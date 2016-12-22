Алекперов выступил против повышения акциза на бензин

Президент компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов считает, что правительству нужно не привязывать дорожные фонды к акцизу на бензин и избегать резких скачков

Вагит Алекперов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

В интервью газете «Ведомости» Алекперов заявил, что при нормальном налоговом законодательстве нет необходимости в регулировании топливного рынка. В частности, он выразил уверенность в том, что правительству не нужно с 1 января поднимать акциз на бензин. Как считает глава ЛУКОЙЛа, это приведет лишь к новому росту цен.

«Надо отойти от этого, а дорожные фонды формировать за счет общих бюджетных поступлений. Зачем привязывать дорожные фонды к акцизу?» — задался вопросом Алекперов. По его словам, в ситуации с акцизами надо вернуться к тем параметрам, с которых начинался налоговый маневр.

Глава ЛУКОЙЛа также выразил уверенность в том, что если заработает механизм с отрицательным акцизом и компенсацией нефтяным компаниям, то две трети роста цен на топливо будет компенсироваться за счет бюджета. «Тогда если и будет повышение цен на бензин, то более плавное, без скачков. А если нам еще удастся как-то повлиять на акцизную политику, то тогда можно будет вообще не прогнозировать роста цен выше инфляционных ожиданий», — выразил уверенность Алекперов.

В конце августа правительство приняло решение повысить акцизы на дизельное топливо и бензин с 1 января 2019 года на 2,7 тыс. и 3,7 тыс. руб. за тонну соответственно. При этом, как указал вице-премьер Дмитрий Козак, правительство не допустит нового скачка цен на бензин. «Во всяком случае будем применять весь тот набор инструментов, который есть у правительства, чтобы этого не произошло», — пообещал он.

С 1 января 2019 года начнется завершение налогового маневра в нефтяной отрасли, который предполагает постепенное понижение таможенных пошлин с соответствующим повышением НДПИ. Маневр также предусматривает отрицательный акциз для НПЗ, который должен «выполнить миссию рыночного инструмента сдерживания внутренних цен на топливо», напоминал Козак.С помощью отрицательного акциза заводам будут компенсировать снижение экспортных пошлин при завершении маневра, а также сглаживать возможный рост мировых цен на нефть. Часть разницы между мировой ценой нефти и ее стоимостью на внутреннем рынке НПЗ также будут получать за счет специальной демпфирующей надбавки.