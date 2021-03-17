Треть выявленных Счетной палатой нарушений пришлась на силовые ведомства

Финансовые нарушения в сфере обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности в 2020 году составили ₽124,9 млрд — треть от всех нарушений, выявленных Счетной палатой. В 2019 году сумма была выше — ₽304,4 млрд

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Нарушения при осуществлении финансовой деятельности в сфере обороны, национальной безопасности и охраны правопорядка составили 35% от общей суммы злоупотреблений, выявленных Счетной палатой в 2020 году. Это следует из годового отчета ведомства, с которым ознакомился РБК.

Всего за прошлый год аудиторы Счетной палаты выявили почти 3,7 тыс. нарушений в работе государственных органов на сумму 355,5 млрд руб. В 2019 году объем обнаруженных нарушений был в 2,5 раза выше — 4,4 тыс. на 884,6 млрд руб. «Однако проводить сопоставление цифр довольно сложно, так как каждый год проходят разные по смыслу проверки, в разной степени нацеленные на выявление конкретных нарушений», — пояснили РБК в Счетной палате.

Во втором квартале минувшего года вследствие пандемии Счетная палата приостанавливала проверочные и экспертно-аналитические мероприятия, напомнил во вступлении к отчету глава ведомства Алексей Кудрин. «Мы стремились не оказать чрезмерную контрольную нагрузку на ведомства, находившиеся на передовой борьбы с коронавирусом, а также не подвергнуть риску заражения ни наших инспекторов, ни сотрудников проверяемых организаций», — указал он. Вследствие этого часть проверок была перенесена на более поздний срок и должна завершиться уже в 2021 году.

Наибольшая доля нарушений, выявленных Счетной палатой в 2020 году, приходится на нарушения при госзакупках и закупках отдельными видами юридических лиц (госкорпорациями, госкомпаниями и так далее) — 108,7 млрд руб. На втором месте — нарушения при формировании и исполнении бюджета — 70,6 млрд руб.