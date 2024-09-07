Какие ориентиры дал Верховный суд по изгнанию совладельцев из компаний

Верховный суд сформулировал ориентиры для принудительного исключения участников компаний при корпоративных конфликтах. Решение суда даст возможность избавляться от участников, реально вредящих ведению бизнеса, считают эксперты

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда вынесла определение в корпоративном споре двух партнеров по бизнесу, которое юристы называют прецедентным: после него, вероятно, станет легче в принудительном порядке исключать участников обществ, фактически использующих тактику корпоративного шантажа (гринмейла).

Коллегия отменила решения трех нижестоящих инстанций и обязала заново рассмотреть требование экс-депутата Госдумы (в конце 1990-х годов) и экс-зампреда «Газпрома» Александра Рязанова об исключении Романа Нестеренко (у обоих по 50%) из состава участников ООО «Меридиан», созданного для строительства одноименной платной автодороги Европа — Китай, следует из текста определения суда от 3 сентября (.pdf). Дело возвращается на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

По закону об ООО участники общества вправе требовать через суд исключения участника, который «грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность общества или существенно ее затрудняет». В то же время предыдущие решения судов зачастую основывались на принципах невмешательства в корпоративный конфликт между равными партнерами и аргументировались скорее разностью их подходов к управлению компанией. Коллегия Верховного суда призвала суды не подходить формально к разрешению таких споров, а реально проанализировать поведение ответчика, который явно пытался извлечь выгоду из затяжного конфликта и не проявлял интереса к реализации проекта.

Опрошенные РБК юристы указали на прецедентность решения, которое может позволить в дальнейшем с меньшими трудностями исключать из состава акционеров недобросовестных и мешающих ведению бизнеса партнеров.

Суть претензий Рязанова

В декабре 2022 года Рязанов подал иск в Арбитражный суд Москвы с требованием исключить совладельца Нестеренко из состава участников. Согласно доводам Рязанова, Нестеренко с середины 2021 года «утратил интерес» к хозяйственной деятельности компании, блокировал принятие значимых решений (в том числе годовые отчеты, бухгалтерские балансы, сделки по оценке прогнозного трафика магистрали), отказывался финансировать деятельность компании.

Кроме того, Нестеренко пытался через суд взыскать с компании более 138 млн руб., которые выдал фирме в качестве займа, и отказался от погашения долга путем докапитализации компании, а впоследствии подал заявление о банкротстве «Меридиана». В результате действий Нестеренко компания была вынуждена более полутора лет работать в состоянии полной неопределенности и увеличения долговых обязательств, отмечал Рязанов в жалобе. Все это привело к невозможности продолжать реализацию проекта по строительству трассы «Меридиан», утверждает экс-зампред «Газпрома».

Идея строительства трассы «Меридиан» появилась в 2013 году, тогда же Рязанов и Нестеренко зарегистрировали одноименную компанию для реализации проекта. Предполагалось, что трасса «Меридиан» длиной около 2 тыс. км станет частью трансконтинентальной дороги Шанхай — Гамбург. Российский участок должен был протянуться от границы с Белоруссией до границы с Казахстаном в Оренбургской области. Общая стоимость проекта оценивалась примерно в 600 млрд руб. В мае 2019 года Рязанов говорил, что партнеры уже потратили на покупку земли под трассу 2,5 млрд руб. В августе 2021 года стало известно, что начало строительства трассы перенесли на 2030 год. А в 2022 году председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко в интервью телеканалу РБК сообщил, что трассу «Меридиан» перенаправят в страны Каспийского моря, в том числе в Иран. С марта 2024 года «Меридиан» находится в стадии ликвидации, следует из информации ФНС.

«Вряд ли можно утверждать, что господин Нестеренко изначально ставил цели по извлечению для себя личной выгоды, а не реализации совместного инфраструктурного проекта. Сам истец утверждает, что общество было создано в 2013 году, а ответчик утратил интерес к хозяйственной деятельности только с середины 2021 года», — отмечает старший юрист МЭФ Legal Марк Васьковский.

По мнению руководителя отдела банкротства и корпоративных споров юрфирмы «Ляпунов, Терехин и партнеры» Анастасии Ляпуновой, Нестеренко объективно злоупотреблял статусом участника с 50-процентной долей, блокируя принятие важных решений и в десятки раз завысив действительную стоимость своей доли (Рязанов предлагал выкупить долю партнера, но Нестеренко просил заплатить в 40 раз больше, указано в материалах суда). Совокупность указанных действий может характеризоваться как гринмейл, то есть корпоративный шантаж, констатирует Ляпунова.

Корпоративный спор или недобросовестность партнера?

Арбитражный суд Москвы счел, что в деле Рязанова и Нестеренко присутствует факт корпоративного конфликта между равноправными участниками, которые применяют различные коммерческие подходы к управлению. Суд не увидел в доказательствах Рязанова причинения убытков компании недобросовестными действиями партнера.

Апелляционная инстанция согласилась с этим решением, как и кассационная. Кассация указала, что исключение участника из общества является крайней мерой, которая может применяться лишь тогда, когда последствия его действий не могут быть устранены без лишения нарушителя возможности участвовать в управлении. Истец же не представил доказательств, подтверждающих грубое нарушение ответчиком своих обязанностей либо совершение заведомо неправомерных действий, повлекших невозможность осуществления деятельности «Меридиана», подытожила кассационная инстанция.

