Мишустин поручил проработать вопрос запуска «промышленной ипотеки» по 5%

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Правительство России проработает вопрос о запуске «промышленной ипотеки» на покупку недвижимости напрямую у промышленного девелопера. Соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Будет проработан вопрос запуска в России промышленной ипотеки — предоставления льготных кредитов предприятиям по ставке до 5% годовых на покупку недвижимости напрямую у промышленного девелопера», — говорится в сообщении.

Выполнить поручение должны Минпромторг, Минфин, Минэкономразвития при участии глав ряда регионов. Ведомства должны будут предоставить доклад правительству 9 июня. Отмечается, что рассмотреть возможность реализации механизма промышленной ипотеки Минпромторгу поручал президент Владимир Путин.

В конце апреля Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке на новое жилье с 12 до 9% годовых. По его словам, это необходимо, чтобы сделать жилье более доступным для граждан и чтобы стимулировать строительную индустрию.

Всего на сегодняшний день в стране действуют четыре льготные программы с господдержкой — семейная ипотека (ставка не более 6% годовых), ипотека на новостройки (ставка 12% годовых), дальневосточная ипотека (ставка не более 2% годовых), сельская ипотека (ставка не более 3% годовых).