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Минтруд сравнил прохождение пика пандемии с другими странами

По словам министра Антона Котякова, показатели России лучше, чем у США или Канады. При этом майский показатель безработицы оказался выше апрельского
Центр занятости населения
Центр занятости населения (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Рынок труда в России прошел пик пандемии значительно лучше, чем в целом ряде стран. Как сообщает агентство «РИА Новости», об этом на форуме РСПП заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«Мы видим, что у нас уровень безработицы по итогам мая составил 6,1%», — добавил министр.

В качестве примера Котяков привел США, где уровень безработицы достиг 13%, а также Канаду (13,7%).

Ранее Росстат сообщал, что в марте доля безработных от рабочей силы составляла 4,7%, а в апреле — 5,8%. По методологии Международной организации труда, которая учитывает не только зарегистрированных на бирже труда, но и фактически незанятых, по итогам апреля численность безработных достигала 4,3 млн человек.

Число официально зарегистрированных безработных в июне выросло на 16%
Общество
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Президент Владимир Путин в конце мая говорил, что в стране официально зарегистрированы 1,9 млн безработных. Он уточнил, что, по последним данным, их число растет и в этом «нет ничего неожиданного».

8 июня глава правительства Михаил Мишустин заявил, что ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется, а происходит это благодаря постепенному снятию ограничений в регионах.

Премьер-министр также назвал ряд мер, которые подготовило правительство по поручениям президента. Среди них: увеличение в июле в три раза минимального пособия по безработице; продление на три месяца возможности получать пособие тем, у кого закончился период выплаты 1 марта; назначение пособия в максимальном размере на июль—август предпринимателям, которые были вынуждены прекратить работать после 1 марта.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Минтруд, Антон Котяков, безработица
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