Власти разрешат налоговую амортизацию вместе с вычетом на инвестиции
Объекты основных средств и нематериальные активы, в отношении которых компания примет решение об использовании федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ; новый инструмент, позволяющий активно инвестирующему бизнесу частично компенсировать повышение ставки налога на прибыль с 20 до 25% со следующего года), можно будет амортизировать для дальнейшего уменьшения налога на прибыль в соответствии со сроком полезного использования объекта. Это следует из поправок в Налоговый кодекс, внесенных правительством в Госдуму 30 сентября.
«Налогоплательщикам предоставляется возможность амортизировать объекты основных средств и нематериальные активы, в отношении которых было принято решение об использовании права на применение федерального инвестиционного налогового вычета», — говорится в сопроводительных материалах к законопроекту.
Амортизация — это ежегодное уменьшение первоначальной стоимости актива, которое засчитывается в расходы, позволяя сокращать налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. Например, для оборудования с полезным сроком использования 10 лет и первоначальной стоимостью 10 млн руб. амортизация в год будет составлять 1 млн руб., а налог на прибыль будет уменьшен на 250 тыс. руб. в год.
Июльские большие поправки в Налоговый кодекс предусматривали, что «объекты амортизируемого имущества не подлежат амортизации в части их первоначальной стоимости, сформированной за счет расходов», в отношении которых использовано право на применение ФИНВ. Новые же поправки определяют, что имущество, в отношении которого применяется новый инвестиционный вычет, «включается в амортизационные группы (подгруппы) по своей первоначальной стоимости, уменьшенной на федеральный инвестиционный налоговый вычет, определенный по этому объекту амортизируемого имущества». Правительственная классификация объектов (виды машин, оборудования, сооружений, транспортных средств и т.д.) по амортизационным группам нужна для определения срока полезного использования.
ФИНВ плюс амортизация v. амортизационная премия без ФИНВ
Из предложенной версии законопроекта следует, что амортизацию по основному средству, по которому применяется ФИНВ, применять будет можно, а вот амортизационную премию, составляющую до 30% от первоначальной стоимости, нет, указывает Сергей Семенов, партнер Taxology, курирующий направление налоговых льгот. Запрет на использование механизма «амортизационной премии» был прописан в Налоговый кодекс летом и не поменялся.
Амортизационная премия, определяемая п. 9 ст. 258 Налогового кодекса, дает возможность единовременно включить в расходы до 10% первоначальной стоимости (или до 30% первоначальной стоимости, если объект входит в амортизационные группы 3–7, что подразумевает от трех до 20 лет срока использования).
Ранее Минэкономразвития представило проект постановления, в котором предложило установить размер вычета как 6% от суммы расходов на создание или приобретение основных средств или нематериальных активов. Вычет дает право уменьшать сумму налога на прибыль, подлежащую зачислению в федеральный бюджет. Его предложено сделать доступным для компаний из следующих отраслей: добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства; обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха; деятельность гостиниц и предприятий общественного питания; научные исследования и разработки.
Что касается нематериальных активов, проект Минэкономики распространяет право вычета на 6% расходов на «исключительные права на изобретение, полезную модель или промышленный образец, внесенные в соответствующий государственный реестр Российской Федерации при получении патента».
Семенов приводит пример: организация приобрела за 10 млн руб. оборудование, относящееся к седьмой группе (срок — 10 лет). Федеральный инвестиционный вычет из налога на прибыль составит 0,6 млн руб. Подлежащая амортизации первоначальная стоимость — 9,4 млн руб. При данном сроке использования можно будет ежегодно включать в расходы по 940 тыс. руб., уменьшая налог на прибыль соответственно на 235 тыс. руб. (ставка — 25%). Таким образом, экономия налога на прибыль в первый год составит 835 тыс. руб., а оставшиеся 8,46 млн руб. стоимости будут равномерно уменьшать налоговую базу в течение следующих девяти лет, экономя в год по 235 тыс. руб. налога на прибыль. Всего за 10 лет удастся сэкономить 2,95 млн руб. налога.
Существующий механизм амортизационной премии, исключающий применение ФИНВ, в приведенном примере дал бы в первый год экономию налога в размере 925 тыс. руб., подсчитал Семенов. Дело в том, что оставшуюся после применения амортизационной премии часть стоимости можно учитывать в расходах в обычном порядке через начисление амортизации, то есть в первый год можно списать не только 3 млн руб. по амортизационной премии, но и еще 1/10 от оставшейся стоимости в 7 млн (итого: 3,7 млн руб.). «Дальше в течение девяти лет сэкономим еще 1,575 млн руб. налога на прибыль. Всего — 2,5 млн руб.», — говорит эксперт.
Таким образом, видно, что в данном случае на всем сроке использования оборудования ФИНВ будет эффективнее на 18%, чем классический вариант, с точки зрения экономии налога на прибыль. Но в целом «с учетом сегодняшней стоимости денег при таких раскладах ФИНВ будет близок по эффекту к классическому способу особенно для основных средств со сроками полезного использования от 10 лет», считает Семенов.
Бизнес в своих сентябрьских замечаниях к проекту Минэкономразвития (доступны на regulation.gov.ru) призывал решить вопрос с амортизацией в совокупности с применением ФИНВ. «6% от первоначальной стоимости недостаточно ни при каких условиях, чтобы компенсировать потерю амортизации и амортизационной премии», — отмечал представитель НЛМК, предлагая либо повысить уровень компенсации хотя бы до 17–20% первоначальной стоимости, либо разрешить амортизацию стоимости за вычетом использованного вычета (в итоге последний вариант и был предложен в поправках правительства от 30 сентября).
Поскольку предусмотренный проектом размер ФИНВ (6%) ниже, чем амортизационная премия (от 10 до 30%), целесообразно увеличить размер вычета до уровня выше амортизационной премии, отмечал представитель АО «Мосэнергосбыт». В свою очередь представитель «Норникеля» призвал рассмотреть возможность одновременного применения федерального инвестиционного налогового вычета и амортизационной премии с дальнейшей амортизацией остаточной стоимости.
В сентябре президент РСПП Александр Шохин сообщал о согласовании итоговой суммы в 200 млрд руб., которую предполагается заложить в федеральный бюджет для финансирования ФИНВ в 2025 году.
Трансформаторы и подстанции
Кроме того, внесенные поправки в Налоговый кодекс предусматривают «в целях установления единого подхода в части налогообложения отдельных объектов имущества электросетевого комплекса» освобождение от налога на имущество организаций в отношении линий электропередачи, трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов классом напряжения до 35 кВ включительно, а также предназначенного для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии оборудования вне зависимости от класса напряжения указанного оборудования.
В предшествующие годы споры по поводу причисления энергооборудования к движимому или недвижимому имуществу были достаточно распространены, а налоговики и суды зачастую придерживались позиции, что трансформаторные и иные подстанции относятся к недвижимому имуществу (облагается налогом на имущество) в отличие от движимого имущества (с 2019 года освобождено от этого налога). В частности, налоговые органы трактовали такие объекты как часть «единого недвижимого комплекса», то есть совокупности объектов, неразрывно связанных технологическим процессом и расположенных на одном земельном участке. С этой точки зрения оборудование и обеспечивающая инфраструктура подпадали под обложение налогом на имущество.
Об одном из таких споров РБК писал в августе 2024 года. Опрошенные юристы выражали надежду, что через это дело Верховный суд может остановить практику признания такого имущества, как объекты электросетевого комплекса, недвижимостью в целях налогообложения.