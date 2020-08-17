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«Ромир» зафиксировал рекорд личной инфляции россиян

Исследовательских холдинг «Ромир» в июле зафиксировал рекордное расхождение между официальными данными Росстата об инфляции и фактическим подорожанием реальных приобретений населения по реальным ценам
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Рассчитанный холдингом «Ромир» показатель роста цен на товары и услуги в России в июле 2020 года оказался выше официальных данных об инфляции, объявленных Росстатом. Об этом говорится в отчете холдинга «Личная инфляция россиян резко выросла», с которым ознакомился РБК.

По данным Росстата, инфляция в июле составила 0,35%. По расчетам экспертов «Ромира», цены выросли на 1,36%.

«В июле 2020 разница в динамике индекса дефлятора «Ромира» и инфляции Росстата принимает рекордное значение. В этом же периоде мы наблюдали падение рубля, что неизбежно привело к росту цен на товары, которые еще не восстановились после апрельского скачка инфляции», — говорится в отчете.

Методика расчета статистического индекса «Ромира», дефлятора, показывает реальные изменения общего уровня цен на товары и услуги за определенный период, она основана на скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel, которая собирает данные о реальных покупках, совершенных по реальным ценам. «Дефлятор фактически демонстрирует среднестатистическую личную инфляцию каждого потребителя», — отмечают эксперты.

Росстат зафиксировал нулевую недельную инфляцию
Экономика
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

«Динамика индекса дефлятора объясняется в первую очередь тем, что в июле 2020 активно растут цены на все основные составляющие расходов покупателей: 2,28% составил рост цен за ЖКХ, 1,24% — рост цен на товары, 0,84% — рост цен на бензин», — отмечается в исследовании.

12 августа Росстат первые в 2020 году сообщил о снижении цен. Индекс потребительских цен снизился на 0,1% за неделю с 4 по 10 августа. Предыдущие три недели подряд ознаменовались нулевыми темпами роста цен, подсчитали в ведомстве.

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Реальные располагаемые доходы россиян рекордно упали из-за пандемии
Экономика
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Основная причина дефляции — снижение цен на овощи. Они, по официальным данным, подешевели на 2,8%, в предыдущую неделю снизились на 2,3%, двумя неделями ранее — на 1,1%. Более доступными стали картофель, на 4,6% после снижения цен на 5,2% неделей ранее, помидоры — на 3,9 и на 5,3%, лук — на 3,8 и на 3,7% и огурцы — на 3,3 и на 3% неделей ранее. Продолжилось снижение цен на яблоки — на 2,4%, неделей ранее они впервые подешевели на 1,1%.

Реальные располагаемые денежные доходы населения во втором квартале 2020 года, на который пришелся основной удар пандемического кризиса, сократились на 8% в годовом выражении, сообщил Росстат в июле. Это оказалось рекордным квартальным падением данного показателя с 1999 года.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: инфляция, Росстат, рекорд
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