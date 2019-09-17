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Атака дронов на Saudi Aramco ,  
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Глава «Русснефти» допустил обвал нефти до $50 после атаки на Saudi Aramco
Нападение дронов объекты Саудовской Аравии подстегнет рынок, однако в итоге оно может привести к рецессии и падению котировок, считает президент компании
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Фото: Reuters

Атака дронов на объекты Saudi Aramco в конечном итоге может привести к падению цены на нефть до $50 за баррель. Об этом заявил президент «Русснефти» Евгений Толочек, передает «РИА Новости».

«Рынок это [нападение] подстегнет однозначно... Что будет дальше — не знаю. Цена в $100 [за баррель нефти] если даже будет, то будет недолго. И потом будет скорее всего рецессия, и мы опять свалимся ближе к $50», — заявил Толочек.

Фотогалерея 
Последствия атаки дронов на Saudi Aramco засняли из космоса. Фоторепортаж

При этом он отметил, что «Русснефть» по-прежнему закладывает в бюджет цену Brent в $65, ожидая возвращения котировок к этому уровню. «По факту мы пока видим $67 за баррель. Пока она [цена] как-то особо не стремится вверх», — добавил топ-менеджер.

Бизнес
Саудовская Аравия не сможет восстановить добычу нефти в ближайшие дни

После нападения на нефтяные объекты Saudi Aramco (ответственность взяли на себя йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах», США обвиняют в произошедшем Иран), которое произошло на выходных, Саудовская Аравия сократила объем добычи нефти на 50%. Опрошенные РБК эксперты говорили, что восстановление добычи может занять несколько месяцев.

Цена на нефть на открытии торгов в понедельник, 16 сентября, выросла почти на 20% (больше $71 за баррель). При этом аналитики, к которым обратилось Reuters, утверждали, что в отсутствие быстрого решения проблемы цена может вырасти до $100. По состоянию на 12:40 мск вторника, нефть Brent торгуется на уровне $68 за баррель.

Автор: Артём Губенко
Теги: цены на нефть, «Русснефть», прогноз
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