В зарплату учителей ниже МРОТ запретили включать надбавки за переработки

Учительница из Архангельской области в 2021 году пожаловалась, что ее работодатель включил переработки в состав ее зарплаты, чтобы довести ее до уровня МРОТ. КС счел это дополнительными работами, оплачиваемыми отдельно

Фото: Владимир Мельников / Russian Look / Global Look Press

Конституционный суд России запретил включать плату учителям за дополнительную работу в состав зарплаты, не превышающей минимальный размер оплаты труда (МРОТ, с 2024 года составляет 19 242 руб.). Такое постановление опубликовано на сайте суда.

Поводом к проверке статей 129, 133 и 133.1 Трудового кодекса России стала жалоба учительницы начальных классов из Архангельской области Елены Харюшевой. В суде уточнили, что в 2021 году работодатель включил выполнение дополнительных видов работ и добавленную учебную нагрузку в состав ее зарплаты. «Выплаты явились доплатой до минимального размера оплаты труда и не компенсировали педагогу затраты за выполнение работы, не входящей непосредственно в ее должностные обязанности», — подчеркнули в высшей судебной инстанции.

Однако местные суды не нашли оснований, чтобы исключить стимулирующие выплаты и компенсации из зарплаты, не превышающей МРОТ. Они решили, что компенсации регулярны и основаны на постоянно действующих в школе факторах организации труда и учительнице платят в соответствии с трудовым договором и положениями об оплате труда в бюджетных учреждениях.

Конституционный суд в своем определении напомнил, что право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации предусмотрено Конституцией России. Суд счел оспариваемые нормы не противоречащими Основному закону, однако указал, что они не позволяют включать в состав зарплаты, не превышающей МРОТ, доплату за выполнение с письменного согласия педагога дополнительной работы, не входящей в его основные должностные обязанности в соответствии с квалификационными характеристиками по замещаемой должности или учебной работы сверх нормы.

«Классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами, лабораториями, мастерскими, учебно-опытными участками, руководство методическими объединениями и другие виды работ, а также учебная (преподавательская) работа сверх установленной нормы часов <...> по сути представляют собой разновидности дополнительных работ. Как следует из буквального смысла положений Трудового кодекса РФ, такая дополнительная работа оплачивается отдельно: за ее выполнение предусмотрена доплата, размер которой устанавливается по соглашению сторон трудового договора», — говорится в постановлении КС.

Это обусловлено, в частности, тем, что труд педагога в подобных условиях становится интенсивнее, возрастает физиологическая и психоэмоциональная нагрузка, что должно быть компенсировано. Суд подчеркнул, что Конституция предусматривает право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и работодатель должен вводить обоснованную дифференциацию оплаты труда, в том числе в зависимости от того, шла работа в нормальных условиях или нет.

Минимальный размер оплаты труда — это нижний порог вознаграждения, которое работодатель обязан платить сотруднику за полную ставку. То есть, если сотрудник за месяц полностью отработал норму рабочего времени и выполнил все трудовые обязанности, его зарплата не может быть ниже установленного МРОТ. Это право гарантирует Трудовой кодекс России. Размер МРОТ прописан в Федеральном законе и подлежит ежегодной индексации. Как правило, правительство меняет минимальный размер оплаты труда один раз в году и вводит новый показатель с 1 января. МРОТ в России с 1 января 2024 года составляет 19 242 руб. в месяц. В середине 2023 года Владимир Путин пообещал к 2030-му увеличить МРОТ вдвое.

Споры о том, совокупность каких именно выплат должна быть по закону не менее МРОТ, ведутся десятки лет. Ранее статья 133 ТК прямо предусматривала, что не менее МРОТ должны быть размеры тарифных ставок и окладов. Но данная норма утратила силу с 1 сентября 2007 года, а нынешняя формулировка ч. 3 ст. 133 предполагает, что не менее МРОТ должна быть именно заработная плата. При этом в соответствии со ст. 129 ТК в состав заработной платы помимо вознаграждения за труд включаются также компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).

В начале 2017 года Конституционный суд счел, что в состав заработной платы для целей сравнения с МРОТ не должны включаться компенсационные выплаты за работу в особых климатических условиях. Затем в 2019 году такие же выводы были сделаны в отношении доплат за сверхурочную работу, за работу в выходные и праздничные дни, за работу в ночное время, за совмещение. Как указал КС в постановлении от 27 июня 2023 года № 35-П, «поглощение минимальным размером оплаты труда тех выплат, которые специально установлены в целях компенсации работникам отрицательных последствий отклонения условий их работы от нормальных, не согласуется ни с природой минимального размера оплаты труда как конституционной гарантии, ни с целевым назначением указанных выплат и тем самым противоречит Конституции Российской Федерации и принципам правового регулирования трудовых отношений».