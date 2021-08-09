В ОНФ предложили передавать конфискованные таможней товары нуждающимся

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Народный фронт (ОНФ) направил письмо главе Росимущества Вадиму Яковенко с предложением передавать нуждающимся конфискованные таможней товары, Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на документ.

ОНФ предлагает безвозмездно передавать товары, которые после конфискации подлежат уничтожению или не были востребованы на торгах, благотворительным организациям. Благотворительные организации таким образом будут выступать в роли операторов по сбору и распределению конфиската.

Авторы письма подчеркивают, что речь идет о товарах, которые не запрещены к реализации и признаны годными. По словам главы управления проектных инициатив ОНФ Елена Мильто, малоимущие в основном нуждаются в одежде, еде и детских уходовых средствах.

Президент благотворительного фонда «Многомама» Алина Контарева заявила «Известиям», что фонд готов стать оператором-распределителем для многодетных семей России.