Минэкономразвития предложит создать международную бартерную биржу

Минэкономразвития разрабатывает предложения по созданию международной бартерной биржи, узнал РБК. Цифровая платформа облегчит поиск контрагентов для бартерных сделок в дружественных странах, рассчитывают в ведомстве

Отгрузка зерна на экспорт в Ростове-на-Дону (Фото: Валерий Матыцин / ТАСС)

В 2025 году Минэкономразвития подготовит предложения по созданию международной бартерной биржи. Об этом говорится в проекте плана «Ключевых итогов 2024 года и приоритетных задач на 2025 год», который был разослан членам общественного совета при министерстве перед заседанием 13 февраля (есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием документа).

В Минэкономразвития подтвердили РБК такие намерения. «В настоящее время Минэкономразвития России находится на этапе разработки предложения по созданию международной бартерной биржи — специализированной цифровой платформы, которая облегчает поиск контрагентов для совершения бартерных сделок между российскими компаниями и компаниями из дружественных стран», — сообщили в ведомстве.

Там отметили, что в условиях внешнего давления развитие внешнеторгового бартера является дополнительным каналом продажи российской продукции на экспорт, не зависящим от банковской инфраструктуры.

Товары и страны для бартера

По результатам опроса, проведенного Российским экспортным центром (РЭЦ), Российским союзом промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленной палатой, со стороны участников внешнеэкономической деятельности выявлена заинтересованность в развитии бартерных механизмов, сообщили в Минэкономразвития. Наибольшая — в торговле с Китаем (об этом заявил 21% опрошенных). О том, что Китай и Россия обсуждают возможность бартерных сделок, ранее сообщало агентство Reuters. По его данным, речь шла об экспорте металлов из России в обмен на оборудование из Китая.

Среди других стран, в торговле с которыми, по данным опроса, российский бизнес видит перспективу бартерных схем, — Турция и Казахстан (по 9% респондентов соответственно), Армения, Белоруссия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Узбекистан (по 8%), а также Индия (7%), Иран (5%), Египет (4%) и Бразилия (3%).

В Минэкономразвития привели перечень товаров, которые участники опроса назвали наиболее востребованными с точки зрения экспорта в рамках бартерных сделок. В него вошли:

химическая продукция;

пиломатериалы и лесоматериалы круглые;

пластмассы и полимеры;

зерновая продукция (в том числе пшеница, меслин, ячмень, кукуруза);

минеральные удобрения;

строительные материалы.

В обмен на эти товары в рамках бартерных сделок российский бизнес хотел бы получить промышленное оборудование и станки — об этом сообщили 50% участников опроса. Другие варианты оказались намного менее востребованными. Так, импортировать какао согласились бы 8% респондентов, орехи — 6%, косметическую и парфюмерную продукцию — 6%, компьютеры и их комплектующие — 3%.

Список товаров, предлагаемых для бартерного обмена с точки зрения экспорта, вполне разумен — это однородные товары с понятной мировой ценой, то есть стоимость экспорта может быть относительно легко определена, а поставки могут дробиться под любую стоимость сделки, отмечает ведущий научный сотрудник РАНХиГС Александр Фиранчук. «Однако с импортом ситуация сложнее, поскольку основа российского импорта — это машины и оборудование, цены на которые сложнее отслеживать, что также может затруднить проведение бартерных сделок со стороны контрольных органов», — предупреждает он.

Минэкономразвития системно проводит работу по развитию внешнеторгового бартера, напомнили в министерстве. Так, в 2024 году для содействия российским участникам внешнеэкономической деятельности в освоении новых рынков был разработан «Навигатор по внешнеторговым бартерным сделкам». Он включает в себя описание видов бартерных сделок и их преимуществ, пошаговую инструкцию по их организации, типовые формы внешнеторговых бартерных контрактов, а также порядок определения равной стоимости обмениваемых товаров или услуг. Одним из ключевых препятствий при проведении бартерных сделок выступает сложность в подтверждении равноценности обмениваемых товаров, признавали ранее в Минэкономразвития.

Кроме того, вызывает вопросы ранжирование стран, с которыми участники рынка хотели бы вести бартерные сделки, говорит Фиранчук. «Например, совершенно непонятно, зачем проводить бартерные сделки со странами ЕАЭС, учитывая достаточно развитую систему оплаты товаров в российских рублях», — указывает он. А бартерные сделки с Индией и Египтом мало на что повлияют из-за кратного превышения российского экспорта над импортом из этих стран: их экономики пока не могут предложить России достаточное количество востребованных товаров, а основные проблемы в развитии товарооборота связаны не столько с санкционными ограничениями, сколько с особенностями их экономической политики, отмечает Фиранчук.

