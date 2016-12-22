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Алекперов выступил против повышения акциза на бензин
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Алекперов выступил против повышения акциза на бензин
Бизнес, 09:35
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Алекперов выступил против повышения акциза на бензин
Президент компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов считает, что правительству нужно не привязывать дорожные фонды к акцизу на бензин и избегать резких скачков
Вагит Алекперов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

В интервью газете «Ведомости» Алекперов заявил, что при нормальном налоговом законодательстве нет необходимости в регулировании топливного рынка. В частности, он выразил уверенность в том, что правительству не нужно с 1 января поднимать акциз на бензин. Как считает глава ЛУКОЙЛа, это приведет лишь к новому росту цен.

«Надо отойти от этого, а дорожные фонды формировать за счет общих бюджетных поступлений. Зачем привязывать дорожные фонды к акцизу?» — задался вопросом Алекперов. По его словам, в ситуации с акцизами надо вернуться к тем параметрам, с которых начинался налоговый маневр.

Глава ЛУКОЙЛа также выразил уверенность в том, что если заработает механизм с отрицательным акцизом и компенсацией нефтяным компаниям, то две трети роста цен на топливо будет компенсироваться за счет бюджета. «Тогда если и будет повышение цен на бензин, то более плавное, без скачков. А если нам еще удастся как-то повлиять на акцизную политику, то тогда можно будет вообще не прогнозировать роста цен выше инфляционных ожиданий», — выразил уверенность Алекперов.

В конце августа правительство приняло решение повысить акцизы на дизельное топливо и бензин с 1 января 2019 года на 2,7 тыс. и 3,7 тыс. руб. за тонну соответственно. При этом, как указал вице-премьер Дмитрий Козак, правительство не допустит нового скачка цен на бензин. «Во всяком случае будем применять весь тот набор инструментов, который есть у правительства, чтобы этого не произошло», — пообещал он.

С 1 января 2019 года начнется завершение налогового маневра в нефтяной отрасли, который предполагает постепенное понижение таможенных пошлин с соответствующим повышением НДПИ. Маневр также предусматривает отрицательный акциз для НПЗ, который должен «выполнить миссию рыночного инструмента сдерживания внутренних цен на топливо», напоминал Козак.

С помощью отрицательного акциза заводам будут компенсировать снижение экспортных пошлин при завершении маневра, а также сглаживать возможный рост мировых цен на нефть. Часть разницы между мировой ценой нефти и ее стоимостью на внутреннем рынке НПЗ также будут получать за счет специальной демпфирующей надбавки.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Вагит Алекперов , «ЛУКОЙЛ»
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