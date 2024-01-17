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ФНБ распродал все евро

Минфин: активы ФНБ в евро обнулились
Активы Фонда национального благосостояния, выраженные в евро, обнулились после конверсионных операций Минфина с ЦБ, необходимых для покрытия дефицита бюджета. Об этом сообщает Минфин
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Министерство финансов подвело итоги использования Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2023 году. В результате инвестиций ФНБ в разрешенные финансовые активы более чем на 700 млрд руб. в ходе прошедшего года и задействования 2,9 трлн руб. в декабре для финансирования бюджетного дефицита ликвидная часть фонда (свободные средства на счетах в ЦБ) сократилась за год примерно на 1,1 трлн руб., или $31 млрд, следует из данных Минфина, опубликованных 17 января.

В декабре часть средств ФНБ на счетах в Банке России в суммах 114,95 млрд китайских юаней, 232,6 тонн золота в обезличенной форме и €573,7 млн была реализована за 2,9 трлн руб., а вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета в целях финансирования его дефицита. «В результате данных конверсионных операций на счете по учету средств ФНБ в Банке России в евро сформировался нулевой остаток», – сообщил Минфин.

Кроме того, в декабре ФНБ вложил 107,7 млрд в облигации «НЛК-Финанс», 76,8 млрд – в привилегированные акции РЖД, 61,6 млрд – в ценные бумаги «иных российских эмитентов».

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