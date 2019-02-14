Аналитики ЦБ усомнились в росте экономики по Росстату

Фактический рост ВВП в 2018 году мог быть ниже, чем насчитал Росстат, сообщил департамент исследований и прогнозирования Банка России. Рост мог быть лишь 1,7%, а не 2,3%, как сообщил Росстат

Строительство первой линии завода «Ямал СПГ» (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Фактический рост ВВП в 2018 году мог быть ниже, «а в 2016–2017 годах — выше текущих статистических оценок». Об этом заявили аналитики департамента исследований и прогнозирования ЦБ в обзоре «О чем говорят тренды» (.pdf). На данном этапе уместно оценивать рост ВВП в 2018 году в диапазоне 1,7–2,3%, где 2,3% — это предварительная оценка Росстата, говорится в обзоре.

Росстат в начале февраля неожиданно сообщил о росте ВВП в 2018 году на 2,3% (по сравнению с 1,6% в предыдущем году), что стало максимальным темпом роста экономики с 2012 года.

По данным ЦБ, значительный вклад в оценку Росстата внес пересмотр вверх динамики строительных работ, «который может носить технический характер». Стройка обеспечила 0,25 п.п. в динамике экономического роста. При этом в конце 2018 года Росстат пересмотрел динамику выполненных строительных работ практически с нуля до 5,3%. И такая динамика не коррелирует с косвенными показателями строительства — например, с погрузкой строительных грузов в сети РЖД, которая уменьшилась, или со снижением производства основных стройматериалов.

«Пересмотр динамики строительства пока в большей степени выглядит техническим и, по всей видимости, связан с получением более подробной отчетности по некоторым крупным инвестиционным проектам, завершенным в 2018 году», — пишут аналитики ЦБ. Они считают, что если крупный проект (например, завод «Ямал СПГ») строился несколько лет, то объемы работ в промежуточной отчетности могли недооцениваться, а после приемки строительства, наоборот, объем оставшихся работ мог быть искусственно завышен. Впоследствии объем досчитанных строительных работ может быть более равномерно распределен между 2018 годом и предыдущими годами. Похожее объяснение предлагало Минэкономразвития.