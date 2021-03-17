Куратор международной повестки ФНС уйдет в Минэкономразвития

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 марта
USD ЦБ: 73,1 (+0,14) Инвестиции, 13:40
Курс евро на 18 марта
EUR ЦБ: 86,97 (-0,02) Инвестиции, 13:40
Премии The Art Newspaper Russia достались Речному вокзалу и «Арт-оврагу» Стиль, 13:54 Рогозин объяснил, зачем снимать фильм в космосе Общество, 13:51 Шойгу назвал фантазиями слухи о желании России присоединить Казахстан Политика, 13:46 BMW представила конкурента Tesla Model S. Фото Авто, 13:42 Как сформировать команду: советы наставника Стива Джобса и Сергея Брина Экономика инноваций, 13:40  Илон Маск передумал продавать свой NFT-токен Крипто, 13:35 Глава Калмыкии Хасиков избран президентом Федерации кикбоксинга России Спорт, 13:35 Растут и смешиваются: как в ближайшее время изменятся маркетплейсы Pro, 13:27 Рогозин понадеялся «выключить злополучный Twitter» Технологии и медиа, 13:27 Прокуратура проверит обрушение выстоявшей в Сталинградской битве мельницы Общество, 13:24 В Кремле выразили надежду на расследование «химатаки» у «Новой газеты» Политика, 13:19 Рецепты для умной духовки от шеф-повара Марка Стаценко РБК и Miele, 13:10 Куратор международной повестки ФНС уйдет в Минэкономразвития Экономика, 13:07 Интервью с экспертом: 10 вопросов дизайнеру интерьеров Недвижимость, 13:05
Экономика ,  
0 

Куратор международной повестки ФНС уйдет в Минэкономразвития

Замглавы ФНС Дмитрий Вольвач станет заместителем министра экономики Максима Решетникова, сообщили источники РБК. Вольвач получит часть повестки, которую до этого в министерстве курировал Михаил Бабич
Дмитрий Вольвач
Дмитрий Вольвач (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Дмитрий Вольвач в ближайшее время должен быть назначен заместителем министра экономического развития Максима Решетникова, сообщил источник РБК в правительстве России. Переход Вольвача в Минэкономразвития подтвердили РБК два человека, близких к налоговой службе. Председатель правительства Михаил Мишустин в ближайшее время подпишет соответствующее распоряжение о назначении Вольвача.

В министерстве Вольвач станет курировать часть вопросов, которые до этого были в компетенции Михаила Бабича (в январе 2021 года перешел из Минэкономразвития в Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству). Бабич занимался вопросами экономической интеграции с другими странами, в том числе в блоке ЕАЭС.

Вольвач работает в системе налоговых органов с 1998 года. С 2011 года он занимался в ФНС вопросами международного сотрудничества службы, в том числе он курирует направление, связанное с международным автоматическим обменом финансовой информацией, к которому Россия присоединилась в 2018 году. Через этот обмен ФНС может узнавать о счетах и активах российских граждан за рубежом.

РБК направил запросы в ФНС и Минэкономразвития.

Материал дополняется

Авторы
Иван Ткачёв, Наталья Галимова, Петр Канаев
ФНС Минэкономразвития
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter