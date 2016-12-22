Россия вернулась к сокращению своих вложений в гособлигации США

Вложения России в ценные бумаги американского правительства в августе 2018 года сократились до $14,097 млрд, следует из опубликованных данных на сайте Минфина США. До этого в течение трех месяцев Россия почти не меняла свою долю в госдолге США. Так, в июле Россия держала гособлигации США на $14,907 млрд, в июне — $14,910 млрд, в мае — $14,905 млрд.
При этом, в августе Россия перераспределила свои вложения в пользу краткосрочных казначейских бумаг. Так, если на конец июля было $9,1 млрд в долгосрочных (со сроком обращения более года) и $5,8 млрд краткосрочных, то на конец августа стало $3,4 млрд в долгосрочных и $10,7 млрд в краткосрочных. Впервые по меньшей мере с 2011 года у России больше коротких чем длинных бумаг.
Сокращение объема вложений и их перераспределение произошло на фоне новых санкционных рисков в отношении России. В августе Конгресс США опубликовал законопроект о новых антироссийских санкциях, а Госдепартамент США объявил о планах ввести санкции в отношении Москвы в связи с делом об отравлении в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль.
Россия по-прежнему не входит в список из 31 страны, которые выступают основными держателями облигаций. Москва покинула его в мае, после того как резко сократила объем своих вложений, доведя его до $14,9 млрд. С марта по май Россия избавилась от казначейских бумаг США на $80 млрд. До марта 2018 года российские вложения в Treasuries не опускались ниже $100 млрд.
Крупнейшим держателем американских гособлигаций в августе остался Китай, который сократил объем своих вложений с $1,171 трлн до $1,165 трлн. На втором месте расположилась Япония. Она также сократила вложения в гособлигации США с $1 трлн 35,1 млрд до $1 трлн 29,9 млрд. Тройку лидеров замыкает Бразилия, которая напротив нарастила объем своих вложений с $299,7 млрд до $317,8 млрд.
В десятку крупнейших держателей Treasuries также вошли Ирландия, Великобритания, Швейцария, Люксембург, Каймановы острова, Гонконг и Саудовская Аравия.