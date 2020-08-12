Росстат впервые в 2020 году сообщил о снижении цен

В России впервые с начала года зафиксирована дефляция. Прошлая неделя стала первой в году, когда потребительские цены не росли и не показывали нулевую динамику, сообщило ведомство

Фото: Александр Артеменков / ТАСС

Индекс потребительских цен снизился на 0,1% за неделю с 4 по 10 августа. Это произошло впервые с начала года. Предыдущие три недели подряд ознаменовались нулевыми темпами роста цен, следует из данных Росстата (есть у РБК).

Основная причина дефляции — снижение цен на овощи, пояснили специалисты Росстата, тенденция наблюдается уже три недели подряд.

Овощи подешевели на 2,8%, в предыдущую неделю цены снизились на 2,3%, двумя неделями ранее — на 1,1%.

Более доступными стали картофель, на 4,6% после снижения цен на 5,2% неделей ранее, помидоры — на 3,9 и на 5,3%, лук — на 3,8 и на 3,7% и огурцы — на 3,3 и на 3% неделей ранее. Продолжилось снижение цен на яблоки — на 2,4%, неделей ранее они впервые подешевели на 1,1%.

Наиболее заметно среди продовольственных товаров подорожал сахар — на 1% (цены росли четыре недели подряд по 0,8–1,2% в неделю. Причем в 21 регионе, а неделей раньше в 18 регионах, сахар подорожал более чем на 1,5%. Максимальный рост зафиксирован в Рязанской области — на 4,5% (неделей ранее в Крыму — на 5,4%). Заметнее всего сахар подешевел в Ставропольском крае и Курской области — на 0,9% (неделей ранее в Адыгее и Калужской области — на 1,1%).

Цены на остальные продукты снижались или росли не так ощутимо, отмечает Росстат.