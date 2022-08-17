Япония в июле вернулась к импорту российской нефти

При этом объем поставок в прошлом месяце сократился на 65,4% по сравнению с прошлым годом. В июне страна довела до нуля импорт российского сырья

Япония в июле восстановила импорт российской нефти, следует из данных министерства финансов страны.

При этом объем поставок в прошлом месяце сократился на 65,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Объем импорта сжиженного природного газа из России снизился на 26,1% по сравнению с прошлым годом, а угля — на 40,1%.

Япония в июне довела до нуля импорт российской нефти, но в то же время нарастила поставки СПГ. По сравнению с тем же месяцем годом ранее они увеличились на 26,4%, до 617 тыс. т. Поставки российского угля, наоборот, сократились на 59,5%, до 765 тыс. т.

В начале июня ЕС ввел очередной пакет санкций, в который вошло частичное эмбарго на российскую нефть. Под запрет попали только поставки по морю.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявлял, что Токио будет отказываться от импорта российского сырья постепенно. При этом страна намерена сохранить свои доли в нефтегазовых проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2».