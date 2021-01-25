Росстат оценил первый за 11 лет спад российской промышленности

Российская промышленность по итогам пандемийного 2020 года сократилась почти на 3%. Спад зафиксирован впервые с 2009 года. В лидерах снижения — нефтедобыча, сократившаяся на фоне действия соглашения ОПЕК+

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Промышленное производство в России по итогам 2020 года снизилось на 2,9%, сообщил Росстат. Эта оценка оказалась лучше, чем прогнозировало правительство, ожидавшее в официальном прогнозе спада на 4,1%, а также ряда других экономических прогнозов. Например, IHS Markit ожидала падения на 5,1% по итогам прошлого года.

Снижение выпуска промышленной продукции в России произошло впервые с 2009 года, когда промышленность упала на 10,7%, следует из данных Росстата. Первоначальные оценки фиксировали спад промышленности и в 2015 году (на 3,4%), но впоследствии показатель был пересмотрен на +0,2% (.xlxs). На отрасли промышленного производства приходится около 30% российского ВВП, свидетельствует статистика за 2019 год.

Сильнее всего по итогам 2020 года на фоне действия соглашения ОПЕК+ сократилась добыча полезных ископаемых, уменьшившись на 7% в годовом выражении. Добыча сырой нефти и природного газа сократилась на 10,3%.

Обрабатывающая промышленность в четвертом квартале прошлого года вышла на положительные темпы прироста (+1,1% в годовом выражении), что вывело обрабатывающий сектор на рост по итогам года в размере 0,3%.

В отраслях, обеспечивающих водоснабжение и водоотведение, сбор и утилизацию отходов, а также ликвидацию загрязнений, темпы спада по итогам 2020 года составили 3,8%, в электро- и теплоэнергетике — 2,5%.