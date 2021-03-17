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Экономика ,  
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Треть выявленных Счетной палатой нарушений пришлась на силовые ведомства

Финансовые нарушения в сфере обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности в 2020 году составили ₽124,9 млрд — треть от всех нарушений, выявленных Счетной палатой. В 2019 году сумма была выше — ₽304,4 млрд
Фото: Сергей Карпов / ТАСС
Фото: Сергей Карпов / ТАСС

Нарушения при осуществлении финансовой деятельности в сфере обороны, национальной безопасности и охраны правопорядка составили 35% от общей суммы злоупотреблений, выявленных Счетной палатой в 2020 году. Это следует из годового отчета ведомства, с которым ознакомился РБК.

Всего за прошлый год аудиторы Счетной палаты выявили почти 3,7 тыс. нарушений в работе государственных органов на сумму 355,5 млрд руб. В 2019 году объем обнаруженных нарушений был в 2,5 раза выше — 4,4 тыс. на 884,6 млрд руб. «Однако проводить сопоставление цифр довольно сложно, так как каждый год проходят разные по смыслу проверки, в разной степени нацеленные на выявление конкретных нарушений», — пояснили РБК в Счетной палате.

Во втором квартале минувшего года вследствие пандемии Счетная палата приостанавливала проверочные и экспертно-аналитические мероприятия, напомнил во вступлении к отчету глава ведомства Алексей Кудрин. «Мы стремились не оказать чрезмерную контрольную нагрузку на ведомства, находившиеся на передовой борьбы с коронавирусом, а также не подвергнуть риску заражения ни наших инспекторов, ни сотрудников проверяемых организаций», — указал он. Вследствие этого часть проверок была перенесена на более поздний срок и должна завершиться уже в 2021 году.

Наибольшая доля нарушений, выявленных Счетной палатой в 2020 году, приходится на нарушения при госзакупках и закупках отдельными видами юридических лиц (госкорпорациями, госкомпаниями и так далее) — 108,7 млрд руб. На втором месте — нарушения при формировании и исполнении бюджета — 70,6 млрд руб.

Счетная палата выявила недостатки в работе российских технопарков
Экономика
Фото:Игорь Подгорный / РИА Новости

В результате работы аудиторов в бюджеты всех уровней российской бюджетной системы и бюджет Союзного государства было возвращено 16,4 млрд руб., отчиталась палата. В том числе в бюджет вернулось 5,4 млрд руб. по направленным в прокуратуру материалам Счетной палаты за 2020-й и предыдущие годы, содержащим сведения, составляющие государственную тайну.

Для сравнения: в 2018 году аудиторы обеспечили возврат в бюджетную систему 7,5 млрд руб., в 2019-м — 4,5 млрд руб.

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По итогам проверок в 2020 году Счетная палата направила в правоохранительные органы и Генеральную прокуратуру 52 материала, по ним было возбуждено 15 уголовных дел, еще 17 — по материалам, направленным в предыдущие годы, отчитались аудиторы.

Нарушения в сфере обороны и безопасности

В ходе проверок по направлению «Аудит обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности» были выявлены нарушения на общую сумму 124,9 млрд руб. Сюда входят результаты проверок как по открытым сведениям, так и по информации ограниченного доступа и сведениям, составляющим гостайну, указывает Счетная палата. В годовом отчете СП за прошлый год объем нарушений по линии обороны и безопасности не раскрывался (для него была выбрана другая концепция с акцентом на наиболее значимые мероприятия). Сумма выявленных нарушений за 2019 год составила 304,4 млрд руб., уточнили РБК в Счетной палате. Их доля в общем объеме была сопоставима с долей в 2020 году — 34%.

В основном злоупотребления в прошлом году были связаны:

  • с закупочной деятельностью (102,7 млрд руб.). В эту сумму входят все финансовые нарушения, имеющие денежное выражение, пояснили РБК в Счетной палате, в том числе «потери государства, размер завышения цен госконтрактов и суммы других нарушений»;
  • с ведением бухучета и представлением бухгалтерской отчетности (8,2 млрд руб.);
  • с необеспечением эффективности использования средств (5,8 млрд руб.);
  • с реализацией Федеральной адресной инвестиционной программы (5,5 млрд руб.).

В рамках аудита направления Счетная палата проверяла работу 11 ведомств, которые преимущественно относятся к силовому блоку. Также осуществлялся контроль над другими министерствами и ведомствами, включая Минфин и Минпромторг. Объем финансирования подконтрольных министерств и ведомств составил около трети всех расходов федерального бюджета, отмечает Счетная палата. Как показывает практика, причины возникновения нарушений не всегда относятся к зоне ответственности одного проверяемого ведомства, подчеркивают аудиторы.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

В результате работы Счетной палаты по направлению «Аудит обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности» в бюджет было возвращено почти 5,8 млрд руб., основная часть из них — после направления материалов проверок в Генпрокуратуру.

«Большая часть уголовных дел по материалам проверок Счетной палаты 2020 года была возбуждена по результатам проверок в сфере национальной обороны и безопасности», — указывается в отчете. В пример аудиторы приводят 12 уголовных дел, возбужденных по результатам аудита исполнения бюджета 2019 года в Федеральной службе войск национальной гвардии (Росгвардии) и ее подведомственном образовательном учреждении. Речь идет о завышении стоимости госконтрактов, заключенных с ООО «СпецШвейСнаб» на поставку вещевого имущества, а также хищений выделенных на эти цели бюджетных средств в размере 676,05 млн руб. 11 уголовных дел возбуждены в отношении гендиректора «СпецШвейСнаба», со стороны Росгвардии к уголовной ответственности привлечен Сергей Милейко, бывший замдиректора службы, ответственный за заключение контрактов. РБК направил запрос в пресс-службу Росгвардии.

Ранее Счетная палата отчитывалась о неисполненных бюджетных назначениях в 2020 году. Их наибольший объем был установлен по разделам федерального бюджета «Общегосударственные вопросы» (443,4 млрд руб., или 22,7% показателя сводной росписи), «Национальная оборона» (139,3 млрд руб., или 4,2%), «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (117,2 млрд руб., или 5%) (.pdf). Годом ранее больше всего бюджетных средств остались непотраченными в разделах «Национальная экономика» (254 млрд руб.) и «Национальная оборона» (236 млрд руб.). В 2020 году в четверку распорядителей бюджетных средств, у которых аудиторы выявили наибольший объем неисполненных расходов, вошла госкорпорация «Роскосмос». РБК направил запросы в Минобороны и «Роскосмос».

Авторы
Анна Гальчева, Иван Ткачёв, Инна Сидоркова
Счетная палата национальная оборона
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