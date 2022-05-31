Одна из крупнейших косметических сетей начала продавать пылесосы

Уральский косметический ретейлер «Золотое яблоко» добавляет необычные для такой розницы товары в свой онлайн-магазин. Как объяснила в интервью РБК гендиректор сети, интернет позволяет экспериментировать с непрофильными категориями

Фото: пресс-служба «Золотого яблока»

В онлайн-магазине парфюмерно-косметической сети «Золотое яблоко» несколько месяцев назад появились новые, непрофильные категории: детская одежда, роботы-пылесосы, товары для животных.

Как пояснила в интервью РБК гендиректор «Золотого яблока» Анна Кошкина, компания экспериментирует с новыми товарными категориями: «Мы правда добавляем туда не свойственные нам категории, выбирая их по простому принципу — это смежные с нашим ассортиментом товары, которые могут понравиться покупательницам. Наше основное направление — бьюти, мы ни в коем случае от него не уходим».

Интервью с гендиректором «Золотого яблока» Анной Кошкиной читайте на сайте РБК в 11:00.

В магазинах сети «Золотое яблоко» уже продавались хозтовары, колготки и белье, но со временем из-за дефицита площадей сеть решила частично увести такие товары в онлайн-канал. В будущем ретейлер хочет опробовать продажи постельного белья, солнечных очков и косметичек. «Если ты покупаешь онлайн средство для стирки, свечи для дома, то, может быть, захочешь приобрести еще постельное белье или люксовый парфюм. Почему нет? Это, в принципе, твоему пользовательскому пути не противоречит», — объясняет Кошкина.

Пока в традиционной рознице «Золотого яблока» этих товаров не будет. Как уточнила топ-менеджер, сейчас большой «офлайновый эксперимент» компании — это аптечный киоск с безрецептурными лекарствами. Первую пилотную точку компания готовится открыть в Екатеринбурге.

«Мы и так уже развивали дерматологическое направление, круто развивается направление БАДов: когда они только начали продаваться в ноябре 2020 года, то выручка была 120 тыс. руб., за апрель 2022-го она составила уже 60 млн руб., — рассказала она. — Мы посчитали, что аптечное направление будет логичным. Возможно, добавим какие-то ортопедические товары, все это так или иначе про бьюти».

Уральская сеть «Золотое яблоко» специализируется на продаже широкой линейки косметических и парфюмерных товаров — от люксовых селективных брендов до массмаркета. По состоянию на май 2022 года управляет в России и за ее пределами 31 магазином средней площадью 1,5 тыс. кв. м. В 2021 году, по собственным данным, выручка компании составила 48 млрд руб.

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«Золотое яблоко» не первый ретейлер, который экспериментирует с непрофильными товарами в онлайне. В 2020 году сеть «Вкусвилл», ассоциирующаяся с продажами продуктов питания для здорового образа жизни, ввела в ассортимент интернет-магазина товары брендов транснациональных корпораций: Coca-Cola, Pepsi, Ferrero Rocher. Ретейлер ожидал, что новые товары увеличат средний чек на 20%.