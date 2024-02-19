Лихачев сообщил о рекордном объеме транзитных перевозок по Севморпути

Лихачев: объем транзитных перевозок по СМП в 2023-м достиг рекорда в 2,15 млн т

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В 2023 году объем транзитных перевозок по Северному морскому пути (СМП) достиг рекордных 2,15 млн т, заявил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в интервью журналу «Эксперт».

По его словам, общий объем перевезенных грузов побил рекорд, составив 36,25 млн т — на 250 тыс. т больше плана. «По транзитным перевозкам также установили рекорд — 2,15 млн т. Видим растущий интерес к Северному морскому пути со стороны иностранных судоходных компаний», — сказал Лихачев, отметив, что количество выданных разрешений на плавание в акватории Севморпути выросло вдвое.

Северный морской путь (СМП) — самый короткий водный маршрут, соединяющий европейскую часть России и Дальний Восток. Его протяженность составляет около 5,6 тыс. км. Путь проходит по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское) и по Тихому океану. С 2018 года «Росатом» носит статус единого инфраструктурного оператора СМП.

В начале февраля в МИД России сообщили, что Москва видит растущий интерес к СМП из-за атак йеменских хуситов в Красном море. Движение объявило о намерении нападать на связанные с Израилем суда в ответ на его операцию в секторе Газа. Однако атакам подверглись коммерческие суда, не имеющие отношения к этой стране. Из-за ударов хуситов многие мировые компании приостановили морские перевозки через Красное море.