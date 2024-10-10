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Верховный суд счел незаконной страховку в кредите без согласия заемщика

Верховный суд признал незаконной страховку в кредите без согласия заемщика
Суд заключил, что банк нарушил закон, навязав обязательную страховку единственно возможной организацией без подписи заемщика и нужных отметок. Страховка может быть включена в договор только с согласия заемщика, заключили в ВС
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Верховный суд признал незаконной практику включения в кредитные договоры обязательства оплачивать страховку от несчастного случая без отдельного письменного согласия на это клиента банка, передает «РИА Новости» со ссылкой на определение судебной коллегии по гражданским делам.

Поводом стало дело жителя Екатеринбурга, который взял потребительский кредит почти на 2 млн руб.: кроме него мужчине оформили полис добровольного страхования заемщика от несчастных случаев стоимостью 156 тыс. руб. Позднее он попытался отказаться от этого документа и вернуть деньги, но банк отклонил его требование. Заемщику впоследствии удалось добиться отмены действия страховки через финансового уполномоченного, но банк решил это оспорить и подал в суд. В итоге рассмотрение дела дошло до Верховного суда.

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Суд заключил, что условия об обязанности заемщиков заключать другие соглашения, приобретать услуги кредитора или третьих лиц за плату для заключения договора потребительского кредита или его исполнения «могут быть включены в индивидуальные условия договора потребительского кредита только тогда, когда заемщик выразил в письменной форме свое согласие на это в заявлении о предоставлении потребительского кредита».

В определении также указано, что банк должен обеспечить заемщику возможность согласиться или отказаться от сторонних услуг за дополнительную плату. Кредитор не может самостоятельно проставлять отметки о согласии заемщика на это, или выражать за него согласие любым другим способом, следует из документа.

Также не допускается формирование кредитором условий, предполагающих изначальное согласие заемщика на предоставление ему дополнительных услуг, следует из судебного определения.

В Верховном суде отметили, что в кредитный договор заемщика, чье дело вызвало спор, банк внес условие о заключении договора страхования с единственным возможным заранее определенным страховщиком. При этом на первой странице заявления о предоставлении кредита в разделе «Выражаю свое согласие/несогласие на заключение договора добровольного страхования» никаких отметок проставлено не было. Подпись заемщика на первой странице заявления также отсутствовала.

«То, что потребитель подписал предложенные ему индивидуальные условия договора потребительского кредита, само по себе не устраняет факт нарушения кредитором положений закона «О потребительском кредите», — указала коллегия в определении.

Решения нижестоящих инстанций по этому делу были отменены Верховным судом как незаконные. Суд направил дело на новое рассмотрение.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Верховный суд страховка кредитование
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