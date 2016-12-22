Счетная палата спрогнозировала резкий рост цен на бензин в 2019 году

С 1 января, после повышения акцизов на топливо, в России может произойти резкий скачок розничных цен на бензин. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на проект бюджета 2019–2021 годов.

«Увеличение акциза в 1,5 раза с 1 января 2019 года может вновь привести к резкому росту цен на бензин и потребовать принятия дополнительных компенсационных и сдерживающих мер», — говорится в документе.

По мнению экспертов Счетной палаты, снижение акцизов на бензин, которое произошло 1 июля, было недостаточно для компенсации опережающего роста цен, который накопился с начала года. В заключении подчеркивается, что понижение акциза позволило снизить розничные цены в июле и августе на 0,2–0,3%.

В конце августа правительство приняло решение повысить акцизы на дизельное топливо и бензин на 2,7 тыс. и 3,7 тыс. руб. за тонну соответственно (до 8,5 тыс. и 12,4 тыс. руб.) с 1 января. Вице-премьер Дмитрий Козак пообещал, что правительство не допустит скачка цен на бензин.

Против повышения акциза на бензин в начале октября выступил президент компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов. По его мнению, при нормальном налоговом законодательстве не должно возникать необходимости в регулировании топливного рынка.