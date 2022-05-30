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Федун предложил снизить добычу нефти в России на 20–30%

Леонид Федун предложил снизить добычу нефти в России на 20–30%
На фоне обсуждения эмбарго на российскую нефть в Евросоюзе Леонид Федун предложили снизить ее добычу на 20–30%, до 7–8 млн барр. в сутки. «Что лучше — продавать десять баррелей сырца по $50 или семь, но по $80», — написал он
ЛУКОЙЛ LKOH ₽4 290 +0,63% Купить
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В статье совладельца и вице-президента ЛУКОЙЛа Леонида Федуна, которую он написал специально для РБК как кандидат философских наук, предлагается снизить добычу нефти в России на 20–30% — с 10 млн до 7–8 млн барр. в сутки.

«Зачем России обеспечивать добычу 10 млн барр. нефти в день? Если мы сможем эффективно потребить и экспортировать 7–8 млн без потерь для бюджета государства, внутреннего потребления и обеспечения импорта», — написал Федун.

Леонид Федун Новая парадигма нефтяной отрасли России
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Он предложил вернуться к дискуссии, которая была накануне заключения соглашения крупнейшими мировыми производителями о сдерживании добычи — ОПЕК+. «Что лучше — продавать десять баррелей сырца по $50 или семь, но по $80? Так и теперь. Нужно ли стараться сохранить объемы докризисного экспорта, соглашаясь на 30-, а порой и на 40-процентные дисконты?» — отметил топ-менеджер. По его словам, покупатели под разговоры о нефтяном эмбарго будут стараться «институционализировать» эти скидки с помощью инструментов тарифного регулирования.

По последним данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК) Минэнерго, в марте 2022 года среднесуточная добыча нефти в России составляла 1,506 млн т (примерно 11,4 млн барр.). С тех пор ЦДУ ТЭК не публикует данные по добыче нефти. С мая квота России в рамках сделки ОПЕК+ составляет 10,549 млн барр. в сутки. Цена нефти марки Brent в пятницу, 27 мая, составила $116,8 за баррель.

Евросоюз, один из крупнейших покупателей российской нефти, с середины апреля обсуждает введение эмбарго на ее поставки в качестве ответных мер на продолжающуюся военную спецоперацию России на Украине. Но пока странам не удается договориться — против эмбарго выступает Венгрия (получает 60% нефти из России). Очередной раз этот вопрос будет обсуждаться на двухдневном саммите ЕС, который начинается в понедельник, 30 мая.

В этих условиях, по мнению Федуна, России нет смысла производить и экспортировать нефти больше, чем это «необходимо для динамичного экономического роста и повышения текущего благосостояния». «По мне, более рационально сохранить для будущего потребления неизвлеченные запасы сырья и создавать инфраструктурные заделы», — указал он, добавив, что с высокой долей вероятности потребность в сырьевых ресурсах будет увеличиваться в ближайшие десятилетия и их стоимость будет коррелировать с реальной инфляцией.

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