WSJ узнала о планах США ввести ограничения против китайских ИT-компаний

Для того чтобы усилить торговое давление на Пекин, Вашингтон рассматривает возможность введения санкций против китайских провайдеров, предоставляющих сервисы облачных вычислений, пишет издание

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Аппарат торгового представителя США для еще большего давления на Пекин изучает возможные ответные меры на ограничения, действующие в Китае в отношении американских технологических компаний. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Пекин, напоминает издание, требует, чтобы американские компании, предоставляющие сервисы облачных вычислений (например, Amazon.com Inc. или Microsoft Corp.), для работы на китайском рынке создавали совместные предприятия с местными фирмами, а также предоставляли партнерам из Китая лицензии на свои технологии. Таким образом, китайская торговая практика, как считают в американском ведомстве, свидетельствует: «Пекин отказывается от лицензий, которые позволяют компаниям из США независимо работать в Китае».

В связи с этим американское министерство, по информации собеседников WSJ, «собирает новую торговую жалобу, которая, возможно, будет связана с разделом 301 закона США о торговле 1974 года». Он позволяет правительству Штатов расследовать действия или политику иностранных властей, в случае если те, по мнению Вашингтона, «уничтожают, ограничивают или дискриминируют американскую торговлю».

Будет ли этот документ окончательно оформлен, как уточняют источники, в ведомстве до сих пор не решили. В случае если ответные меры будут приняты, поясняет издание, они могут коснуться работающих в США китайских провайдеров, предоставляющих сервисы облачных вычислений, а также других компаний, обеспечивающих высокотехнологичные услуги.

Ранее, 6 апреля, президент США Дональд Трамп объявил, что поручил рассмотреть введение дополнительных тарифов на китайские товары общей стоимостью $100 млрд. До этого американские власти опубликовали список из 1,3 тыс. наименований импортируемых в Штаты из Китая товаров. На все из них Вашингтон предложил ввести пошлины в размере 25% от стоимости.​



Пекин в ответ на это предупредил США об ответных зеркальных мерах. Ввести 25-процентные тарифы китайские власти грозят в том числе на такие американские товары, как автомобили, химикаты и самолеты. Прежде Пекин также отреагировал на введение Вашингтоном тарифов на импорт стали и алюминия. 1 апреля в ответ на это Китай повысил пошлины на 128 наименований товаров, импортируемых из США.