остальных служащих госучреждений — на 4,5%. По данным Росстата, в первом полугодии 2024 года в России насчитывалось 5,2 млн человек, которые трудятся в бюджетных учреждениях социального сектора.

В конце сентября премьер-министр Михаил Мишустин также анонсировал индексацию минимального размера оплаты труда (МРОТ) с начала 2025 года на 16,5%, до 22 440 руб. «Это поможет повысить зарплаты порядка 4 млн работников», — отметил глава правительства.

МРОТ в России на 1 января 2024 года установлен на уровне 19 242 руб. В некоторых городах и областях действуют региональные коэффициенты. В июне 2023 года президент Владимир Путин поручил к 2030 году увеличить МРОТ как минимум вдвое. На момент заявления он составлял 16 242 руб.