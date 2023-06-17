Сечин не увидел повода поднимать налоговую нагрузку для нефтянки

Игорь Сечин: у России упали лишь газовые доходы, это не повод повышать налоги в нефтянке

Россия потеряла только газовые доходы, к этому нужно «относиться с пониманием», но усиливать налоговую нагрузку на нефтяную отрасль нельзя, заявил Сечин

Игорь Сечин (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Россия потеряла только газовые доходы, нельзя говорить о падении нефтегазовых доходов в целом, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на энергетической панели Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Несколько слов о перенастройке налоговой системы: тезис о выпадении нефтегазовых доходов, который звучит от наших финансовых властей, представляется некорректным, поскольку «выпали» именно газовые доходы, к этому надо относиться с пониманием, но это не повод перебрасывать налоговую нагрузку на нефтянку», — сказал Сечин.

По мнению главы «Роснефти», сейчас, на фоне почти полного прекращения поставок российского газа на Запад, можно создать «прозрачные условия для всех участников рынка в добыче, транспортировке и реализации газа». Как отметил Сечин, освободившийся потенциал поставок нужно использовать внутри страны для стимулирования спроса и газификации.

Сечин обратил внимание на возможный будущий дефицит на нефтяном рынке из-за недостаточного инвестирования — как в добыче, так и в разведке. Это повлечет за собой рост цен. При этом потребление нефти будет расти — к 2045 году на 15% в суточном выражении — прогнозирует глава «Роснефти», и страны ОПЕК не смогу удовлетворять спрос.

Сечин также отметил, что рубль как «одна из самых ресурсообеспеченных валют» мог бы стать новой резервной валютой, но этому препятствуют «геополитическое давление со стороны действующего гегемона и риски, связанные с отсутствием таргетирования курса рубля».

Таргетирование валютного курса — это его фиксация в определенном диапазоне через привязку номинальной или реальной стоимости национальной валюты к стоимости товара, как правило, золота, или к стоимости других, стабильных валют. Регулятор при таргетировании проводит валютные интервенции, ускоряет или замедляет девальвацию местной валюты. Россия применяла такой подход в 2000-х годах и первой половине 2010-х.

Поставки газа из России в Европу после введенных санкций, прекращения транзита через Польшу по газопроводу Ямал – Европа и взрывов на «Северных потоках» за 2022 год снизились более чем вдвое до 60 млрд куб. м со 140 млрд куб. м. По данным вице-премьера Александра Новака 16 января, доходы российского бюджета от нефтегазовой отрасли в 2022 году выросли на 28% или на 2,5 трлн руб. Нефтедобыча по итогам года выросла на 10 млн т или на 2%, достигнув 535 млн т, экспорт же вырос на 7%, отметил Новак. По предварительным данным на начало июня, за январь-май 2023 года нефтегазовые доходы бюджета снизились до 2,853 трлн руб. или на 50% к объему поступлений за аналогичный период 2022 года.

10 ноября Госдума приняла на втором и третьем чтениях законопроект об увеличении нагрузки на нефтегазовый сектор. Согласно новым поправках в Налоговый кодекс, налог для производителей СПГ в 2023-2025 годах вырос до 34% с 20%. Далее с 1 апреля 2023 года вступил в силу скорректированный демпфер по бензинам и ДТ, в рамках которого был увеличен с $20 до $25 за баррель ценовой дифференциал, который используется для расчета демпфера на бензин. Также был введен ценовой дифференциал при расчете демпфера по ДТ с пределом в $10 за баррель.

В апреле глава Минфина предложил сократить топливный демпфер вдвое, то есть на 30 млрд руб. Замглавы Минфина Алексей Сазанов 14 июня заявил, что механизм, скорее всего, заработает с 1 сентября.