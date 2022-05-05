Набор оборотных: какую поддержку получат промышленные предприятия

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Принятый правительством план первоочередных действий в условиях санкций начал работать. В частности, в документе предусмотрена возможность для бизнеса получить компенсации за проценты по кредитам на пополнение оборотных средств — принято соответствующее постановление. Кроме того, правительство выделило 4,3 млрд руб. на докапитализацию региональных фондов развития промышленности (РФРП) в 77 регионах. Прием заявок от промышленных предприятий страны на предоставление грантов уже начался.

По утвержденным правительством правилам, РФРП могут использовать выделенные деньги для предоставления промпредприятиям грантов, компенсирующих до 90% затрат на уплату процентов по кредитам, выданным банками на пополнение оборотных средств. Претендовать на получение поддержки могут предприятия и ИП большинства отраслей обрабатывающей промышленности (есть исключения для производителей продуктов питания, табачных изделий, полиграфии, нефтепродуктов, отдельных видов химпродукции и некоторых других). Заявители также должны отвечать определенным критериям, например, у них не должно быть существенных долгов по платежам в бюджет и действующих других программ поддержки пополнения оборотных средств. Общий объем обязательств получателя поддержки не должен быть больше суммы в 250 млн руб., а совокупный объем грантов одному получателю — 50 млн руб.

В текущей ситуации значимость принятой меры возрастает кратно. Ведь во многих отраслях и цепочках поставок происходит ухудшение условий оплаты, как «вниз» — за приобретаемые материалы, комплектующие и услуги, так и «вверх» — со стороны потребителей продукции.

На мой взгляд, в условиях санкционного давления особое значение имеет «профильная» деятельность региональных фондов (к слову именно туда должен обратиться бизнес для получения поддержки). Она, в частности, заключается в совместной с федеральным Фондом развития промышленности (ФРП) поддержке проектов, направленных на импортозамещение, внедрение наилучших доступных технологий, производство комплектующих, повышение производительности труда. Федеральный фонд софинансирует соответствующие проекты РФРП в соотношении 70:30, кроме того, он также может принять к финансированию проекты, подготовленные с помощью региональных фондов.

А тот факт, что наряду с региональными фондами дополнительные средства в размере 20 млрд руб. в текущем году получит и сам ФРП, позволяет рассчитывать на расширение его совместной деятельности с территориальными фондами. Крайне важно, чтобы привлечение РФРП к решению пусть и самой актуальной, но «сиюминутной» задачи обеспечения предприятий оборотными средствами не наносило ущерб качеству решения ими долгосрочных задач развития промышленности в регионах.

Следует заметить, что в плане первоочередных действий правительства есть и другие механизмы облегчения доступа компаний к оборотному капиталу. Так, на поддержку льготного кредитования системообразующих организаций промышленности и торговли выделено 40 млрд руб., субъектов МСП — 14,3 млрд руб. Поэтому деятельность региональных фондов лучше сконцентрировать на поддержке компаний «второго эшелона» — не входящих в число системообразующих, но при этом превышающих установленные для субъектов МСП верхние пределы доходов и численности работников. А таких по стране совсем немало.

Теперь о самой госпомощи. Выделяемая РФРП сумма на первый взгляд выглядит не слишком внушительной, особенно на фоне других мер поддержки. Тем не менее, докапитализация составит более половины от совокупного объема расходов региональных фондов в 2020 году (по данным ФРП — 8,4 млрд руб.). При этом предоставленные региональным фондам дополнительные ресурсы должны быть использованы до конца текущего года, а количество получателей поддержки при заявленных параметрах может составить до нескольких сотен предприятий. Это, безусловно, немного в масштабах российской экономики. Однако необходимо учитывать, что в 2020 году, согласно отчетности ФРП, региональные фонды приняли организационное либо финансовое участие лишь в 91 проекте, профинансированных фондом. То есть, выделенные правительством деньги примерно соответствует имеющейся «пропускной способности» системы региональных фондов.

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В правительстве заявили, что ожидаемым результатом докапитализации региональных фондов являются сохранение на предприятиях персонала и объемов производства. Несомненно, оба этих эффекта важны в условиях усиливающегося санкционного давления. Вместе с тем, нормативный акт правительства в качестве единственного показателя его результативности определяет количество промышленных предприятий, получивших поддержку. Думаю, что в этом случае надо учитывать еще динамику выпуска и численности работников поддержанных государством компаний.

Наконец, следует отметить некоторые направления возможного развития деятельности региональных фондов. Актуальной видится поддержка встраивания региональных производителей, включая небольшие фирмы, в цепочки поставок крупного бизнеса. Подобного рода инструменты есть и сейчас, однако в условиях массового разрыва цепочек поставок крайне важно усилить акцент на стимулировании скорейшего замещения «выпадающих» звеньев.

Кроме того, совсем не лишней будет поддержка РФРП региональных кластерных проектов и инициатив, способствующих развитию взаимодействия производственных фирм и организаций, разрабатывающих новые продукты и технологии, и ведущих подготовку квалифицированных кадров