Путин предложил запустить промышленную ипотеку

Владимир Путин (на экране) (Фото: Антон Новодережкин / фотохост-агентство ТАСС)

Президент Владимир Путин предложил запустить в России программу промышленной ипотеки по ставке 5% годовых, она должна заработать в ближайшее время. Об этом он заявил на Петербургском международном экономическом форуме, трансляцию вел РБК.

«Создание производственных корпусов с нуля до сих пор занимает 2-3 года, при этом приобретение готовых площадей сдерживают высокие ставки по кредитам. Чтобы отечественный бизнес мог быстро развернуть выпуск необходимой продукции, предлагаю запустить принципиально новый инструмент — промышленную ипотеку», — сказал Путин.

Право на такую ипотеку получат предприятия, которые планируют купить готовые площади для производства. Правительство должно отработать детали программы с банковским сектором и запустить ее в полном объеме в ближайшее время, отметил президент.

После выступления Путина первый замппред правления Сбербанка Александр Ведяхин объявил, что банк вместе с кабинетом министров и Центробанком начал прорабатывать задачу по предложению клиентам промышленной ипотеки, передает «РИА Новости».

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