Минтруд сравнил прохождение пика пандемии с другими странами

По словам министра Антона Котякова, показатели России лучше, чем у США или Канады. При этом майский показатель безработицы оказался выше апрельского

Центр занятости населения (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Рынок труда в России прошел пик пандемии значительно лучше, чем в целом ряде стран. Как сообщает агентство «РИА Новости», об этом на форуме РСПП заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«Мы видим, что у нас уровень безработицы по итогам мая составил 6,1%», — добавил министр.

В качестве примера Котяков привел США, где уровень безработицы достиг 13%, а также Канаду (13,7%).

Ранее Росстат сообщал, что в марте доля безработных от рабочей силы составляла 4,7%, а в апреле — 5,8%. По методологии Международной организации труда, которая учитывает не только зарегистрированных на бирже труда, но и фактически незанятых, по итогам апреля численность безработных достигала 4,3 млн человек.