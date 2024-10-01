Власти разрешат налоговую амортизацию вместе с вычетом на инвестиции

Правительство предлагает разрешить ежегодное уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль для объектов, по которым использован новый федеральный вычет. Изначально такой опции не предусматривалось

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Объекты основных средств и нематериальные активы, в отношении которых компания примет решение об использовании федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ; новый инструмент, позволяющий активно инвестирующему бизнесу частично компенсировать повышение ставки налога на прибыль с 20 до 25% со следующего года), можно будет амортизировать для дальнейшего уменьшения налога на прибыль в соответствии со сроком полезного использования объекта. Это следует из поправок в Налоговый кодекс, внесенных правительством в Госдуму 30 сентября.

«Налогоплательщикам предоставляется возможность амортизировать объекты основных средств и нематериальные активы, в отношении которых было принято решение об использовании права на применение федерального инвестиционного налогового вычета», — говорится в сопроводительных материалах к законопроекту.

Амортизация — это ежегодное уменьшение первоначальной стоимости актива, которое засчитывается в расходы, позволяя сокращать налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. Например, для оборудования с полезным сроком использования 10 лет и первоначальной стоимостью 10 млн руб. амортизация в год будет составлять 1 млн руб., а налог на прибыль будет уменьшен на 250 тыс. руб. в год.

Июльские большие поправки в Налоговый кодекс предусматривали, что «объекты амортизируемого имущества не подлежат амортизации в части их первоначальной стоимости, сформированной за счет расходов», в отношении которых использовано право на применение ФИНВ. Новые же поправки определяют, что имущество, в отношении которого применяется новый инвестиционный вычет, «включается в амортизационные группы (подгруппы) по своей первоначальной стоимости, уменьшенной на федеральный инвестиционный налоговый вычет, определенный по этому объекту амортизируемого имущества». Правительственная классификация объектов (виды машин, оборудования, сооружений, транспортных средств и т.д.) по амортизационным группам нужна для определения срока полезного использования.

ФИНВ плюс амортизация v. амортизационная премия без ФИНВ

⁠Из предложенной версии законопроекта следует, что амортизацию по основному средству, по которому применяется ФИНВ, применять будет можно, а вот амортизационную премию, составляющую до 30% от первоначальной стоимости, нет, указывает Сергей Семенов, партнер Taxology, курирующий направление налоговых льгот. Запрет на использование механизма «амортизационной премии» был прописан в Налоговый кодекс летом и не поменялся.

Амортизационная премия, определяемая п. 9 ст. 258 Налогового кодекса, дает возможность единовременно включить в расходы до 10% первоначальной стоимости (или до 30% первоначальной стоимости, если объект входит в амортизационные группы 3–7, что подразумевает от трех до 20 лет срока использования).

Ранее Минэкономразвития представило проект постановления, в котором предложило установить размер вычета как 6% от суммы расходов на создание или приобретение основных средств или нематериальных активов. Вычет дает право уменьшать сумму налога на прибыль, подлежащую зачислению в федеральный бюджет. Его предложено сделать доступным для компаний из следующих отраслей: добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства; обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха; деятельность гостиниц и предприятий общественного питания; научные исследования и разработки. Что касается нематериальных активов, проект Минэкономики распространяет право вычета на 6% расходов на «исключительные права на изобретение, полезную модель или промышленный образец, внесенные в соответствующий государственный реестр Российской Федерации при получении патента».

Семенов приводит пример: организация приобрела за 10 млн руб. оборудование, относящееся к седьмой группе (срок — 10 лет). Федеральный инвестиционный вычет из налога на прибыль составит 0,6 млн руб. Подлежащая амортизации первоначальная стоимость — 9,4 млн руб. При данном сроке использования можно будет ежегодно включать в расходы по 940 тыс. руб., уменьшая налог на прибыль соответственно на 235 тыс. руб. (ставка — 25%). Таким образом, экономия налога на прибыль в первый год составит 835 тыс. руб., а оставшиеся 8,46 млн руб. стоимости будут равномерно уменьшать налоговую базу в течение следующих девяти лет, экономя в год по 235 тыс. руб. налога на прибыль. Всего за 10 лет удастся сэкономить 2,95 млн руб. налога.