Коллегия по экономическим спорам Верховного суда признает, что «в ситуации, когда доли в обществе распределены поровну между двумя участниками, действительно, не во всех случаях представляется возможным достоверно установить, кто из участников инициировал корпоративный конфликт и, таким образом, ответственен за утрату доверия между участниками, а кто — лишь поддерживал конфликт, стремясь отстоять свои законные интересы». Но в таком случае суду полагается установить, кто из участников в действительности сохраняет интерес к общему делу, а кто стремится извлечь преимущество (собственную выгоду) из конфликта.

«Равное распределение долей между участниками увеличивает риски невозможности принятия решений по вопросам деятельности общества. Это усложняет рассмотрение спора судом. Однако это не предопределяет невозможность исключения одного из участников по иску другого», — интерпретирует позицию коллегии партнер юрфирмы Nova Inc. Павел Желновод.

По словам Ляпуновой, арбитражные суды долгое время придерживались доктрины невмешательства в корпоративные конфликты. Поэтому сформулированная позиция коллегии по экономическим спорам определенно положительно повлияет на возможность реализации участниками, которые подверглись гринмейлу, механизмов защиты своих прав, убеждена она.

Васьковский объясняет, что использование судами доктрины невмешательства в корпоративные конфликты могло быть связано с их объективной сложностью: суды зачастую просто не могли разобраться во всем ворохе взаимных нападок сторон и определить, кто виноват и почему возник корпоративный конфликт. Отказываясь принудительно исключать участника, суды, как правило, обосновывали это злоупотреблением правом со стороны истца, наличием предпринимательского риска и самой природой конфликта, где не ясно, кто первый начал «драку», соглашается Желновод.

В чем прецедентность решения

Коллегия пришла к выводу, что нижестоящие суды просто устранились от оценки поведения Нестеренко. А с ее точки зрения, поведение Нестеренко, отказавшегося согласовать увеличение капитала общества для погашения задолженности перед ним самим, но впоследствии обратившегося в суд с заявлением о банкротстве общества в связи с наличием задолженности перед ним же, «имеет очевидные признаки злоупотребления правом, которые не должны были остаться без внимания со стороны судов».

Кроме того, нижестоящие суды не дали оценку тому факту, что Рязанов предлагал выкупить долю Нестеренко, но последний в 40 раз увеличил предлагаемую цену выкупа без какого-либо экономического обоснования.

«Дела, когда исключают участников из общества, являются редкими, но они встречаются на практике, так как для этого механизма есть правовая база. Такое дело, дошедшее до Верховного суда, безусловно, является прецедентным и резонансным. Можно сказать, что это дело открывает дверь для увеличения количества кейсов об исключении участников из общества», — отмечает управляющий партнер Novator Legal Group Вячеслав Косаков. Ранее исключение участника было крайней мерой при наличии противоправных действий, вредящих обществу, добавил он. Теперь же суды должны подходить к этому моменту более тонко, оценивая действия сторон не только на предмет противоправности, но и соотнесения с возможным достижением целей общества, указывает Косаков.

Решение Верховного суда достаточно важное и прецедентное, соглашается партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. «Более того, на мой взгляд, Верховный суд указал, что к действиям участника необходимо подходить с позиции оценки добросовестности и разумности делового решения, а не только с формальной позиции — имел ли право участник так действовать или нет», — отмечает он.

Опрошенные РБК юристы сходятся во мнении, что при повторном рассмотрения спора судом первой инстанции Нестеренко, вероятнее всего, будет исключен из состава участников ООО «Меридиан». Коллегия по экономическим спорам, по сути, признала действия Нестеренко недобросовестными и установила, что его поведение может свидетельствовать об отсутствии интереса к реализации первоначального проекта и намеренном воспрепятствовании деятельности компании в целях создания ситуации, при которой Рязанов должен выкупить его долю на несправедливых условиях, поясняет Васьковский.

Желновод, в свою очередь, уточняет, что исключение участника по таким делам сопровождается выплатой действительной стоимости его доли. По закону такая стоимость определяется по данным бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период.

Как позиция ВС повлияет на споры между партнерами

Определение судебной коллегии дает ориентиры нижестоящим судам — какие обстоятельства должны быть установлены по подобной категории споров, считает адвокат Forward Legal Людмила Лукьянова. Позиция Верховного суда, по ее мнению, имеет большое значение для перспектив корпоративных конфликтов между паритетными акционерами. «Суды устанавливают повышенные стандарты доказывания при исключении даже миноритарных акционеров из корпораций. В исках об исключении 50-процентного акционера суды повсеместно отказывают», — утверждает Лукьянова.

В практике уже давно выработаны стандарты поведения лиц, которые входят в органы управления компании, продолжает она. «Оно должно быть разумным, добросовестным и соответствовать интересам юридического лица. В ситуации, когда акционеры действуют исключительно в собственных интересах, которые противоречат интересам компании и целям бизнеса, суд может признать их поведение неправомерным», — подчеркивает Лукьянова.

Теперь же Верховный суд поставил на первое место интересы общества и фидуциарные обязанности (имеющие лично-доверительный характер) участников к обществу и друг другу, определив, по сути, что в условиях корпоративного конфликта может быть исключен участник, ставящий свои интересы наперекор интересам общества, добавляет Васьковский.