Россия и Иран согласовали маршрут газопровода через Азербайджан
Газопровод из России в Иран пройдет через Азербайджан, его маршрут согласован. Об этом сообщил журналистам министр энергетики Сергей Цивилев, передает ТАСС.
«Через Азербайджан, маршрут согласован. Сейчас находимся в финальной стадии переговоров — утверждение цены. Объемы уже зафиксированы. Цена — всегда коммерческий вопрос, поиск компромисса, поэтому созданы рабочие группы с обеих сторон и специалисты вырабатывают подход к ценообразованию», — сообщил глава ведомства.
«Газпром» и National Iranian Gas Company подписали стратегический меморандум о проработке организации поставок российского газа в Иран в июне 2024 года. Иран имеет собственные газовые месторождения и добывает около 260 млрд куб. м газа ежегодно, однако все равно сталкивается с дефицитом: внутреннее потребление газа в республике с населением около 89 млн человек остается одним из самых больших в мире из-за слабой представленности альтернативных источников энергии.
Иранские власти рассчитывают создать на территории страны газовый хаб совместно с Россией, Катаром и Туркменистаном.
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции 17 января по итогам переговоров с иранским коллегой Масудом Пезешкианом подтвердил, что проект строительства газопровода между двумя странами находится в работе. По его словам, поставки на первом этапе могут составить до 2 млрд куб. м, однако их можно довести до 55 млрд куб. м ежегодно.
Россия исходит из того, что этот проект будет реализован, подчеркивал президент.
Читайте РБК в Telegram.
Суд вынес приговор адвокатам Навального
Умер Дэвид Линч. Самые известные работы режиссера
Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетом
Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки
Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов
Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году
Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году
Названы регионы с самыми агрессивными водителями
Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году
Овечкин сократил отставание от Гретцки и побил рекорд Ягра
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов