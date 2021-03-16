ФНС активизировала выездные проверки частных лиц с иностранными активами

В последнее время участились выездные налоговые проверки физлиц с иностранными счетами и активами, выяснил РБК. Это связано с тем, что налоговики обработали информацию, полученную в рамках международного автообмена за 2017 год

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В конце 2020 года налоговые органы назначили значительное количество выездных проверок физических лиц, что раньше было редкостью, узнал РБК, поговорив с несколькими налоговыми консультантами. Некоторые клиенты получали «письма счастья» из налоговой, датированные последними днями 2020 года, говорит партнер FTL Advisers Дарья Невская. Это связано с тем, что в рамках выездной проверки может быть проверен период, не превышающий трех календарных лет: налоговики должны были успеть до истечения сроков возможности инициирования выездных проверок за 2017 год, указал партнер EY Антон Ионов.

2017 год — первый период, за который Федеральная налоговая служба (ФНС) получила данные от зарубежных коллег в рамках автоматического обмена финансовой информацией под эгидой ОЭСР. Речь идет о данных о зарубежных счетах и активах россиян. Но эту информацию невозможно использовать без специальной обработки и анализа. Заместитель главы ФНС Дмитрий Вольвач в сентябре 2020 года анонсировал, что налоговики начнут проверку информации, поступившей в рамках автообмена, только с 2021 года. «На сегодняшний день в нашу систему АИС «Налог-3» запрограммировано несколько алгоритмов, которые изучают полученную информацию, выявляют наличие рисков уклонения налогоплательщиков от уплаты налогов — в первую очередь НДФЛ от доходов за рубежом или сокрытия доходов контролируемых иностранных компаний (КИК). Эти пользовательские данные со следующего года могут направляться в территориальные налоговые органы для обработки контрольно-аналитическими инструментами», — говорил Вольвач.

Налоговые органы по месту регистрации физических лиц получают и обрабатывают информацию, поступающую в рамках международного обмена, подтверждает партнер практики налоговых споров МЭФ PKF Александра Амбрасовская. «В нашей практике есть примеры, когда в ряде требований, направленных физическим лицам, прямо указывалось, что документы (информация) запрашиваются в связи с получением налоговым органом информации о финансовых счетах и доходах такого физического лица в рамках международного обмена информацией», — сообщила она.

Россияне располагают 700 тыс. финансовых счетов по всему миру, а остатки по ним в рублевом эквиваленте превышают 13 трлн руб. (около $180 млрд по текущему курсу), сообщал Вольвач в январе 2021 года.

«При организации контрольно-аналитической работы ФНС России использует риск-ориентированный подход с использованием всей имеющейся в распоряжении ФНС России информации, в том числе на основании сведений, полученных в рамках информационного обмена с иностранными юрисдикциями, — говорится в ответе службы на запрос РБК. — В случае если в ходе аналитической работы выявляются расхождения в имеющихся сведениях, территориальные налоговые органы вправе истребовать у налогоплательщиков необходимые пояснения и документы в целях установления фактов, свидетельствующих об отсутствии или наличии налоговых рисков».