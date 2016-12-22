Россия перестала снижать свою долю в госдолге США

Россия за месяц не стала менять долю в пакете американских гособлигаций. Предыдущие два месяца Москва неуклонно отказывалась от бумаг

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Министерство финансов США опубликовало отчет о том, какие именно страны являются держателями американских облигаций. В соответствии с этим документом общая сумма казначейских бумаг, которыми владела Россия в июне, составила $14,9 млрд. Такой же показатель был зафиксирован и месяц назад.

Как и в мае, Россия не входит в список 31 страны, которые являются основными держателями облигаций. Однако при этом снижение доли в первый месяц лета прекратилось. Для сравнения с марта по май Москва избавилась от казначейских бумаг на $80 млрд. Глава Банка России Эльвира Набиуллина тогда отмечала, что власти проводят политику диверсификации, оценивая все риски — финансовые, экономические, геополитические.

С марта 2017 года по март 2018-го — российские вложения в Treasuries не опускались ниже $100 млрд, а рекорд был зафиксирован в октябре 2010 года, когда Россия владела госбумагами США на $176,3 млрд и находилась по этому показателю на шестом месте в мире.

Как отмечает агентство Bloomberg, вслед за Россией от американских бумаг стала отказываться и Турция, у которой в последний месяц возникли серьезные разногласия с США, приведшие к взаимному введению пошлин. С мая по июня доля Анкары в американском госдолге снизилась на 42%, до $28,8 млрд. Таким образом, Турция также перестала входить в число основных держателей облигаций.

Понизили долю и основные держатели облигаций. Китай сократил ее на $4,4 млрд (до $1,18 трлн). Доля Японии снизилась до $1,03 трлн, что является минимальным показателем для этой страны за последние шесть лет.

Тем не менее, Минфин США отмечает, что общие вложения зарубежных государств в казначейские бумаги по сравнению с маем остались на прежнем уровне: $6,21 трлн. Произошло это благодаря странам, которые значительно увеличили долю: Великобритании, Люксембургу, Сингапуру, Каймановым островам, Южной Корее, Бельгии и Италии.