«Ромир» зафиксировал рекорд личной инфляции россиян

Исследовательских холдинг «Ромир» в июле зафиксировал рекордное расхождение между официальными данными Росстата об инфляции и фактическим подорожанием реальных приобретений населения по реальным ценам

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Рассчитанный холдингом «Ромир» показатель роста цен на товары и услуги в России в июле 2020 года оказался выше официальных данных об инфляции, объявленных Росстатом. Об этом говорится в отчете холдинга «Личная инфляция россиян резко выросла», с которым ознакомился РБК.

По данным Росстата, инфляция в июле составила 0,35%. По расчетам экспертов «Ромира», цены выросли на 1,36%.

«В июле 2020 разница в динамике индекса дефлятора «Ромира» и инфляции Росстата принимает рекордное значение. В этом же периоде мы наблюдали падение рубля, что неизбежно привело к росту цен на товары, которые еще не восстановились после апрельского скачка инфляции», — говорится в отчете.

Методика расчета статистического индекса «Ромира», дефлятора, показывает реальные изменения общего уровня цен на товары и услуги за определенный период, она основана на скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel, которая собирает данные о реальных покупках, совершенных по реальным ценам. «Дефлятор фактически демонстрирует среднестатистическую личную инфляцию каждого потребителя», — отмечают эксперты.