В РСПП назвали «слезами» текущую господдержку экспорта

Система поддержки внешнеэкономической деятельности работает, «как будто ничего не произошло» в 2022-м, заявил Виктор Вексельберг на форуме РСПП. Вице-президент организации согласился, что текущие масштабы поддержки — это «слезы»

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Хотя с 2022 года российский экспортоориентированный бизнес фундаментально переориентировался на рынки дружественных стран, финансовая поддержка такого разворота остается недостаточной, некоторые программы — это «капля в море», заявил на международном форуме Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) председатель совета директоров ГК «Ренова», глава комитета РСПП по международному сотрудничеству Виктор Вексельберг. Его поддержал вице-президент РСПП Игорь Вдовин, назвавший текущие меры господдержки экспорта «слезами».

«Мы пришли на новые рынки, и для этого, безусловно, нужны какие-то новые механизмы поддержки такой глобальной трансформации. <...> У нас существует и действует определенная программа поддержки внешнеэкономической деятельности. Но что бы хотелось отметить, что все эти программы и механизмы, — они сегодня не приобрели никакого качественного изменения по сравнению с тем, что было до начала известных событий в 2022 году. Мы сегодня живем, как будто ничего не произошло», — цитирует Вексельберга корреспондент РБК, следивший за трансляцией.

«Никаких новых, существенных, кардинальных мер, связанных с теми существенными событиями, которые происходят, нам не удалось продвинуть и добиться с правительством для того, чтобы адекватно отвечать на те вызовы, которые сложились. Я подчеркиваю еще раз: меры финансовой поддержки», — сказал бизнесмен.

При этом, по его словам, есть инструменты, которые «зарекомендовали себя хорошо», но нужно их актуализировать. «Ну вот несколько конкретных примеров: спасибо банку, Центральному банку — без всякой иронии — в Центральном банке на сегодняшний день существует программа рефинансирования кредитов, которые были предоставлены под гарантии ЭКСАР [государственное экспортно-кредитное агентство]. Но, коллеги, вся эта программа — 75 млрд руб. Вы себе представляете, что это капля в море? Программа хорошая, но что такое 75 млрд руб. в масштабах нашей российской экономики?» — заявил Вексельберг.

Он сообщил, что в РСПП хотят просить ЦБ и правительство о «кратном» увеличении этой программы, чтобы «обеспечить удешевление инструментов работы по поддержке экспортной деятельности и изменение сроков», потому что на сегодняшний день срок таких кредитов — три года, этого недостаточно.

Банк России на льготных условиях рефинансирует кредиты, обеспеченные договорами страхования АО «ЭКСАР». Речь идет о поддержке кредитования несырьевого неэнергетического экспорта. Лимит программы — 75 млрд руб., срок кредитования — до трех лет. Льготная ставка составляет размер ключевой ставки ЦБ (сейчас — 21%), уменьшенный на 1,5 п.п.

Вексельберг добавил, что лимиты, которыми на сегодняшний день обладает ЭКСАР, «абсолютно не соответствуют, особенно по странам, куда мы пришли как бы заново». «Общие лимиты, порядка нескольких сот миллионов долларов, — это опять же цифры, которые не отвечают на сегодняшний день нашим с вами запросам», — сказал он. При этом стоимость гарантии — 2%, «огромные деньги».

Отдельная тема — это возможность получения суверенных гарантий новых стран и новых территорий, сказал бизнесмен. «Мы приходим в страны, которые активно не были вовлечены в нашу торговую деятельность. В основном это новые страны и в Африке, и в Азии, и Мьянма, и тот же Иран», — указал он. По его словам, на сегодняшний день механизм, при котором российские банки должны принимать суверенные гарантии новых партнеров, не работает. «Правительство вполне могло бы определить перечень стран в определенной приоритетности по отношению к нашей внешнеэкономической политике, по которым принять отдельное решение про принятие суверенных гарантов для финансирования тех или иных проектов», — считает предприниматель.

Вице-президент РСПП Игорь Вдовин согласился с Вексельбергом. «Меры господдержки — конечно, Виктор Феликсович очень дипломатично высказался — ну это, конечно, слезы», — сказал Вдовин, потому что «у нас очень мало денег на то, чтобы действительно финансировать зарубежную инфраструктуру».

«Вообще в целом про источники инвестиций — нет никаких целевых фондов. Вот вы, предположим, договорились вместе сделать что-то там. Но на какие ресурсы это будете делать? Вы что, будете рубли переводить туда, что ли? Какие-нибудь, извините, кенийские шиллинги, что ли? Ну кому нужны там рубли?» — заявил вице-президент РСПП.

«Друзья, давайте экспортировать, давайте новые рынки осваивать. Давайте! А инструменты поможете сделать для того, чтобы это делать? Чтобы достигать действительно успеха. Но это очень большой вопрос», — резюмировал Вдовин.

РБК направил запросы в Минэкономразвития, Центробанк, ЭКСАР.