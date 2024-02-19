 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война с хуситами ,  
0 

Лихачев сообщил о рекордном объеме транзитных перевозок по Севморпути

Лихачев: объем транзитных перевозок по СМП в 2023-м достиг рекорда в 2,15 млн т
Сюжет
Война с хуситами
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В 2023 году объем транзитных перевозок по Северному морскому пути (СМП) достиг рекордных 2,15 млн т, заявил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в интервью журналу «Эксперт».

По его словам, общий объем перевезенных грузов побил рекорд, составив 36,25 млн т — на 250 тыс. т больше плана. «По транзитным перевозкам также установили рекорд — 2,15 млн т. Видим растущий интерес к Северному морскому пути со стороны иностранных судоходных компаний», — сказал Лихачев, отметив, что количество выданных разрешений на плавание в акватории Севморпути выросло вдвое.

Северный морской путь (СМП) — самый короткий водный маршрут, соединяющий европейскую часть России и Дальний Восток. Его протяженность составляет около 5,6 тыс. км.

Путь проходит по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское) и по Тихому океану. С 2018 года «Росатом» носит статус единого инфраструктурного оператора СМП.

МИД заявил о росте интереса к Севморпути на фоне конфликта в Красном море
Политика
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

В начале февраля в МИД России сообщили, что Москва видит растущий интерес к СМП из-за атак йеменских хуситов в Красном море. Движение объявило о намерении нападать на связанные с Израилем суда в ответ на его операцию в секторе Газа. Однако атакам подверглись коммерческие суда, не имеющие отношения к этой стране. Из-за ударов хуситов многие мировые компании приостановили морские перевозки через Красное море.

⚡ ЦБ сохранил ставку 16%. Как это повлияет на рубль, вклады и кредиты

Запрет на поставку бананов из Эквадора в Россию частично сняли. Подробности

⚡ Что известно о смерти Алексея Навального

Лукашенко рассказал, как задерживали диверсантов из Украины. Видео

Россияне угнали яхту на Карибских островах и перегнали ее в Крым. Фото

«Даже 3D не могут сделать». Производителей кино обвинили в низком качестве

«Москвич» снизил цены на новые автомобили. Какие скидки дают дилеры

Apple покажет сразу 5 новых iPhone. Список и подробности

Marvel раскрыл состав новой «Фантастической четверки»

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри
Теги
Северный морской путь транзит Алексей Лихачев Росатом
Материалы по теме
МИД заявил о росте интереса к Севморпути на фоне конфликта в Красном море
Политика
«Росатом» исключил причастность «Севморпути» к повреждению газопровода
Политика
В Калининградскую область прибыло первое судно через Севморпуть
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 99,35 (+0,94) Инвестиции, 16 фев, 16:45 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 92,55 (+0,73) Инвестиции, 16 фев, 16:45
Вице-канцлер Германии рассказал, почему прикрывает рот в Бундестаге Политика, 11:30
Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыли Политика, 11:19
В Севастополе объявили воздушную тревогу Политика, 11:18
Вучич допустил усиление давления на Сербию из-за смерти Навального Политика, 11:16
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 11:14
Уровень «бог»: каких маркетологов теперь ищут компании Pro, 11:14
За что именно платят жители современных ЖК РБК и ПИК, 11:10
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
WSJ рассказала о буме инвестиций среди подростков в США Финансы, 11:09
Панарину «пришлось сдерживать слезы» во время матча НХЛ Спорт, 11:07
О чем говорили на Мюнхенской конференции по безопасности Политика, 10:55
Уганда заявила, что выступает за альтернативы SWIFT Финансы, 10:55
Почему люди старшего поколения отказываются от Apple — Fast Company Pro, 10:53
Власти Венгрии проигнорировали визит делегации из США для беседы о НАТО Политика, 10:49
Акции Polymetal упали на 5% на фоне сделки по продаже активов в России Инвестиции, 10:48