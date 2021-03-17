Куратор международной повестки ФНС уйдет в Минэкономразвития

Замглавы ФНС Дмитрий Вольвач станет заместителем министра экономики Максима Решетникова, сообщили источники РБК. Вольвач получит часть повестки, которую до этого в министерстве курировал Михаил Бабич

Дмитрий Вольвач (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Дмитрий Вольвач в ближайшее время должен быть назначен заместителем министра экономического развития Максима Решетникова, сообщил источник РБК в правительстве России. Переход Вольвача в Минэкономразвития подтвердили РБК два человека, близких к налоговой службе. Председатель правительства Михаил Мишустин в ближайшее время подпишет соответствующее распоряжение о назначении Вольвача.

В министерстве Вольвач станет курировать часть вопросов, которые до этого были в компетенции Михаила Бабича (в январе 2021 года перешел из Минэкономразвития в Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству). Бабич занимался вопросами экономической интеграции с другими странами, в том числе в блоке ЕАЭС.

Вольвач работает в системе налоговых органов с 1998 года. С 2011 года он занимался в ФНС вопросами международного сотрудничества службы, в том числе он курирует направление, связанное с международным автоматическим обменом финансовой информацией, к которому Россия присоединилась в 2018 году. Через этот обмен ФНС может узнавать о счетах и активах российских граждан за рубежом.

РБК направил запросы в ФНС и Минэкономразвития.

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