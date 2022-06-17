Производители столкнулись с трудностями замещения импортной помады и туши

Ассортимент парфюмерии и косметики в магазинах с конца февраля сократился на четверть. Российские бренды готовы заменить иностранные марки, но при этом зависят от импортного сырья: без него, к примеру, не сделать тушь для ресниц

Фото: Rafael Marchante / Reuters

Российские производители косметики ищут способы заменить импортное сырье для производства косметики, в том числе помады и туши для ресниц, ассортимент которых в России с конца февраля сократился на четверть, рассказали РБК несколько участников рынка.

На фоне санкций и нарушения логистики у розничных сетей и дистрибьюторов возникли сложности с поставкой из-за рубежа готовой косметики и сырья для ее производства в России, рассказала РБК член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации и организатор выставки InterCHARM Анна Дычева-Смирнова.

Российский парфюмерно-косметический рынок входит в десятку крупнейших в мире по обороту и бóльшую его часть до сих пор занимали зарубежные бренды, рассказывает Дычева-Смирнова. На долю импортной продукции приходилось около 60% рынка, а если учитывать локализованное в России производство, то на долю иностранных брендов приходилось 80%, оценивает эксперт.

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После ухода с российского рынка крупных транснациональных компаний и прекращения продаж их продукции в России приостановила работу специализированная парфюмерно-косметическая сеть Séphora, напоминает Дычева-Смирнова. Кроме того, после начала специальной военной операции на Украине инвестиции в российское производство и работу своих магазинов в России приостановил французский производитель косметики L'Oreal (компания производит косметику и парфюмерию под брендами Garnier, Maybelline New York, Lancome, Vichy и др).

На поставки из-за рубежа повлияло удорожание логистики — по словам Дычевой-Смирновой, в три раза, — а также сложности, которые импортеры вынуждены преодолевать при оплате иностранных товаров. Российским компаниям «нужно бесконечно открывать счета в разных банках, для того чтобы осуществлять платежи в евро за рубеж», и если раньше эти платежи шли два-три дня, то сейчас процесс затягивается, поясняет эксперт.

Ассортимент товаров во всех сегментах парфюмерно-косметического рынка с конца февраля сократился в среднем на 25% — речь идет о количестве товарных позиций (SKU, Stock Keeping Unit — единица складского учета), рассказал РБК основатель компании Faberlic Алексей Нечаев. С рынка уходит в первую очередь люксовый сегмент, хотя у продавцов пока есть запасы, добавляет он.

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«Тушь и шампуни будут, нервничать не нужно. Но придется приспособиться к тому, что каких-то брендов мы, может быть, больше не увидим, но зато у нас будет обилие выбора в разных ценовых категориях, мы сможем познакомиться с качественными брендами из Индии, Китая, Кореи, небольшими европейскими производителями и лучше почувствовать, что такое «сделано в России», а российские производители, надеюсь, не подведут», — говорит Дычева-Смирнова.

Сейчас специализированные парфюмерные сети начинают вводить в ассортимент отечественные бренды и «активно продают 50 отечественных брендов», рассказывает эксперт. За последние десять лет отношение потребителей к российской косметике, по ее словам, изменилось: «В конце 1990-х — 2000-х годах у нас были стереотипы, что тушь обязательно должна быть итальянская, духи — французские, крем — швейцарский или немецкий. Новое поколение больше смотрит на состав, соответствие бренда их этическим соображениям и образу жизни и уже не выбирает продукцию по стране производства».

Но российская парфюмерно-косметическая отрасль, которая сейчас наращивает производство, сталкивается с нехваткой компонентов и сырья, признает Дычева-Смирнова. В производстве косметики используется более 5 тыс. разных компонентов, и некоторые из них невозможно полностью импортозаместить и производить в России.

Самое сложное, по словам Дычевой-Смирновой, — активные вещества в косметике по уходу за кожей, которые требуют сложных научных разработок, и «сырье для декоративной косметики, та же самая тушь, масса, которая наливается в тюбик туши». Композиции, необходимые для производства парфюмерии, в России практически не производятся, говорит Нечаев из Faberlic. Чтобы сделать хорошую помаду или пудру, нужно несколько сотен ингредиентов — топовые текстуры для этих продуктов завозились в основном из Италии, поясняет собеседник РБК.

Все крупные российские косметические компании с собственным и контрактным производством зависели от европейского сырья, признает генеральный директор косметической компании Mixit Андрей Крищнев. Сама Mixit более 50% компонентов ввозила из европейских стран — Италии, Франции, Британии и Испании. На российском рынке можно закупить экстракты, отдушки, а также поверхностно-активные вещества (химвещества, которые содержатся в чистящих средствах), но на них поставщики уже подняли цены. В России есть также производство базовых компонентов, таких как глицерин, пропиленгликоль, можно найти и гелеобразователи, но это лишь малая часть сырья, необходимого для производства косметических средств. «Первое время после введения санкций мы жили на запасах, но одновременно занимались поиском новых поставщиков: сейчас уже удалось найти сырье в Китае и Индии, есть надежда на турецких производителей, сейчас уже переписано большинство рецептур под компоненты новых поставщиков», — рассказал Крищнев.

Сейчас производители ищут альтернативные источники сырья из других стран и налаживают связи с новыми поставщиками, рассказывает Дычева-Смирнова. По ее словам, Минмпромторг работает с российской парфюмерно-косметической ассоциацией, чтобы создать базу сырьевую по импортозамещению или наладить поставки или логистическую цепочку от новых поставщиков.

РБК направил запрос в Минпромторг.