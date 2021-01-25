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Экономика ,  
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Росстат оценил первый за 11 лет спад российской промышленности

Российская промышленность по итогам пандемийного 2020 года сократилась почти на 3%. Спад зафиксирован впервые с 2009 года. В лидерах снижения — нефтедобыча, сократившаяся на фоне действия соглашения ОПЕК+
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Промышленное производство в России по итогам 2020 года снизилось на 2,9%, сообщил Росстат. Эта оценка оказалась лучше, чем прогнозировало правительство, ожидавшее в официальном прогнозе спада на 4,1%, а также ряда других экономических прогнозов. Например, IHS Markit ожидала падения на 5,1% по итогам прошлого года.

Снижение выпуска промышленной продукции в России произошло впервые с 2009 года, когда промышленность упала на 10,7%, следует из данных Росстата. Первоначальные оценки фиксировали спад промышленности и в 2015 году (на 3,4%), но впоследствии показатель был пересмотрен на +0,2% (.xlxs). На отрасли промышленного производства приходится около 30% российского ВВП, свидетельствует статистика за 2019 год.

Сильнее всего по итогам 2020 года на фоне действия соглашения ОПЕК+ сократилась добыча полезных ископаемых, уменьшившись на 7% в годовом выражении. Добыча сырой нефти и природного газа сократилась на 10,3%.

Обрабатывающая промышленность в четвертом квартале прошлого года вышла на положительные темпы прироста (+1,1% в годовом выражении), что вывело обрабатывающий сектор на рост по итогам года в размере 0,3%.

В отраслях, обеспечивающих водоснабжение и водоотведение, сбор и утилизацию отходов, а также ликвидацию загрязнений, темпы спада по итогам 2020 года составили 3,8%, в электро- и теплоэнергетике — 2,5%.

«Снижение в большинстве отраслей промышленности не носит критичного характера», — указала в комментарии пресс-служба Минпромторга, отметив, что это произошло в том числе благодаря реализации правительственной программы антикризисных мер. Кроме того, в условиях пандемии предприятия промышленности оказались гораздо устойчивее сферы услуг, отметили в министерстве. Наиболее существенный вклад в увеличение объемов промпроизводства «смогли внести те отрасли, которые работали на противодействие COVID-19» — фармацевтика, медицинская промышленность, производство средств защиты, указали в Минпромторге.

Сильнее всего по итогам 2020 года снизилось производство в следующих отраслях:

  • добыча нерудных полезных ископаемых, в том числе песка и гравия, сократилась на 15,4% (в декабре снижение составило 8,0% к декабрю 2019 года и 5,7% к ноябрю 2020 года);
  • производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — падение на 11,6% (тем не менее, в декабре производство выросло на 13,1% к декабрю 2019 года и на 1,0% к ноябрю 2020 года);
  • кожевенная промышленность — падение на 12,4% (в декабре снижение составило 1,6% к декабрю 2019 года, однако по сравнению с ноябрем 2020 года производство выросло на 6,2%);
  • нефте- и газодобыча — падение на 8,1% (в декабре снижение составило 10,3% к декабрю 2019 года, однако добыча выросла на 3,6% по сравнению с ноябрем 2020 года);
  • добыча угля сократилась на 6,3% (в декабре снижение составило 11,1% к декабрю 2019 года, однако по сравнению с ноябрем 2020 года зафиксирован ее рост на 1,3%);
  • производство кокса и нефтепродуктов упало на 3,0% (в декабре снижение составило 6,1% к декабрю 2019 года, однако по сравнению с ноябрем 2020 года зафиксирован рост на 3,8%);
  • металлургическое производство снизилось на 2,4% (в декабре снижение составило 1,1% к декабрю 2019 года, однако по сравнению с ноябрем 2020 года зафиксирован рост на 4,8%).
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Тенденции 2021 года

Вес базовых производств (добычи углеводородов и крупнотоннажных сырьевых производств) в российской промышленности велик, и именно положение добычи полезных ископаемых в значительной степени влияет на итоговое значение показателя индекса промышленного производства, замечает руководитель направления реального сектора ЦМАКП Владимир Сальников. Сдерживающим фактором в этой сфере, по его словам, останется действие соглашения ОПЕК+ по сокращению поставок нефти на мировой рынок.

Но в феврале общий суточный объем добычи государствами, участвующими в соглашении, увеличится до 14,609 млн барр. (+75 тыс. барр. в сутки), а в марте — до 14,684 млн барр. (+75 тыс. барр. в сутки). Наращивать добычу будут только две страны — Россия (на 65 тыс. барр. в сутки за месяц) и Казахстан (на 10 тыс. барр.) (.pdf).

Промпроизводство в России, по прогнозу IHS Markit, сохранит отрицательную динамику до второго квартала 2021 года в условиях сжатия внутреннего спроса и сохраняющейся высокой неопределенности в связи с пандемией COVID-19. В 2021 году индекс промпроизводства выйдет на положительные темпы прироста со второго квартала 2020 года, указывает Сальников, но это произойдет за счет эффекта низкой базы 2020 года. Для оценки динамики российской промышленности корректнее сравнивать данные текущего года с фактическими результатами 2019 года, отмечает экономист.

Правительство ожидает, что в 2021 году российское промпроизводство сможет вырасти на 2,6%, в 2022 году — на 3,6%, а в 2023 году — на 2,3%. Особое внимание в 2021 году предстоит обратить на кожевенное (индекс 87,6% к уровню 2019 года) и металлургическое (97,6%) производства, а также на автомобильную промышленность (87,3%), указали в Минпромторге, добавив, что «сочетание карантинных ограничений, а также сокращения доходов из-за падения цен и спроса в прошлом году в наибольшей степени отразилось именно на этих отраслях.

В январе 2021 года положение российской промышленности, по оценкам предприятий, ухудшилось, но не в такой степени, какую можно было ожидать по прогнозам декабря 2020 года, следует из индекса промышленного оптимизма, который готовит Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара. Ухудшение оценок динамики спроса составило только 9 пунктов после декабрьских ожиданий снижения продаж на 30 пунктов. Это привело к снижению удовлетворенности продажами на «скромные» 2 пункта и позволило предприятиям скорректировать планы выпуска на февраль—апрель 2021 года, которые выросли сразу на 14 пунктов, отыграли все потери декабря и вновь вышли на посткризисный максимум июня, говорится в материалах института.

Автор
Юлия Старостина
Росстат промышленность добыча спад пандемия ОПЕК+
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