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В ОНФ предложили передавать конфискованные таможней товары нуждающимся

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Народный фронт (ОНФ) направил письмо главе Росимущества Вадиму Яковенко с предложением передавать нуждающимся конфискованные таможней товары, Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на документ.

ОНФ предлагает безвозмездно передавать товары, которые после конфискации подлежат уничтожению или не были востребованы на торгах, благотворительным организациям. Благотворительные организации таким образом будут выступать в роли операторов по сбору и распределению конфиската.

Авторы письма подчеркивают, что речь идет о товарах, которые не запрещены к реализации и признаны годными. По словам главы управления проектных инициатив ОНФ Елена Мильто, малоимущие в основном нуждаются в одежде, еде и детских уходовых средствах.

Минфин предложил продавать конфискованное элитное жилье
Общество
Фото:Стоян Васев / ТАСС

Президент благотворительного фонда «Многомама» Алина Контарева заявила «Известиям», что фонд готов стать оператором-распределителем для многодетных семей России.

«Мы считаем губительной практику уничтожения хороших вещей и поддерживаем идею по передаче конфискованного имущества благотворительным организациям», — подчеркнула она.

В Федеральной таможенной службе напомнили, что таможенные органы исполняют решение судов о конфискации и уполномочены на последующее распоряжение конфиската, в том числе на их уничтожение. Также те товары, которые могут быть реализованы, передаются в Росимущество, которое проводит их оценку, экспертизу и организует торги.

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РБК направил запросы в пресс-службы Росимущества и ОНФ.

В конце июля Минфин России предложило продавать элитное жилье, конфискованное и обращенное в собственность государства по решению суда, а также признанное выморочным имуществом.

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