Россия и Иран согласовали маршрут газопровода через Азербайджан

Газопровод из России в Иран пройдет через территорию Азербайджана, стороны уже завершают переговоры, сообщил Цивилев. Поставки по нему могут достичь 55 млрд куб. м газа ежегодно, говорил Путин

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Газопровод из России в Иран пройдет через Азербайджан, его маршрут согласован. Об этом сообщил журналистам министр энергетики Сергей Цивилев, передает ТАСС.

«Через Азербайджан, маршрут согласован. Сейчас находимся в финальной стадии переговоров — утверждение цены. Объемы уже зафиксированы. Цена — всегда коммерческий вопрос, поиск компромисса, поэтому созданы рабочие группы с обеих сторон и специалисты вырабатывают подход к ценообразованию», — сообщил глава ведомства.

«Газпром» и National Iranian Gas Company подписали стратегический меморандум о проработке организации поставок российского газа в Иран в июне 2024 года. Иран имеет собственные газовые месторождения и добывает около 260 млрд куб. м газа ежегодно, однако все равно сталкивается с дефицитом: внутреннее потребление газа в республике с населением около 89 млн человек остается одним из самых больших в мире из-за слабой представленности альтернативных источников энергии.

Иранские власти рассчитывают создать на территории страны газовый хаб совместно с Россией, Катаром и Туркменистаном.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции 17 января по итогам переговоров с иранским коллегой Масудом Пезешкианом подтвердил, что проект строительства газопровода между двумя странами находится в работе. По его словам, поставки на первом этапе могут составить до 2 млрд куб. м, однако их можно довести до 55 млрд куб. м ежегодно.

Россия исходит из того, что этот проект будет реализован, подчеркивал президент.