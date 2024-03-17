Экономика США получила стимул после падения цен на «закулисное топливо»

Газовые цены в США упали до четырехлетних минимумов, что ощутили как обычные потребители, так и заводы, чьи менеджеры окрестили такую динамику «попутным ветром». Bloomberg отмечает: это хорошая новость для Байдена перед выборами

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Цены на природный газ в США резко упали до минимальных значений за четыре года, что незаметно помогает стимулировать американскую экономику, сокращая траты на электроэнергию, несмотря на подорожание других важных товаров, пишет Bloomberg.

Природный газ не привлекает такого же внимания, как нефть, фактически, это «закулисное топливо», пронизывающее разные сферы экономики и используемое для работы заводов, отопления домов, выработки электричества и производства удобрений (азотные удобрения, такие как аммиак, карбамид, аммиачная селитра, создаются из природного газа. — РБК).

Несколько крупных американских компаний уже отметили положительный эффект, в частности, на это указал производитель удобрений CF Industries Holdings, а Century Aluminum отметили «привлекательный уровень» цен на электроэнергию на Среднем Западе, обусловленный более низкими затратами на природный газ. Компания Road builder Construction Partners также заявила о получении «небольшого попутного ветра» от динамики газовых цен.

Цена на природный газ в США начали расти с конца 2020 года, уже к октябрю 2021-го прирост составил 29,6%, а в июне 2022 года был зафиксирован пик в 39,4%. Падение цен на газ отражает ослабевающее влияние энергетики на стоимость жизни в США. В июне 2022-го на долю энергосектора приходилась примерно четверть от общей инфляции, но в начале 2024-го ее значение сократилось почти до нуля. В феврале цены на газ упали на 9%.

Тенденция может быть хорошей новостью для президента Джо Байдена, планирующего переизбираться на ноябрьских выборах, отмечает Bloomberg. Низкие цены помогают скоординировать усилия по противодействию инфляции в других секторах экономики, а значительные суммы в счетах за электроэнергию были проблемой для американцев с низкими доходами.

Строительство газопроводов создаст условия для бума сферы искусственного интеллекта (ИИ) в США, указывал крупнейший американский производитель природного газа, компания EQT.

По словам ее гендиректора Тоби Райса, газопровод Mountain Valley удовлетворит рост спроса на электроэнергию со стороны центров обработки данных искусственного интеллекта на юго-востоке США. Он будет доставлять газ из бассейна Марцеллус в Аппалачах — крупнейшего источника топлива в США.