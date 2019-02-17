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Tiffany & Co. $115 (+28,45%) прогноз Oppenheimer к 12.02.20 Купить
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Орешкин предложил ввести общественный контроль над сбором статистики
После того как данные Росстата о рекордном росте ВВП в 2018 году вызвали широкую дискуссию, глава МЭР предложил ввести общественный контроль над процессом сбора статистики. По его словам, подобный механизм уже разрабатывается
Максим Орешкин (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

По мнению главы Минэкономразвития Максима Орешкина, для повышения прозрачности учета статистики в России можно было бы ввести общественный контроль над процессом ее сбора. Об этой идее он рассказал в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

Отвечая на вопрос журналиста о достоверности данных Росстата, Орешкин напомнил, что ведомство работает в соответствии с методиками ООН, которые устанавливает статкомитет организации. Вместе с тем он признал, что нельзя исключать проблемы со сбором первичной информации, на которой строятся все прочие выводы.

«Учитывая всю вот эту процедуру, сложно не доверять статистике, потому что понятно, откуда взяты данные и что мы имеем на выходе. Я думаю, что то, что нужно будет сделать в ближайшее время, — это сделать всю эту историю более прозрачной, более публичной, поставить ее под общественный контроль, чтобы все понимали, откуда взяты те или иные цифры и как получилась та или иная статистика», — рассказал Орешкин.

По словам Орешкина, сейчас Минэкономразвития работает над подобным механизмом из-за того, что «в последнее время появились вопросы» к работе Росстата. Однако вероятность того, что на ведомство оказывается давление с целью подкрутки некоторых цифр, Орешкин исключил.

«Когда ты прогнозируешь одно, а результат получается другой, то хочется всегда сказать, что ты-то все правильно спрогнозировал, все правильно оценивал, а вот что-то там подкрутили. Есть такая психологическая особенность. Мы такой не страдаем, мы говорили об одном прогнозе, об одной цифре, получилась другая», — сказал министр.

По данным Росстата за прошлый год, рост экономики России в 2018 году составил 2,3%, что стало рекордом с 2012 года (тогда показатель составил 3,7%). Минэкономразвития при этом делало прогноз на рост ВВП в размере 1,8%. Незадолго до этого, в конце 2018 года, премьер Дмитрий Медведев сменил главу Росстата: вместо возглавлявшего ведомство почти десять лет Александра Суринова на этот пост пришел руководитель департамента госуправления Минэкономразвития Павел Малков, не имевший опыта работы в статистическом ведомстве.

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Рост статистического показателя оказался связан с пересмотром оценки динамики строительства в 2018 году. По версии Росстата, за 11 месяцев оно выросло на 5,7% (по сравнению с тем же периодом прошлого года) вместо ранее опубликованных 0,5%, а по итогам всего года — на 5,2%, что стало рекордом за десять лет.

Данные Росстата оказались поводом для дискуссии. 14 февраля аналитики Центробанка сообщили, что фактический рост ВВП в 2018 году мог быть ниже, «а в 2016–2017 годах — выше текущих статистических оценок». Реальный рост ВВП они оценили в пределах 1,7–2,3%, где 2,3% — это предварительная оценка Росстата.

13 февраля в интервью «Ведомостям» Максим Орешкин заявил, что делать глобальные положительные выводы из данных о росте российского ВВП по итогам 2018 года не стоит. Данные о рекордном росте ВВП министр назвал «разовой историей». Премьер Дмитрий Медведев, комментируя оценки Росстата, признал, что этот рекордный рост жителями России не ощущается. «Мы, конечно, понимаем: качество этого роста нас не устраивает, на него влияет много разовых факторов. Но даже дело не в этом. Самое главное, что этот рост пока не ощущается нашими гражданами», — сказал он.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Максим Орешкин, Росстат
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