Верховный суд расширил критерии «движимости» для налогов

Верховный суд уточнил ориентиры определения критериев, по которым налоговая может относить оборудование компаний к недвижимости для налогообложения. Споры о классификации ведутся с 2019 года, но решение суда вряд ли их прекратит

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Коллегия Верховного суда (ВС) по экономическим спорам удовлетворила кассационную жалобу по делу о налоговой классификации имущества, принадлежащего хабаровской лесозаготовительной компании-банкроту «Аркаим», и определила, что деревообрабатывающее оборудование и трансформаторные подстанции не являются недвижимостью и не должны облагаться налогом. Выводы коллегии содержатся в резолютивной части определения суда, датированного 10 октября.

Жалобу конкурсного управляющего «Аркаима» и ряда его кредиторов Верховный суд принял к рассмотрению в августе. Тогда опрошенные РБК юристы указывали на высокую вероятность ее удовлетворения и выражали надежду, что через это дело Верховный суд может остановить практику признания такого имущества, как объекты электросетевого комплекса, недвижимостью в целях налогообложения.

После отмены в 2019 году налогообложения движимого имущества компаний споры об отнесении тех или иных вещей к движимым или недвижимым стали достаточно распространены. Практика судов была противоречива: единых критериев отнесения имущества юрлиц к движимому или недвижимому так и не появилось, при этом опираться в этом вопросе можно как на понятие «единого недвижимого комплекса» из Гражданского кодекса (ГК), так и на нормы бухучета, которыми предпочитает руководствоваться бизнес. Налоговые органы предпочитают использовать трактовку ГК, по которой «единый недвижимый комплекс» понимается как совокупность объектов, неразрывно связанных технологическим процессом и расположенных на одном земельном участке, то есть сюда попадает как оборудование производств, так и обеспечивающая его работу инфраструктура.

Решение Верховного суда не ставит точку в подобных спорах, убеждены опрошенные РБК эксперты. Но при этом определена однозначная позиция о том, что объединение имущества в единый производственный комплекс в целях определения режима оборота имущества не может само по себе предопределять условия его налогообложения.

Суть спора

Спор развернулся вокруг налогообложения деревообрабатывающего оборудования и трансформаторных подстанций киоскового типа (КТПК), принадлежащих «Аркаиму». Межрайонная налоговая инспекция по Хабаровскому краю отнесла его к недвижимому имуществу и доначислила налог за 2020 год в сумме 7,5 млн руб., а также пени на 1,6 млн руб. и штраф за неуплату налога на имущество в размере 375,3 тыс. руб. Затем конкурсный управляющий «Аркаима» смог оспорить суммы и налоговая снизила размер недоимки до 4,2 млн руб., пеней — до 920 тыс. руб. и штрафа до 210,7 тыс. руб. Доначисляя спорные суммы налога, пеней и штрафа, инспекция исходила из того, что задекларированные в качестве движимого имущества деревообрабатывающее оборудование и трансформаторные подстанции КТПК входят в состав единого имущественного комплекса, а потому данные объекты неправомерно исключены из налогооблагаемой базы по налогу на имущество. Инспекторы аргументировали это, в частности, тем, что без подстанций работа оборудования невозможна.

Арбитражный суд Хабаровского края (первая инстанция) не согласился с толкованием налоговиков, указав, что эти объекты приобретались в разное время и расположены на разных земельных участках, то есть не могут считаться единым комплексом, а кроме того, налогоплательщик не регистрировал их в таком качестве. Также суд рассудил, что спорные объекты могут быть демонтированы и не имеют «неразрывной связи» с землей.

Но апелляция это решение отменила, указав на нехватку документов (приказы о вводе в эксплуатацию, техническая документация и т.д.), подтверждающих, что указанные объекты являются движимым имуществом. Кассационная инстанция поддержала решение апелляционной. В кассационной жалобе в Верховный суд заявители, представляющие «Аркаим», акцентировали внимание на том, что деревообрабатывающее оборудование расположено в цехах и представляет собой отдельные производственные линии, которые могут заменяться или демонтироваться. А трансформаторные подстанции, согласно Общероссийскому классификатору основных фондов (ОКОФ), относятся к категории машин и оборудования.

Позиция Верховного суда

Коллегия ВС по экономическим спорам в своем решении обращает внимание, что распространение правового режима сложной вещи или единого недвижимого комплекса (ст. 134 и 131.1 ГК РФ) на всю совокупность движимого и недвижимого имущества продиктовано удобством совершения сделок с имуществом. А это, по мнению коллегии ВС, «не тождественно целям налогообложения, состоящим в обеспечении равного и экономически обоснованного налогообложения, соблюдении формальной определенности правил налогообложения».

