«Ведомости» узнали о предложении ввести внешнее управление в ОПК и ТЭК

Кабмин предлагает распространить законопроект о введении внешнего управления в компаниях с иностранным участием на предприятия, связанные с топливно-энергетическим и оборонно-промышленным комплексом

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Правительство предложило скорректировать законопроект о введении внешней администрации по управлению организациями с иностранным участием, сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект отзыва кабмина.

Белый дом рекомендует расширить перечень таких организаций и добавить в него производителей продукции, «применяемой при производстве вооружения, военной, специальной техники» и при реализации «проектов в топливно-энергетическом комплексе России». В отзыве кабмина нет деталей, но, как сообщил газете федеральный чиновник, речь идет о «предприятиях, которые не учли сразу при разработке инициативы».

Как отмечает газета, ключевые инвесторы в электроэнергетике из стран, ставших «недружественными» — это финская Fortum, подконтрольная ей немецкая Uniper (экс-E.On) и итальянская Enel. В 2000-х годах они выкупили контрольные пакеты акций генкомпаний ТГК-10, ОГК-4 и ОГК-5 (сейчас «Фортум», «Юнипро» и «Энел Россия» соответственно), владеющих крупными ТЭС в России. Fortum также имеет блокпакет (29,5%) в подконтрольной «Газпром энергохолдингу» ТГК-1. После начала российской военной операции на Украине и последующих санкций эти инвесторы объявили о выходе из российских активов.

По словам эксперта Российского совета по международным делам Андрея Фролова, в России нет предприятий с иностранным участием, выпускающих вооружения и военную технику. Он считает, что в отзыве кабмина речь идет компаниях, которые выпускают материалы, необходимыее для производства военной техники, — краски, метизделия, различные расходные материалы и компоненты.

Как сообщили «Ведомостям» федеральный чиновник и источник, близкий к кабмину, правительство намерено поддержать законопроект 16 мая. В Госдуме рассчитывают, что он будет принят в весеннюю сессию. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин накануне заявил, что это одна из инициатив «в приоритетной повестке Государственной Думы».

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Законопроект о введении внешней администрации на российских подразделениях иностранных компаний, покинувших Россию, внесли в Госдуму 12 апреля. Согласно документу, вводить временную администрацию можно по решению арбитражного суда в отношении тех компаний, 25% которых (или больше) контролируются гражданами недружественных стран, а также теми, кто имеет существенное значение для российской экономики. Решение о назначении администрации примет межведомственная комиссия при Минэкономразвития. Внешнее управление будет осуществлять ВЭБ.РФ или другая организация.

Документ был разработан в начале марта, но в процессе обсуждения в него внесли изменения. Президент Владимир Путин поддержал идею, заявив, что в отношении уходящих из России иностранных предприятий «нужно действовать решительно». В Белом доме США пообещали, что Вашингтон примет меры, если Москва начнет национализировать имущество иностранных компаний, покинувших российский рынок.