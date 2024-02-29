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ВТБ допустил увеличение объема грузопотока по Севморпути до 400 млн тонн

ВТБ допустил увеличение объема грузопотока по Севморпути до 400 млн тонн
ВТБ RU000A0JV3Q3 ₽1 035,52 Купить
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В течение десяти лет общий грузопоток по Северному морскому пути может достичь 400 млн т. Это следует из подсчетов экспертов ВТБ, которые поступили в РБК.

По оценке специалистов банка, 200 млн т обеспечит грузопоток только российских предприятий, еще столько же — перевозка грузов транзитом. В прошлом году грузопоток по Севморпути составил 36 млн т. Ожидается, что в 2024 году он вырастет до 80 млн т.

Заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Валерий Лукьяненко подчеркнул, что Северный морской путь «открывает доступ к природным ресурсам Арктики и Сибири, где сегодня идет освоение более 8% мировых объемов нефти и 20% природного газа». «По нашим подсчетам, территории, находящиеся вдоль транспортного коридора, в ближайшие десять лет будут активно развиваться, и новые российские предприятия, образующиеся вдоль него, принесут в бюджет России более 20 трлн руб. до 2035 года», — сказал он.

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Политика
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

Лукьяненко назвал поддержку экономического развития России одним из ключевых направлений стратегии ВТБ на 2024–2026 годы. В частности, банк финансирует работы по модернизации и созданию нового ледокольного флота для развития Севморпути, отметил он.

В 2023 году ВТБ и федеральное предприятие «Атомфлот» подписали кредитное соглашение о предоставлении финансирования на строительство 3-го и 4-го серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220, напомнил Лукьяненко. По его словам, в банке также рассматривают возможность финансирования строительства еще двух ледоколов.

Северный морской путь (СМП) — самый короткий водный маршрут, соединяющий европейскую часть России и Дальний Восток. Его протяженность составляет около 5,6 тыс. км.

Путь проходит по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское) и по Тихому океану. С 2018 года «Росатом» носит статус единого инфраструктурного оператора СМП.

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В июне 2023 года госкорпорация «Росатом» и ВТБ заключили соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проектов по развитию Северного морского пути. Договор предусматривал финансирование банком строительства двух ледоколов на верфях Балтийского завода. Также ВТБ обязался участвовать в реализации проектов энергетического обеспечения арктических и дальневосточных регионов России на базе плавучих энергоблоков и атомных станций малой мощности.

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