Мишустин поручил проработать вопрос запуска «промышленной ипотеки» по 5%

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 июня
EUR ЦБ: 65,92 (+1,01) Инвестиции, 03 июн, 16:37
Курс доллара на 4 июня
USD ЦБ: 61,97 (+0,39) Инвестиции, 03 июн, 16:37
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:41
Суд арестовал еще одного подозреваемого в покушении на Соловьева Политика, 12:35
В Африке боксер по ходу боя начал наносить удары по воздуху. Видео Спорт, 12:31
Шесть минусов спонтанных поездок по работе: о чем должен знать бизнес РБК и Trivio, 12:28
Google заплатит $715 тыс. экс-чиновнику из Австралии по делу о диффамации Технологии и медиа, 12:27
Российский тренер прекратил работу со второй ракеткой мира из Эстонии Спорт, 12:21
Лукашенко назвал визит главы РПЦ знаком «сплоченности перед злыми силами» Политика, 12:18
Москалькова сообщила Путину о беспокойстве за пленных на Украине Политика, 12:13
Посол США назвал великолепной работу Набиуллиной по укреплению рубля Политика, 12:07
Шлепанцы, бургер, тушь: что мешает людям водить машину Партнерский проект, 12:05
Акции DiDi взлетели на 54% на ожиданиях отмены запрета на новых клиентов Инвестиции, 12:02
Эксперты назвали условия для евразийской интеграции на фоне санкций Экономика, 12:00
«Яндекс.Маркет» разрешил пользователям продавать подержанные смартфоны Бизнес, 12:00
Крушение гигантов: почему экосистемы так часто погибают Pro, 12:00
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Экономика ,  
0 

Мишустин поручил проработать вопрос запуска «промышленной ипотеки» по 5%

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Правительство России проработает вопрос о запуске «промышленной ипотеки» на покупку недвижимости напрямую у промышленного девелопера. Соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Будет проработан вопрос запуска в России промышленной ипотеки — предоставления льготных кредитов предприятиям по ставке до 5% годовых на покупку недвижимости напрямую у промышленного девелопера», — говорится в сообщении.

«Сбер» объявил о снижении ставок по ипотеке и потребительским кредитам
Финансы

Выполнить поручение должны Минпромторг, Минфин, Минэкономразвития при участии глав ряда регионов. Ведомства должны будут предоставить доклад правительству 9 июня. Отмечается, что рассмотреть возможность реализации механизма промышленной ипотеки Минпромторгу поручал президент Владимир Путин.

В конце апреля Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке на новое жилье с 12 до 9% годовых. По его словам, это необходимо, чтобы сделать жилье более доступным для граждан и чтобы стимулировать строительную индустрию.

Всего на сегодняшний день в стране действуют четыре льготные программы с господдержкой — семейная ипотека (ставка не более 6% годовых), ипотека на новостройки (ставка 12% годовых), дальневосточная ипотека (ставка не более 2% годовых), сельская ипотека (ставка не более 3% годовых).

Теги
Кабмин РФ льготная ипотека Михаил Мишустин Недвижимость
Вклад в валюте от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Материалы по теме
«Сбер» объявил о снижении ставок по ипотеке и потребительским кредитам
Финансы
Мишустин объявил о повышении лимитов по льготной и семейной ипотеке
Финансы
Выдачи ипотеки в России в апреле рухнули в четыре раза
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter