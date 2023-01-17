Минфин предложил передавать конфискованные вещи в Минобороны и МЧС

Товары легкой промышленности предлагается не уничтожать, а передавать в Минобороны или МЧС. Правительственная комиссия поддержала законопроект

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Правительство России поддержало законопроект о передаче на гуманитарные и оборонные цели конфискованных в рамках дел об административных правонарушениях и полученных Росимуществом товаров легкой промышленности. Об этом говорится в имеющихся у РБК материалах к заседанию правительственной комиссии по законопроектной деятельности 16 января. В пресс-службе правительства сообщили РБК, что законопроект одобрен на заседании правкомиссии.

Сейчас товары легкой промышленности, конфискованные по делам об административных правонарушениях, подлежат передаче Росимуществу для безусловного уничтожения, а законопроект предлагает предусмотреть возможность передачи таких товаров Министерству обороны или МЧС.

«Законопроектом предлагается внести изменение в ч. 4 ст. 32.4 КоАП, предусмотрев, что конфискованные товары легкой промышленности, перечень которых устанавливается правительством, подлежат уничтожению <...>, за исключением случаев, когда <...> в отношении указанных товаров предусмотрена возможность их безвозмездной передачи <...> федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному в области обороны, и безвозмездной передачи указанных товаров для осуществления мер по гуманитарному реагированию федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», — говорится в материалах.

В пресс-службе Минфина России (разработчик законопроекта) подтвердили РБК, что вносили данный проект в правительство.

Целью принятия данного документа называется «вовлечение в хозяйственный оборот конфиската, который может быть использован по прямому назначению», в том числе в качестве гуманитарной помощи, в нынешней «сложившейся внешнеполитической и макроэкономической ситуации».

Законопроект поддержали в Минобороны, МЧС, Минпромторге, Федеральной таможенной службе (ФТС), ФСБ и Росимуществе. МВД согласовало законопроект с замечаниями, который были учтены, говорится во внесенном документе. В частности, министерство предлагало урегулировать вопрос «подтверждения безопасности конфискованных товаров легкой промышленности для жизни и здоровья человека, а также возможности их использования по прямому назначению». На законопроект также было получено положительное заключение Минюста по результатам проведения правовой и антикоррупционной экспертиз.

По итогам межведомственных согласований в законопроект добавили оговорку о том, что товары, которые были конфискованы до вступления документа в силу, но еще не уничтожены к тому моменту, также могут быть безвозмездно переданы в пользу Минобороны или МЧС.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что действующее законодательство (федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты. — РБК) разрешает таможенной службе передавать в безвозмездное пользование обращенные в собственность государства санитарно-гигиенические изделия, медицинские изделия, подвергающиеся быстрой порче продукты питания, продукты детского и лечебного питания, а также одежду, обувь и другие предметы первой необходимости организациям социального обслуживания, медицинским организациям, организациям, осуществляющим образовательную деятельность, организациям отдыха детей и их оздоровления, за исключением частных организаций, а также органам социальной защиты населения.

В ноябре 2022 года закон был дополнен нормой, по которой данные товары, а также прочие товары, перечень которых определит правительство, можно передавать гражданам и организациям, в том числе ОНФ.

ОНФ в августе 2021 года просил главу Росимущества Вадима Яковенко разрешить передавать нуждающимся и благотворительным организациям конфискованные таможней товары. При этом благотворительные организации могут выступать операторами по сбору и распределению конфиската. В первую очередь речь шла об одежде, еде и средствах для ухода за детьми.

Как заявляли в ФТС, таможенные органы исполняют решение судов о конфискации и уполномочены на последующее распоряжение конфискатом, в том числе на его уничтожение. Те же товары, которые могут быть реализованы, передаются в Росимущество, которое проводит их оценку, экспертизу и организует торги.

Счетная палата в сентябре 2022 года предлагала не уничтожать, а продавать арестованные или конфискованные товары, включая одежду и текстиль, в интересах увеличения доходов бюджета.