Локация и принцип работы биржи

Торговля на основе бартера остается актуальной практикой для стран, сталкивающихся с экономическими вызовами, такими как санкции, ограниченный доступ к определенным иностранным валютам, ухудшение условий торговли, долговой кризис или кризис государственных финансов, сказал РБК директор казначейства государственного Росэксимбанка (входит в группу РЭЦ) Руслан Пшонковский. То есть для государств, испытывающих те или иные трудности с доступом к мировой финансовой системе.

«В этой связи оптимально создавать такую биржу в стране, у которой все или большинство из вышеперечисленных проблем и ограничений отсутствуют», — считает он.

По словам Пшонковского, в последние годы наиболее активно используют бартерную форму торговли государственные и частные компании из Китая, Индии, Пакистана, Афганистана, Ирана, Филиппин, Шри-Ланки, Ганы, Нигерии.

На сегодняшний день значительная часть торговли через бартер осуществляется только Ираном из-за санкций против этой страны, указывает Фиранчук. Так, после выхода США из ядерной сделки с Ираном европейские партнеры несколько лет поддерживали платформу Instrument in Support of Trade Exchanges (INSTEX) для сохранения возможности обмена иранской нефти на товары гуманитарного назначения.

«Помимо Ирана сложно привести примеры значимых торговых потоков последних лет, которые осуществлялись в рамках бартера. Более того, с точки зрения санкционных рисков регистрация в подобной бартерной бирже, вероятно, также будет нести риски вторичных санкций для компаний из стран-партнеров», — предупреждает эксперт.

В организации бартерной торговли есть два основных подхода, указывает Пшонковский. В рамках первого подхода инициаторами и организаторами применения бартерной формы являются уполномоченные государственные органы. «В качестве примера можно привести соответствующее указание Министерства торговли Пакистана «B2b-механизм бартерной торговли 2023» (business-to-business (b2b) Barter Trade Mechanism 2023) для организации бартерной торговли с Россией, Ираном и Афганистаном», — отмечает он. Второй подход — это инициатива предпринимателей по организации бартерных платформ различной конфигурации.

При этом нынешний бартер более технологичный, чем бартер прошлого, говорит Пшонковский. Используются цифровые платформы, позволяющие реализовать формы многостороннего взаимодействия между контрагентами из разных стран, объясняет он.

Что говорит бизнес

Опрошенные РБК представители бизнеса высказали противоположные мнения относительно создания бартерной биржи. Инициатива Минэкономразвития нерабочая, категоричен учредитель Сибирской экспортно-импортной компании Николай Дунаев. «Ни международная, ни внутрироссийская бартерная биржа не заработает. С деньгами-то иногда за курс воюешь два месяца и заканчиваешь отношения из-за обид. А тут менять медь на сало — без вариантов. Во-первых, сами товары ежедневно меняются в цене, во-вторых — момент фиксации сделки, в-третьих — как арбитраж проводить — килограммы на погонные метры?» — недоумевает он.

Проблемы с международными платежами возродили восприятие бартера как неплохого технического решения, и создание специализированной биржи не лишено смысла, возражает вице-президент «Опоры России», генеральный директор АО «Новосибирскхлебопродукт» Сергей Соколов. «Я, как предприниматель, это поддерживаю. У нас есть запросы из Вьетнама, из Китая. Мы занимаемся сельхозпродукцией, и в обмен на зерно контрагенты нам предлагают оборудование, сельхозтехнику, фрукты, рыбу, кофе», — перечисляет он.

Бартер может удешевлять логистику, потому что такие сделки позволяют загружать транспорт, идущий обратно, а также значительно снизить издержки, связанные с проведением платежей. «Стоимость транзакций, стоимость конвертации валюты в течение года у экспортера налипает очень серьезная», — аргументирует Соколов.

Говоря о ценовом арбитраже, предприниматель отмечает, что далеко не все товары, с которыми проводятся бартерные сделки, являются биржевыми и зачастую стороны «изобретают некий коэффициент» стоимости одного товара к другому — «условно, одной тонны сахара к тонне джема» — и отталкиваются от этой пропорции. «Кроме того, есть же понятие предпринимательского риска. Такие же риски есть и, допустим, с расчетами. Кто гарантирует, что с тобой 100% рассчитаются?» — рассуждает Соколов.

Ассоциация экспортеров и импортеров поддерживает создание бартерной биржи, говорит вице-президент объединения Артур Леер. «Одной из ключевых проблем, с которой сталкиваются предприниматели, остаются трансграничные платежи. В ближайшем будущем эти сложности не исчезнут, поэтому разработка новых решений, в том числе цифровых, становится особенно актуальной», — указывает он.

По его словам, бартерные сделки в таких условиях представляют особый интерес, поскольку в них отсутствует фактическое движение денежных средств. «Уже сегодня существуют цифровые площадки, позволяющие использовать бартерные механизмы, но их пока недостаточно. Мы уверены, что эта сфера будет активно развиваться», — заключает Леер.