В определении суда уточняется, что при описи имущества в соответствии с классификацией бухучета «Аркаим» отнес деревообрабатывающее оборудование и трансформаторные подстанции к классу «Машины и оборудование». При этом налоговый орган, относя спорные объекты к недвижимому имуществу, исходил только из того, что производственные линии неразрывно взаимосвязаны с цехами, их перемещение невозможно без ущерба технической (функциональной) целостности, говорится в тексте определения. «В данном случае налоговым органом не доказано, что производственные линии являлись частью капитальных сооружений и зданий», — отмечает коллегия ВС. Таким образом, ни факт использования имущества по общему назначению, предопределенному технологией производства, ни объединение имущества в единый комплекс для целей совершения сделок не являются достаточными основаниями для квалификации всех входящих в такой комплекс вещей как объектов налогообложения по налогу на имущество организаций, констатирует ВС.

Старший юрист практики налогового права «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Игорь Ткач отмечает, что ВС и ранее занимал аналогичную позицию, например в деле ЗАО «Лесозавод 25» или в делах «Юг-Новый век» и «Минеральная вода «Ачалуки». Также недавно на рассмотрение коллегии ВС передано аналогичное дело АО «Серебряковцемент». «Тем не менее в рассматриваемом решении содержится четкая позиция, что при определении характера имущества для налоговых целей главное значение должны иметь правила бухгалтерского учета, а не сложные для однозначной трактовки понятия «единого недвижимого комплекса» или «единого технологического процесса», — считает Ткач.

Правомерными же, по мнению коллегии ВС, являются доводы суда первой инстанции, что спорное оборудование приобреталось в разное время и располагалось на различных земельных участках и оснований для взимания налога на имущество со стоимости подстанций не имеется. Ссылки судов апелляционной и кассационной инстанций на формирование «единого недвижимого комплекса» несостоятельны, поскольку в отсутствие регистрации в Едином государственном реестре прав на совокупность нескольких объектов как на одну недвижимую вещь такая совокупность не является единым недвижимым комплексом, отмечает коллегия. Адвокат адвокатского бюро «Ольга Ренова и партнеры» Федор Закабуня отмечает, что данная позиция суда не является нововведением, при этом на практике собственники имущества достаточно редко регистрируют производственные комплексы как единый недвижимый комплекс.

В результате Верховный суд встал на сторону налогоплательщика, оставив в силе решение суда первой инстанции, отменившего доначисление налога, пеней и штрафа, и отменил соответствующие решения апелляции и кассации против налогоплательщика.

Влияние решения Верховного суда на дальнейшую практику

По мнению Ткача, в дальнейшем с учетом позиции коллегии ВС налоговым органам будет гораздо сложнее применять сложившийся подход. «На практике мы видим, что в отдельных случаях налоговые органы могут игнорировать позиции высших судов при вынесении решений, однако возврат ВС к данному вопросу позволяет надеяться на положительный исход оспаривания таких решений в суде», — убежден юрист.

Закабуня согласен, что ВС сформулировал однозначную позицию о том, что объединение имущества в единый производственный комплекс в целях определения режима оборота имущества не может само по себе предопределять условия его налогообложения, однако скептично настроен относительно сокращения количества подобных судебных дел. По его мнению, это решение ВС «не ставит точку в подходах к квалификации». «Как и ранее, при рассмотрении подобных споров большое значение для разрешения спора будет иметь проведение экспертизы для определения характеристик имущества по вопросу неразрывной связи с землей или наличия возможности демонтажа без несоразмерного ущерба для имущества», — считает Закабуня.

Вместе с тем на рассмотрении депутатов Госдумы сейчас находится поправка в Налоговый кодекс, которая, возможно, поможет решить проблему для конкретного вида объектов — линий электропередачи, трансформаторных и иных подстанций и распределительных пунктов определенного класса, продолжил Ткач.

В конце сентября в Госдуму внесены правительственные поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают «в целях установления единого подхода в части налогообложения отдельных объектов имущества электросетевого комплекса» освобождение от налога на имущество организаций в отношении линий электропередачи, трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов классом напряжения до 35 кВ включительно, а также предназначенного для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии оборудования вне зависимости от класса напряжения указанного оборудования. Законопроект готовится к рассмотрению в первом чтении.

Закабуня отмечает, что если указанное изменение будет принято и вступит в силу, то споров о налоге на имущество в отношении трансформаторов и подстанций станет существенно меньше. «При этом такие споры не исчезнут совсем, поскольку, вероятнее всего, налоговые органы будут оценивать технические характеристики трансформаторов и подстанций при оценке правомерности применения такого освобождения налогоплательщиками», — добавил эксперт. Он полагает, что налоговые органы, вероятнее всего, не перестанут употреблять термин «единый технологический процесс», но будут использовать его с учетом физических характеристик имущества, возможности его физического выделения как движимого имущества, а также отделения от строения, сооружения или земельного участка.

Ткач, в свою очередь, отмечает, что данное решение коллегии по экономическим спорам будет важным аргументом при решении аналогичных вопросов как для конкретного типа оборудования (лесопильное оборудование и трансформаторные подстанции), так и для иных видов объектов основных средств, которые налоговые органы пытаются относить к единым недвижимым комплексам.