Существующий механизм амортизационной премии, исключающий применение ФИНВ, в приведенном примере дал бы в первый год экономию налога в размере 925 тыс. руб., подсчитал Семенов. Дело в том, что оставшуюся после применения амортизационной премии часть стоимости можно учитывать в расходах в обычном порядке через начисление амортизации, то есть в первый год можно списать не только 3 млн руб. по амортизационной премии, но и еще 1/10 от оставшейся стоимости в 7 млн (итого: 3,7 млн руб.). «Дальше в течение девяти лет сэкономим еще 1,575 млн руб. налога на прибыль. Всего — 2,5 млн руб.», — говорит эксперт.

Таким образом, видно, что в данном случае на всем сроке использования оборудования ФИНВ будет эффективнее на 18%, чем классический вариант, с точки зрения экономии налога на прибыль. Но в целом «с учетом сегодняшней стоимости денег при таких раскладах ФИНВ будет близок по эффекту к классическому способу особенно для основных средств со сроками полезного использования от 10 лет», считает Семенов.

Бизнес в своих сентябрьских замечаниях к проекту Минэкономразвития (доступны на regulation.gov.ru) призывал решить вопрос с амортизацией в совокупности с применением ФИНВ. «6% от первоначальной стоимости недостаточно ни при каких условиях, чтобы компенсировать потерю амортизации и амортизационной премии», — отмечал представитель НЛМК, предлагая либо повысить уровень компенсации хотя бы до 17–20% первоначальной стоимости, либо разрешить амортизацию стоимости за вычетом использованного вычета (в итоге последний вариант и был предложен в поправках правительства от 30 сентября).

Поскольку предусмотренный проектом размер ФИНВ (6%) ниже, чем амортизационная премия (от 10 до 30%), целесообразно увеличить размер вычета до уровня выше амортизационной премии, отмечал представитель АО «Мосэнергосбыт». В свою очередь представитель «Норникеля» призвал рассмотреть возможность одновременного применения федерального инвестиционного налогового вычета и амортизационной премии с дальнейшей амортизацией остаточной стоимости.

В сентябре президент РСПП Александр Шохин сообщал о согласовании итоговой суммы в 200 млрд руб., которую предполагается заложить в федеральный бюджет для финансирования ФИНВ в 2025 году.

Трансформаторы и подстанции

Кроме того, внесенные поправки в Налоговый кодекс предусматривают «в целях установления единого подхода в части налогообложения отдельных объектов имущества электросетевого комплекса» освобождение от налога на имущество организаций в отношении линий электропередачи, трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов классом напряжения до 35 кВ включительно, а также предназначенного для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии оборудования вне зависимости от класса напряжения указанного оборудования.

В предшествующие годы споры по поводу причисления энергооборудования к движимому или недвижимому имуществу были достаточно распространены, а налоговики и суды зачастую придерживались позиции, что трансформаторные и иные подстанции относятся к недвижимому имуществу (облагается налогом на имущество) в отличие от движимого имущества (с 2019 года освобождено от этого налога). В частности, налоговые органы трактовали такие объекты как часть «единого недвижимого комплекса», то есть совокупности объектов, неразрывно связанных технологическим процессом и расположенных на одном земельном участке. С этой точки зрения оборудование и обеспечивающая инфраструктура подпадали под обложение налогом на имущество.

Об одном из таких споров РБК писал в августе 2024 года. Опрошенные юристы выражали надежду, что через это дело Верховный суд может остановить практику признания такого имущества, как объекты электросетевого комплекса, недвижимостью в целях налогообложения.