Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 91,63 (+0,67) Инвестиции, 16 июн, 16:42 Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 83,65 (-0,31) Инвестиции, 16 июн, 16:42
Центробанк запланировал запустить оплату лицом в магазинах Финансы, 13:23
Сечин не увидел повода поднимать налоговую нагрузку для нефтянки Экономика, 13:15
На ПМЭФ заключили около тысячи соглашений почти на 4 трлн руб. Экономика, 13:15
Как инженеры создали кондитерскую фабрику РБК и КФ «Победа», 13:01
Главы шести стран Африки приехали в Петербург на встречу с Путиным Политика, 13:01
Министр допустил запрет параллельного импорта смартфонов Samsung Бизнес, 12:56
Чемпион Единой лиги ВТБ продлил контракт с главным тренером Спорт, 12:55
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Рогов заявил о попытках МАГАТЭ сфотографировать блокпосты армии России Политика, 12:47
Победитель ЧМ-2002 со сборной Бразилии возобновил тренерскую карьеру Спорт, 12:26
Песков заявил о стреляющей себе в ногу Германии Политика, 12:20
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 12:10
Российский защитник возглавил рейтинг лучших свободных агентов НХЛ Спорт, 11:54
Песков исключил business as usual с западными СМИ Политика, 11:34
Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в 90 км от Якутска Общество, 11:30
ПМЭФ-2023 ,  
0 

Сечин не увидел повода поднимать налоговую нагрузку для нефтянки

Игорь Сечин: у России упали лишь газовые доходы, это не повод повышать налоги в нефтянке
Россия потеряла только газовые доходы, к этому нужно «относиться с пониманием», но усиливать налоговую нагрузку на нефтяную отрасль нельзя, заявил Сечин
Игорь Сечин
Игорь Сечин (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Россия потеряла только газовые доходы, нельзя говорить о падении нефтегазовых доходов в целом, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на энергетической панели Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Несколько слов о перенастройке налоговой системы: тезис о выпадении нефтегазовых доходов, который звучит от наших финансовых властей, представляется некорректным, поскольку «выпали» именно газовые доходы, к этому надо относиться с пониманием, но это не повод перебрасывать налоговую нагрузку на нефтянку», — сказал Сечин.

По мнению главы «Роснефти», сейчас, на фоне почти полного прекращения поставок российского газа на Запад, можно создать «прозрачные условия для всех участников рынка в добыче, транспортировке и реализации газа». Как отметил Сечин, освободившийся потенциал поставок нужно использовать внутри страны для стимулирования спроса и газификации.

Сечин обратил внимание на возможный будущий дефицит на нефтяном рынке из-за недостаточного инвестирования — как в добыче, так и в разведке. Это повлечет за собой рост цен. При этом потребление нефти будет расти — к 2045 году на 15% в суточном выражении — прогнозирует глава «Роснефти», и страны ОПЕК не смогу удовлетворять спрос.

Сечин также отметил, что рубль как «одна из самых ресурсообеспеченных валют» мог бы стать новой резервной валютой, но этому препятствуют «геополитическое давление со стороны действующего гегемона и риски, связанные с отсутствием таргетирования курса рубля».

Таргетирование валютного курса — это его фиксация в определенном диапазоне через привязку номинальной или реальной стоимости национальной валюты к стоимости товара, как правило, золота, или к стоимости других, стабильных валют. Регулятор при таргетировании проводит валютные интервенции, ускоряет или замедляет девальвацию местной валюты.

Россия применяла такой подход в 2000-х годах и первой половине 2010-х.

Читайте на РБК Pro
Одышка: топ-5 упражнений для дыхания
Соцсеть будущего: чем примечателен новый проект основателя Twitter
Полнота после 30 лет: шесть мифов об ожирении
Иностранные банки ужесточают compliance для россиян. Что делать

Поставки газа из России в Европу после введенных санкций, прекращения транзита через Польшу по газопроводу Ямал – Европа и взрывов на «Северных потоках» за 2022 год снизились более чем вдвое до 60 млрд куб. м со 140 млрд куб. м. По данным вице-премьера Александра Новака 16 января, доходы российского бюджета от нефтегазовой отрасли в 2022 году выросли на 28% или на 2,5 трлн руб. Нефтедобыча по итогам года выросла на 10 млн т или на 2%, достигнув 535 млн т, экспорт же вырос на 7%, отметил Новак. По предварительным данным на начало июня, за январь-май 2023 года нефтегазовые доходы бюджета снизились до 2,853 трлн руб. или на 50% к объему поступлений за аналогичный период 2022 года.

10 ноября Госдума приняла на втором и третьем чтениях законопроект об увеличении нагрузки на нефтегазовый сектор. Согласно новым поправках в Налоговый кодекс, налог для производителей СПГ в 2023-2025 годах вырос до 34% с 20%. Далее с 1 апреля 2023 года вступил в силу скорректированный демпфер по бензинам и ДТ, в рамках которого был увеличен с $20 до $25 за баррель ценовой дифференциал, который используется для расчета демпфера на бензин. Также был введен ценовой дифференциал при расчете демпфера по ДТ с пределом в $10 за баррель.

В апреле глава Минфина предложил сократить топливный демпфер вдвое, то есть на 30 млрд руб. Замглавы Минфина Алексей Сазанов 14 июня заявил, что механизм, скорее всего, заработает с 1 сентября. 

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Георгий Смирнов
ПМЭФ Игорь Сечин нефтегазовые доходы нефть
Материалы по теме
Путин заявил, что Россия постепенно слезает с нефтегазовой иглы
Экономика
В США оценили дисконт на российскую нефть из-за потолка цен в 25%
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о предложении отложить введение льгот для нефтяников
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter