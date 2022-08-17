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В Белоруссии объяснили инфляцию ослаблением нацвалюты к российскому рублю

Власти Белоруссии связали инфляцию в стране с ослаблением нацвалюты к российскому рублю
По данным Министерства антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии, рост цен в стране во многом обусловлен ослаблением белорусского рубля к российскому на 30,6% за последний год
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Рост потребительских цен в Белоруссии обусловлен удорожанием непродовольственных товаров вследствие ослабления белорусского рубля к российскому и высокой долей импорта товаров из России, сообщило Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии (МАРТ).

«В июле годовой прирост потребительских цен составил 18,1%, по отношению к предыдущему месяцу — замедлился до 0,5% против 1,1% месяцем ранее <…>. Увеличение прироста потребительских цен в июне—июле в годовом выражении происходит прежде всего из-за удорожания непродовольственных товаров вследствие ослабления белорусского рубля к российскому», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В министерстве пояснили, что за последние два месяца белорусский рубль ослаб к российскому рублю на 13,2%, а за 12 месяцев — на 30,6%. Значимое влияние курса российского рубля на внутренние цены обусловлено высокой долей импорта товаров из России, подчеркнули в ведомстве.

Официальный курс белорусского рубля к российскому на 17 августа составляет 0,0421 белорусских рубля к одному российскому рублю

В сравнении с июнем в июле наибольшими темпами ускорился годовой прирост цен на синтетические моющие средства, чай, обувь, электротовары и одежду. «Мясо и мясопродукты за прошедшие 12 месяцев подорожали на 17,8%, — пояснили в ведомстве. — Хлеб и хлебобулочные изделия выросли в цене на 15,1%, молоко и молочные продукты — на 13,9%».

Вместе с тем, по данным МАРТ, снижению интенсивности инфляции способствует стабилизация цен на рынке плодоовощной продукции: за последние четыре месяца годовой прирост цен замедлился с 45,1 до 20%. Также отмечается замедление прироста цен на автомобильное топливо и некоторые другие товары.

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ВВП Белоруссии в январе—июле 2022 года снизился на 5,2%, такие данные приводит Белстат. Ранее правительство прогнозировало рост экономики по итогам 2022 года на 2,9%, по инерционному плану — на 1%.

На прошлой неделе правительство Белоруссии заявило, что при оптимистическом сценарии сможет обеспечить нулевой рост экономики в этом году за счет ожидаемой восстановительной динамики во втором полугодии в случае отсутствия новых санкций и других непредвиденных шоков.

В то время как в западных странах высокий уровень инфляции обусловлен ростом цен на энергоносители, в Белоруссии это во многом связано с нарушением логистических цепочек вследствие санкций ЕС. Брюссель начал вводить санкции против Минска после выборов президента Белоруссии в 2020 году, на которых победу одержал Александр Лукашенко. Санкционное давление усилилось после начала Россией спецоперации на Украине 24 февраля.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Белоруссия Инфляция рубль рост цен Россия
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