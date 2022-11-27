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Военная операция на Украине ,  
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ФТС опровергла усиление мер таможни при ввозе товаров для СВО из Китая

ФТС опровергла усиление таможенных мер при ввозе товаров для спецоперации из Китая
Ранее российские военкоры сообщали о проблемах при провозе товаров двойного назначения через российско-китайскую таможню. В ФТС данные опровергли и посоветовали при проблемах звонить на горячую линию
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Данные об усилении мер таможенного контроля при ввозе в Россию товаров двойного назначения, в том числе для нужд спецоперации, не соответствует действительности. Об этом сообщила в своем телеграм-канале Федеральная таможенная служба (ФТС).

«Информация о якобы усилении мер таможенного контроля при ввозе в Россию товаров для нужд СВО, публикуемая в ряде телеграм-каналов, не соответствует действительности. Вопросы оперативного оформления таких товаров находятся на личном контроле руководства ФТС», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что для ускорения и упрощения выпуска товаров для нужд спецоперации ФТС организовано оперативное взаимодействие с Минобороны. В случае задержек с оформлением данных товаров служба рекомендовала направить обращение в чат-бот ФТС России. Также можно обратиться на круглосуточные горячие линии таможен.

Ранее российские военкоры в своих телеграм-каналах сообщали, что на российской таможне возникают сложности с пропуском товаров двойного назначения, закупаемых для солдат в зоне спецоперации. Среди таких товаров — китайские коптеры, разгрузочные жилеты, термоодежда, прицелы, обувь и прочее.

Так, военкор Даниил Безсонов сообщал, что, вероятно, проблемы на таможне связаны с попыткой монополизации на ввоз таких товаров. «Кто-то получил по шапке от президента из-за проблем со снабжением армии и пытается срочно все исправить», — указал Безсонов.

Телеграм-канал «Два майора» со ссылкой на письмо оперативно-разыскного отдела Уссурийской таможни сообщал, что полгода поток снабжения из Китая товаров для спецоперации беспрерывно шел через этот погранпункт, однако с 12 ноября «наши таможенные органы начали замечать то, чего раньше в упор не замечали». В письме, в частности, перечислены товары двойного назначения (рыбацкие жилеты, рации, бинокли, каски и др.) и сказано, что они являются товарами военного назначения и могут перемещаться под видом «товаров прикрытия».

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