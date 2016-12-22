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ЦБ назвал дополнительную причину скачков курса рубля
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ЦБ назвал дополнительную причину скачков курса рубля
Экономика, 14:40
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ЦБ назвал дополнительную причину скачков курса рубля
Курс рубля этим летом мог колебаться не только под воздействием угрозы санкций и изменений цен на нефть, но и в связи с выплатой крупных дивидендов рядом российских компаний. К такому мнению пришли в Центробанке
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Причиной скачков курса рубля этим летом могла стать выплата крупных дивидендов российскими компаниями. Об этом говорится в опубликованном Центробанком обзоре «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки».

«В конце июля — начале августа на российском рынке завершается период выплаты дивидендов. В этом году объем утвержденных дивидендов примерно на 30% превысил объем выплат предыдущего года. Крупные дивидендные выплаты могут приводить к заметному изменению курса рубля», — объяснили в ЦБ связь выплаты дивидендов со скачками курса.

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Как поясняет регулятор, на курс действуют сразу два разнонаправленных фактора. С одной стороны, экспортно ориентированные компании продают валюту для финансирования выплаты дивидендов. С другой стороны, иностранные инвесторы российских компаний после получения дивидендов переводят их в валюту, тем самым провоцируя удешевление рубля.

«Согласно декомпозиции изменения курса доллара США к рублю в июне-июле, можно выделить несколько периодов укрепления и ослабления рубля, которые не объясняются фундаментальными факторами. Часть из них может быть связана с выплатами дивидендов», — заключили в ЦБ.

В целом ситуацию на российском валютном и фондовом рынке в июле ЦБ назвал «стабильной». «Котировки инструментов в этих сегментах по итогам месяца изменились несущественно. При этом в течение месяца наблюдались периоды как ухудшения так и улучшения рыночной конъюнктуры. Определяющее влияние на конъюнктуру российского рынка оказывали внешние факторы», — заявляет регулятор.

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На фоне сообщений об угрозе новых санкций США рубль резко упал в стоимости по сравнению с долларом.10 августа курс доллара впервые за два года превысил планку в 67 руб., а курс евро 13 августа превысил 78 руб. В 14:40 мск пятницы, 17 августа, стоимость доллара на Московской бирже колебалась​ в районе 67,4 руб., курс евро — около отметки 76,8 руб.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Рубль , Центробанк , ЦБ , курсы валют
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