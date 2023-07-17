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Экономика ,  
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Минэнерго заявило о плане сократить отгрузку нефти на экспорт

Минэнерго: Россия сократит отгрузку нефти в третьем квартале года на 2,1 млн тонн
В связи с планами сократить в августе экспорт нефти на 500 млн барр. в сутки в целом в III квартале года Россия сократит отгрузку нефти на более чем 2 млн тонн, сообщило Минэнерго
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Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Россия в связи с решением снизить экспорт нефти в августе сократит отгрузку нефти в морских портах и по трубопроводам, говорится в сообщении Минэнерго.

«В соответствии с решением о добровольном снижении экспорта нефти Российской Федерацией в августе 2023 года на 500 000 баррелей/сутки график транспортировки нефти по магистральным трубопроводам за пределы России по направлениям отгрузки на III квартал 2023 года будет сокращен в объеме порядка 2,1 млн тонн», — сказано в сообщении.

Снижение коснется портов Новороссийск, Приморск, Усть-Луга и трубопроводов, добавили в ведомстве.

Минэнерго заявило о плане сократить отгрузку нефти на экспорт
Минэнерго заявило о плане сократить отгрузку нефти на экспорт

В начале июля вице-премьер Александр Новак сообщил, что в августе Россия в рамках «усилий по обеспечению баланса рынка» добровольно проведет сокращение экспорта нефти на 500 тыс. барр. в сутки — на этот объем будет дополнительно снижена добыча. То есть с учетом уже существующего снижения добыча в августе она станет меньше на 1 млн барр. по сравнению с февралем 2023 года. 

Экспортная пошлина на нефть в следующем месяце наоборот повысится с июльской $15,6 за тонну до $16,9 за тонну.

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Reuters сообщил, что на прошлой неделе топ-менеджеров российских нефтяных компаний попросили «приложить больше усилий, чтобы гарантировать снижение экспорта» в августе. Новак предлагал компаниям самостоятельно решать: либо они уменьшают экспорт, либо добычу. Задачу он охарактеризовал как снижение поставок нефти на мировые рынки. Два источника агентства сообщили, что экспорт  из западных портов в августе сократится примерно на 100 тыс. — 200 тыс. барр. в день по сравнению с июлем.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
экспорт нефти Минэнерго
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